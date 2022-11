WM 2022: Warum ist Paul Pogba bei Frankreich nicht dabei?

Bei der WM 2022 in Katar gehört Paul Pogba (Juventus Turin) nicht zu Frankreichs Kader. Warum?

Frankreich wird die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ohne Paul Pogba bestreiten. Dabei gehörte der Mittelfeldspieler von Juventus Turin jahrelang zum festen Stamm der Mannschaft von Trainer Didier Deschamps und spielte auch beim Gewinn des WM-Titels vor vier Jahren in Russland eine bedeutende Rolle. Warum ist Pogba in diesem Jahr nicht im französischen Kader? GOAL klärt auf.

Satte 91 Länderspiele (elf Tore) bestritt Pogba bislang für Frankreich, in den vergangenen Jahren war der zentrale Mittelfeldspieler von Juventus Turin nahezu gesetzt in der Zentrale. Bei der WM in Katar wird der 29-Jährige gegen Australien (22. November), Dänemark (26. November) und Tunesien (30. November) jedoch nicht zum Einsatz kommen.

Trainer Didier Deschamps verzichtete nämlich auf eine Nominierung des Weltmeisters von 2018, zuletzt absolvierte Pogba im März 2022 eine Partie für "Les Bleus". In der laufenden Runde kam der viermalige italienische Meister noch gar nicht zum Einsatz. Doch woran liegt das und warum fährt er nicht mit zur WM?

Paul Pogba wird bei der Weltmeisterschaft 2022 nicht für Frankreich auflaufen. Warum?

WM 2022: Warum ist Paul Pogba bei Frankreich nicht dabei? Infos zur Nationalmannschaft

Team: Frankreich WM-Titel: zwei (1998 und 2018) Trainer: Didier Deschamps Gruppengegner bei der WM 2022: Australien, Dänemark, Tunesien

WM 2022: Warum ist Paul Pogba bei Frankreich nicht dabei? Diese Stars fehlen in Katar

Pogba ist längst nicht der einzige große Name, der in Katar nicht dabei sein wird. Diverse Akteure fallen aufgrund von Verletzungen aus oder wurden von ihren Coaches nicht berücksichtigt.

Dazu zählen unter anderem Leipzig-Stürmer Timo Werner, Dortmund-Kapitän Marco Reus, Chelsea-Linksverteidiger Ben Chilwell, PSG-Motor Renato Sanches sowie Pogbas Landsmann N'Golo Kanté (FC Chelsea).

WM 2022: Warum ist Paul Pogba nicht bei Frankreich dabei? Trainingsverletzung verhindert Teilnahme

Doch weshalb steht Pogba nicht im französischen Aufgebot, das auch die Bundesliga-Profis Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Benjamin Pavard (Bayern München) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) umfasst?

Aufgrund einer Meniskusverletzung im Knie, die er sich im Training bei Juventus Turin zuzog, ist Pogba nicht einsatzfähig und eine WM-Teilnahme ausgeschlossen.

WM 2022: Warum ist Paul Pogba nicht bei Frankreich dabei? Der französische Kader in der Übersicht

Gespickt ist das französische Aufgebot, das von Kylian Mbappé (PSG) angeführt wird, trotzdem mit zahlreichen Stars. Den kompletten Kader seht Ihr nachfolgend.

Alphonse Aréola West Ham United Hugo Lloris Tottenham Hotspur Steve Mandanda Stade Rennes William Saliba FC Arsenal Rapha ël Varane Manchester United Ibrahima Konat é FC Liverpool Axel Disasi AS Monaco Benjamin Pavard FC Bayern München Dayot Upamecano FC Bayern München Lucas Hernández FC Bayern München Theo Hernández AC Mailand Jules Koundé FC Barcelona Eduardo Camavinga Real Madrid Matteo Guendouzi Olympique Marseille Youssouf Fofana AS Monaco Adrien Rabiot Juventus Turin Aurélien Tchouaméni Real Madrid Jordan Veretout Olympique Marseille Antoine Griezmann Atlético Madrid Olivier Giroud AC Mailand Ousmane Dembélé FC Barcelona Kylian Mbapp é Paris Saint-Germain Kingsley Coman FC Bayern München Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach

WM 2022: Warum ist Paul Pogba nicht bei Frankreich dabei? Spielplan der französischen Gruppe D

22. November, 14.00 Uhr: Dänemark vs. Tunesien

22. November, 20.00 Uhr: Frankreich vs. Australien

26. November, 11.00 Uhr: Tunesien vs. Australien

26. November, 17.00 Uhr: Frankreich vs. Dänemark

30. November, 16.00 Uhr: Australien vs. Dänemark

30. November, 16.00 Uhr: Tunesien vs. Frankreich

WM 2022: Warum ist Paul Pogba nicht bei Frankreich dabei? Wer überträgt das Turnier live in TV und STREAM?

Wollt Ihr die Partien der französischen Nationalmannschaft sowie alle anderen Spiele live sehen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Magenta TV. Auf der Website des Anbieters findet Ihr die verschiedenen Möglichkeiten und die dazugehörigen Preise.

48 der 64 WM-Spiele werden zudem live im Free-TV gezeigt, entweder bei der ARD oder im ZDF. Diese sind natürlich auch via LIVE-STREAM im Webbrowser oder in der entsprechenden App abrufbar.