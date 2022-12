Kroatien vs. Marokko live: Das Spiel um Platz drei der WM im LIVE-TICKER - 1:1

Bei der WM in Katar kommt es zum Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko. GOAL begleitet das Spiel am Samstag im LIVE-TICKER.

Das vorletzte Duell bei der WM steht an: Kroatien nimmt es mit Marokko im Spiel um Platz drei auf. Anstoß ist am Samstag um 16 Uhr. Die beiden unterlegenen Halbfinalisten werden alles daran setzen, mit dem kleinen Trostpreis die Heimreise antreten zu können.

Kroatien war nach einer ordentlichen Anfangsphase im Halbfinale gegen Argentinien chancenlos und unterlag Messi und Co. mit 0:3. Marokko kassierte gegen den Titelverteidiger Frankreich ein frühes Gegentor und hatte bei seiner Jagd nach dem Ausgleich kein Glück. Am Ende hieß es 2:0 für die Équipe Tricolore.

Wer entscheidet das Spiel um Platz drei für sich? Diese Frage beantworten die 22 Spieler auf dem Rasen. Die Frage, ob und wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird, beantworten wir Euch in einem separaten Artikel.

Kroatien gegen Marokko heute im LIVE-TICKER: Die WM 2022 im Überblick

Begegnung Kroatien - Marokko Spielstand 1:1 Tore 1:0 Gvardiol (7.), 1:1 Dari (9.) Aufstellung Kroatien Livakovic - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Majer, Modric, Kovacic, Kramaric, Orsic - Livaja Aufstellung Marokko Bounou - Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiyat Allah - Amrabat, Sabiri, El Khannous, Ziyech, Boufal - En-Nesyri

18. | Richtig gute Chancen haben die Kroaten! Erst dribbelt sich Orsic im Strafraum frei und scheitert aus vorzüglicher Schussposition, weil ein Mitspieler, Kramaric, im Weg steht. Der Ball bleibt heiß und so kommt Kramaric noch zu einer guten Kopfballmöglichkeit aus acht Metern, befördert die Kugel aber genau in die Arme von Bono!

14. | Also die Standards, die haben sie drauf. Alle. Gab bisher drei Fouls in der Partie, zwei davon hatten unmittelbare Folgen!

9. | Ganz schön Zug drin hier. Nächster Freistoß, diesmal auf der Gegenseite. Und zwar auf dem rechten Halbfeld. Für die Afrikaner führt Ziyech aus, der Ball wird von Majer versehentlich verlängert von der Strafraumgrenze. So kommt dann Dari vor dem Tor völlig frei mit dem Kopf zum Abschluss und kann Livakovic aus kürzester Distanz per Kopf überwinden.

TOOOR! Kroatien vs. Marokko 1:1 | Torschütze: Dari

7. | Freistoß also, 30 Meter vor dem marokkanischen Tor. Modric läuft drüber, Perisic führt aus, bringt den Ball in die Spitze und Gvardiol vollstreckt freistehend per Kopf, weil da nicht alle Verteidiger mit auf Abseits gespielt haben.

TOOOR! Kroatien vs. Marokko 1:0 | Torschütze: Gvardiol

6. | Die Begegnung steht übrigens unter katarischer Spielleitung, Abdurahman Al Jassim pfeift, und gerade verhängt er den ersten Freistoß im marokkanischen Halbfeld ...

5. | Aber dann schauen wir jetzt mal ganz allgemein auf die Partie, was sich so in diesen ersten Minuten tut. Viel Ballbesitz für die Kroaten, die Marokkaner müssen sich erst noch reintasten, gerade unternehmen sie den Versuch mit langen Ballstafetten in der eigenen Spielhälfte.

3. | Für den ersten Aufreger sorgt übrigens Bounou. In einer Szene, der man ihr Potenzial gar nicht ansah. Er will nämlich rechts des Tores stehend, einen Ball Richtung Seitenlinie schlagen und die Kugel rutscht ihm über den Spann, rollt einmal vor dem Kasten quer und verpasst nur knapp am langen Pfosten. Das wäre eines der schnellsten Eigentore der WM-Geschichte geworden. Und eines der kuriosesten.

1. | Es ist ja nicht unkurios, dass die beiden Teams schon in der Gruppenphase aufeinandertrafen, übrigens ohne dass ein Sieger gefunden werden konnte (0:0). Beim Turnier gabs offensichtlich Todes- und Lebensgruppen.

1. | Die Partie läuft.

Kroatien vs. Marokko im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Ein Spiel um Platz 3, es mag belächelt werden, manch einer mag ihm die Existenzberechtigung absprechen, doch eines darf nicht vergessen werden. Du verabschiedest dich als Team mit einem Erfolgserlebnis vom größten Turnier der Welt.

Vor Beginn | Walid Regragui muss umstellen, Mazraoui fällt verletzt aus nach dem 0:2 gegen Frankreich. Saiss ist angeschlagen, sitzt aber immerhin auf der Bank. Genau wie Ounahi. Dafür stehen folglich drei Neue in der Startelf, die da wären: Attiat-Allah, Sabiri und El Khannouss.

Vor Beginn | Spiel um Platz 3, da läufst du nicht immer unbedingt mit der bestmöglichen Startelf auf, da gibts Belohnungseinsätze, Verabschiedungseinsätz - könnte man sich in etwa bei Modric vorstellen. Fünf Änderungen hat Zlatko Dalic im Vergleich zur Halbfinalniederlage gegen Argentinien vorgenommen. Neu am Start sind Stanisic, Majer, Sutalo, Orsic und Livaja. Dafür sitzen Juranovic, Lovren, Sosa, Brozovic und Pasalic.

Vor Beginn | Vorletztes Spiel in Katar, quasi das Vorspiel zum Big Game, das angeblich ungeliebte Spiel um Platz 3. Alles Neider, schauen wir auf die Aufstellungen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der WM 2022 in Katar zum Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko.

Kroatien vs. Marokko heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen bei der WM 2022

Kroatien beginnt mit folgender Aufstellung:

Livakovic - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Majer, Modric, Kovacic, Kramaric, Orsic - Livaja

Marokko setzt auf diese Startformation:

Bono - Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiyat Allah - Amrabat, Sabiri, El Khannous, Ziyech, Boufal - En-Nesyri

Kroatien vs. Marokko heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Kleines Finale: Abschiedsspiel für Magier Modric?

Abschied zum WM-Abschluss? Luka Modric entscheidet erst nach dem Spiel gegen Marokko, ob er bis zur EM 2024 in der Nationalmannschaft weitermacht.

Luka Modric schnürte sich im Training mit einem versonnenen Lächeln die Schuhe - doch wie oft zieht er sie noch an? Diese bange Frage sorgt in Kroatien für deutlich größere Diskussionen als die Erfolgsaussichten gegen Marokko. Das Spiel um Platz drei bei der WM in Katar könnte für den Weltfußballer von 2018 die letzte Begegnung im Trikot der "Feurigen" sein.

Der 37-Jährige beteiligte sich nach dem geplatzten Finaltraum an diesen Spekulationen nicht. Es sei "nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen", sagte der Mittelfeldstratege mit dem feinen Fuß.

Eine Entscheidung über seine Zukunft soll nach dem Spiel gegen Marokko am Samstag (16 Uhr) im Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan fallen. "Ich werde nach dem Spiel mit ihm darüber sprechen", sagte Trainer Zlatko Dalic: "Natürlich möchte ich, dass er bei der EM 2024 noch dabei ist. Wenn Luka sich von der Nationalmannschaft verabschiedet, wird es für alle Fans auf der ganzen Welt bedauerlich sein. Es wird auch schwierig für mich. Aber das ist natürlich seine Entscheidung."

Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien (0:3) hatte Dalic angekündigt, dass er die Kroaten auch zur EURO nach Deutschland führen wird - am liebsten mit Modric. Denn die Erfüllung des Traums vom großen Titel erscheint mit dem kleinen Magier von Real Madrid (Vertrag bis Saisonende) deutlich wahrscheinlicher.

Doch zunächst wollen sich die Kroaten mit einer Medaille aus Katar verabschieden. "Das Match am Samstag ist für uns ein großes, kein kleines Finale", betonte Dalic: "Es wäre ein Riesending, wenn wir hier Bronze holen."

In der Gruppenphase trennten sich beide Mannschaften torlos, danach begann Marokkos wundersame Reise durchs Turnier mit Siegen über Belgien, Spanien und Portugal. Der Final-Coup blieb den "Atlas-Löwen" zwar verwehrt, doch in der Heimat ist die Euphorie riesig. "Ich denke, die ganze Welt ist stolz auf Sie", ließ König Mohammed VI. das Team und Nationaltrainer Walid Regragui wissen.

Regragui nahm vor Ende der WM bereits die nächsten Ziele ins Visier. "Ich bin ehrgeizig, wir wollen ihn gewinnen", sagte er mit Blick auf den Afrika-Cup Anfang 2024.

Auch Achraf Hakimi hat die erste Enttäuschung nach der Niederlage gegen Frankreich (0:2) überwunden. "Wir müssen stolz darauf sein, was wir erreicht haben", sagte der Ex-Dortmunder, "wir verabschieden uns erhobenen Hauptes."

Kroatien vs. Marokko: Die TV-Übertragung