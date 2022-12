WM 2022: Louis van Gaal kann sich Trainerjob bei Belgien vorstellen

Nach dem Rücktritt von Nationaltrainer Roberto Martínez sucht der belgische Verband einen Nachfolger. Louis van Gaal zeigt sich offen.

WAS IST PASSIERT? Der aktuelle niederländische Bondscoach Louis van Gaal hat sich offen für ein Engagement als Nationaltrainer Belgiens gezeigt.

WAS WURDE GESAGT? Angesprochen auf Medienberichte, wonach van Gaal ein Kandidat sei, um dem zurückgetretenen Roberto Martínez nachzufolgen, äußerte sich van Gaal aufgeschlossen. "Belgien ist ein wunderschönes Land mit wirklich freundlichen Menschen. Knokke[-Heist] ist ein wunderschöner Strandort. Ja, ich habe daran gedacht", sagte der 71-Jährige.

Das belgische Aus in der Gruppenphase hat van Gaal überrascht, trotz zweier Sieger gegen den Nachbarn in der Nations League. "Wir haben sie in den vergangenen beiden Spielen geschlagen, aber die Spieler in ihrem Kader sind wunderbar", sagte van Gaal. Belgien kam im abschließenden Gruppenspiel gegen Kroatien nicht über ein torloses Remis hinaus, trotz einer Vielzahl an Chancen. "Sie hätten ihr letztes Spiel gewinnen müssen, dann wären sie qualifiziert gewesen. Im Fußball geht es nicht nur um Technik und Taktik, sondern auch um ein bisschen Glück", meinte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Scheitern des WM-Dritten von 2018 hatte Martínez seinen Rücktritt angekündigt, der Spanier hatte die Roten Teufel nach der EM 2016 übernommen und zu einem der besten Teams der Welt geformt. Zu einem Titel konnte er die Goldene Generation um Kevin De Bruyne, Eden Hazard und Romelu Lukaku aber nicht führen.

Van Gaal schaffte mit den Niederlanden hingegen den Einzug ins Achtelfinale in Katar und trifft dort auf die USA. Unabhängig vom Ausgang des Turniers wird der ehemalige Bayern-Trainer nach der WM seine Tätigkeit als Bondscoach beenden, sein Nachfolger Ronald Koeman steht bereits seit einigen Monaten fest.

