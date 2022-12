Belgien: Nationaltrainer Roberto Martínez tritt zurück

Nachdem die belgische Nationalmannschaft in der Gruppenphase der WM scheiterte, verkündet Nationaltrainer Roberto Martínez seinen Rücktritt.

WAS IST PASSIERT? Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez hat nach dem überraschenden WM-Aus der Roten Teufel seinen Rücktritt erklärt.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist Zeit für mich zu akzeptieren, dass es das letzte Spiel für mich war. Es waren sechs tolle Jahre. Ich bin stolz auf die Spieler. Es gibt neue Ziele", sagte der 49 Jahre alte Spanier nach dem 0:0 gegen Kroatien. Durch das Remis verpasste Belgien das Achtelfinale.

WAS IST DER HINTERGRUND? Martínez übernahm das Team um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku im August 2016. Bei der WM 2018 in Russland hatte er Belgien auf Platz drei geführt. Bei der EURO im vergangenen Jahr war die sogenannte "Goldene Generation" im Viertelfinale am späteren Europameister Italien gescheitert.