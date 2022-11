WM 2022 findet im Winter statt: Wie warm wäre es im Sommer in Katar gewesen?

Die WM 2022 in Katar findet im Winter statt, da es im Sommer dort viel zu heiß gewesen wäre. Doch wie heiß genau? Wir geben die Antwort.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch der Höhepunkt steht für die Fußballer noch an. In Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember die Weltmeisterschaft statt. Das Turnier ist aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten, Kritik am Gastgeber hagelte es zuletzt immer wieder.

Zweifelsohne dürfte die WM trotz aller Bedenken weltweit großes Interesse hervorrufen - trotz des ungewöhnlichen Termins. Denn zum ersten Mal findet die WM im Spätherbst und Winter statt.

Die Fußball-WM in Katar beginnt am 20. November und endet knapp eine Woche vor Weihnachten. Hintergrund: Im Winter sind die Temperaturen in Katar deutlich erträglicher. Doch wie viel heißer wäre es im Sommer gewesen? Alle Infos dazu gibt es hier.

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

Wo findet die Weltmeisterschaft 2022 statt und in welchen Stadien wird gespielt?

2022 wird Geschichte geschrieben, denn die WM-Endrunde findet zum ersten Mal im Nahen Osten statt.

Aufgrund der hohen Sommertemperaturen in Katar wird die Veranstaltung nicht wie üblich im Juni/Juli, sondern im November und Dezember stattfinden und zudem in einem verkürzten Format in 28 Tagen ausgetragen werden.

Die mit Spannung erwartete WM beginnt am 21. November und wird in acht Spielorten in fünf Städten ausgetragen, wobei das Finale am 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium stattfinden wird.

Stadt Stadion Kapazität Lusail Lusail Iconic Stadium 80.000 Al Khor Al Bayt Stadium 60.000 Doha Stadium 974 40.000 Doha Al Thumama Stadium 40.000 Al Rayyan Education City Stadium 45.350 Al Rayyan Ahmad bin Ali Stadium 44.740 Al Rayyan Khalifa International Stadium 40.000 Al Wakrah Al Janoub Stadium 40.000

WM 2022 in Katar: Die Temperaturen im November und Dezember

Während in Deutschland zum Zeitpunkt der WM in Katar mitunter eisige Temperaturen herrschen, ist es in Katar deutlich wärmer. Ein Blick auf die durchschnittlichen Klimabedingungen von wetter.de für Katar zeigt: Im November bleibt es mit Tiefsttemperaturen von maximal 23,6 Grad angenehm warm, in der Spitze klettern diese auf durchschnittlich 27,3 Grad.

Im Dezember wird es sogar noch ein bisschen kühler. Die durchschnittlichen Temperaturen pendeln sich zwischen 19 und 22,6 Grad ein. Und: Für Wüsten-Verhältnisse ist es richtig regnerisch! Der mittlere Niederschlag für den Dezember in Katar beträgt rund zwölf Milliliter. Das entspricht einer Niederschlagsmenge von zwölf Litern pro Quadratmeter im Monat. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert im Dezember zwischen 65 und 70 Litern.

Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Sonnenaufgang und Untergang

Im November und Dezember geht die Sonne in Katar gegen 6 Uhr morgens auf und geht frühestens um circa 17 Uhr unter. Das entspricht einer durchschnittlichen Tageslänge von 10,37 Stunden. Der Vorteil: Dadurch, dass die Sonne früher untergeht, herrschen am Abend noch angenehmere Temperaturen als ohnehin schon bei der WM 2022 in Katar.

Im Juni/Juli - also der Zeit, in der normalerweise Weltmeisterschaften stattfinden - sieht das schon ganz anders aus. Die Sonne geht teilweise um 4.45 Uhr auf und geht erst gegen 18.30 Uhr unter. Das sind fast 14 Stunden, in denen die Sonne auf Katar scheinen kann. Kein Wunder, dass die Temperaturen in den Sommermonaten teils unerträglich sind.

WM 2022 in Katar im Sommer? Unerträgliche Temperaturen

Blicken wir auf die Durchschnittstemperaturen in Katar im Sommer. Im Juni und Juli liegt diese pro Tag bei 36 bis 37 Grad. Im Durchschnitt auf 24 Stunden gerechnet. Dass das Thermometer mitunter auf 50 Grad und mehr klettert, ist gerade am Mittag und Nachmittag alles andere als ungewöhnlich.

Fußballspiele bei diesen brutalen Bedingungen wären unverantwortlich gewesen. Dementsprechend war die Verlegung der WM in Katar in die Wintermonate alternativlos.