WM 2022 in Katar: Frankreich droht der Ausfall von PSG-Star Presnel Kimpembe

Nach den Ausfällen von N'Golo Kante und Paul Pogba droht der französischen Nationalmannschaft der nächste Ausfall eines Stars für die WM 2022.

Der französische Innenverteidiger Presnel Kimpembe könnte die WM 2022 in Katar aufgrund einer Verletzung verpassen. Das berichtet sein Verein, Paris Saint-Germain, via Twitter. Demnach habe sich der 27-Jährige weniger als drei Wochen vor Start des Turniers eine Verletzung an der Achillessehne zugezogen.

"Nach einem Schlag hat Presnel Kimpembe Beschwerden an der rechten Achillessehne", teilte der französische Meister in einer Erklärung mit: "Er wird zur Behandlung im Trainingszentrum bleiben."

Presnel Kimpembe: Dauer der Verletzung unklar

Wie lange Kimpembe ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Frankreich startet am 22. November gegen Australien in die WM-Endrunde in Katar. Ob der Innenverteidiger bis dahin wieder fit sein wird, ist ebenfalls unklar.

Für die französische Nationalmannschaft wäre es der nächste herbe Rückschlag. Sicher fehlen werden die verletzten N'Golo Kante vom FC Chelsea sowie Juve-Spieler Paul Pogba. Manchester Uniteds Innenverteidiger Raphaël Varane ist nach einer Muskelverletzung noch immer nicht spielbereit, sein Einsatz bei der WM steht ebenfalls auf der Kippe.