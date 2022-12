WM 2022: Gareth Southgate bleibt offenbar England-Trainer

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate flog mit den Three Lions im Viertelfinale der WM in Katar raus. Nun soll seine Zukunft klar sein.

WAS IST PASSIERT? Wie die englischen Zeitungen Telegraph und Daily Mail übereinstimmend berichten, wird Gareth Southgate als englischer Nationaltrainer im Amt bleiben und seinen noch bis Dezember 2024 laufenden Vertrag erfüllen. Der englische Verband sei aber noch nicht über seine Entscheidung informiert worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einer der Gründe für Southgates Verbleib sei die Wahrnehmung seiner Person in der Öffentlichkeit, die sich zuletzt positiv entwickelt habe. Auch nach dem Viertelfinal-Aus gegen Frankreich war die Stimmung in England größtenteils positiv. Das nahm der Coach demnach als Anerkennung wahr.

Southgate hatte sich nach dem Turnier in Katar eine Bedenkzeit erbeten, um über seine Zukunft nachzudenken. Er ist seit 2016 englischer Nationaltrainer.

DAS BILD ZUR NEWS:

(C)Getty images

WIE GEHT ES WEITER? Bei der Europameisterschaft in Deutschland 2024 will Southgate den nächsten Versuch starten, einen großen Titel in das Mutterland des Fußballs zu holen.