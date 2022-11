WM 2022: Ghana-Trainer macht Selfie mit weinendem Heung-min Son

Heung-min Son ist nach der Niederlage Südkoreas gegen Ghana aufgelöst. Ein ghanaischer Trainer schießt dennoch ein Selfie mit ihm.

WAS IST PASSIERT? Ein Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft hat nach dem 3:2-Sieg gegen Südkorea nicht besonders viel Fingerspitzengefühl gezeigt und damit via Social Media für jede Menge Kritik gesorgt. Sekunden nach dem Abpfiff wurde der weinende Südkoreaner Heung-min Son von einigen Mitgliedern des ghanaischen Stabs getröstet, während ein Coach kurzerhand sein Handy zuckte und ein Selfie von sich und Son machte. Der Stürmer von Tottenham Hotspur entfernte sich schnell von der Kamera und sank traurig auf die Knie. In den sozialen Netzwerken wurde die Aktion des ghanischen Trainers überwiegend kritisch kommentiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das WM-Spiel zwischen Ghana und Südkorea war voller Emotionen. Nachdem Ghana durch Tore von Mohammed Salisu und Mohammed Kudus zur Halbzeit mit 2:0 geführt hatte, glich Südkorea durch einen Doppelpack Gue-sung Chos innerhalb von drei Minuten aus. Sieben Minuten später sorgte Ajax-Star Kudus mit seinem zweiten Treffer des Spiels für den Sieg der Mannschaft von Trainer Otto Addo. Südkoreas Trainer Paulo Bento wurde nach der Halbzeitpause des Feldes verwiesen, nachdem er Schiedsrichter Anthony Taylor beschimpft hatte. Das alles hatte Son sichtlich zugesetzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Durch die Niederlage gegen Ghana ist für Südkorea das Achtelfinale in weite Ferne gerückt. Nach dem Unentschieden im ersten Gruppenspiel gegen Uruguay haben Son und seine Mitspieler nur einen Punkt auf dem Konto und belegen damit den vierten Platz in der Gruppe H. Ein Sieg im letzten Spiel gegen Portugal ist Pflicht, um die Chance auf dein Einzug in das Achtelfinale zu wahren.