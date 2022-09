Der Countdown für die Weltmeisterschaft in Katar läuft. 32 Nationen wollen den wichtigsten Titel im Fußball gewinnen. GOAL gibt Euch alle WM-Infos.

Ein weiterer Vier-Jahres-Zyklus ist fast vorbei. Spieler, Trainer und Fans aus allen Ecken der Welt beginnen die Tage bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu zählen.

32 Nationen werden im Nahen Osten um den größten Titel kämpfen. Es gibt viele ehrgeizige Teams, die glauben, dass sie es dem amtierenden Weltmeister Frankreich 2018 gleichtun können.

Nur einer wird sich durchsetzen! Der Weg dorthin verspricht jede Menge Spannung und Nervenkitzel. Alles, was Ihr über jeden möglichen Schritt auf dieser Reise wissen müssen, findet Ihr hier bei GOAL.

Wo findet die Weltmeisterschaft 2022 statt und in welchen Stadien wird gespielt?

2022 wird Geschichte geschrieben, denn die WM-Endrunde findet zum ersten Mal im Nahen Osten statt.

Aufgrund der hohen Sommertemperaturen in Katar wird die Veranstaltung nicht wie üblich im Juni/Juli, sondern im November und Dezember stattfinden und zudem in einem verkürzten Format in 28 Tagen ausgetragen werden.

Die mit Spannung erwartete WM beginnt am 21. November und wird in acht Spielorten in fünf Städten ausgetragen, wobei das Finale am 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium stattfinden wird.

Stadt Stadion Kapazität Lusail Lusail Iconic Stadium 80.000 Al Khor Al Bayt Stadium 60.000 Doha Stadium 974 40.000 Doha Al Thumama Stadium 40.000 Al Rayyan Education City Stadium 45.350 Al Rayyan Ahmad bin Ali Stadium 44.740 Al Rayyan Khalifa International Stadium 40.000 Al Wakrah Al Janoub Stadium 40.000

Wann wurde die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2022 vorgenommen?

Die Auslosung der Endrunde Weltmeisterschaft fand am 1. April im Ausstellungs- und Kongresszentrum von Doha statt.

Carli Lloyd, Jermaine Jenas und Samantha Johnson waren vor Ort, um die Ereignisse in Katar zu überwachen. Sie wurden von Spielern wie Cafu (Brasilien), Lothar Matthäus (Deutschland), Adel Ahmed MalAllah (Katar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinovic (Serbien/Mexiko), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algerien) und Tim Cahill (Australien) unterstützt.

Die 29 Nationen, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits qualifiziert hatten, wurden zusammen mit den drei Plätzen für die Gewinner der Playoff-Finals in vier Töpfe eingeteilt, die auf dem internationalen Ranglistensystem der FIFA basieren.

Welche Mannschaften haben sich für die WM 2022 qualifiziert?

Getty Images

Bei der Auslosung der Endrunde waren noch drei Plätze zu vergeben, wobei eines der Playoffspiele der UEFA-Sektion auf Juni verschoben werden musste, da die Ukraine nach dem Einmarsch Russlands in ihr Land keine Wettbewerbsspiele austragen konnte.

Zwei Playoffs zwischen den Verbänden wurden ebenfalls für Mitte Juni angesetzt, wobei Mannschaften der AFC-, CONMEBOL-, CONCACAF- und OFC-Sektion an diesen Spielen beteiligt waren.

Die vollständige Liste der Mannschaften, die sich für die Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert haben:

Mannschaft Verband Katar AFC Brasilien CONMEBOL Belgien UEFA Frankreich UEFA Argentinien CONMEBOL England UEFA Spanien UEFA Portugal UEFA Mexico CONCACAF Niederlande UEFA Dänemark UEFA Deutschland UEFA Uruguay CONMEBOL Schweiz UEFA USA CONCACAF Kroatien UEFA Senegal CAF Iran AFC Japan AFC Marokko CAF Serbien UEFA Polen UEFA Südkorea AFC Tunesien CAF Kamerun CAF Kanada CONCACAF Ecuador CONMEBOL Saudi-Arabien AFC Ghana CAF Australien AFC Costa Rica CONCACAF Wales UEFA

Wie sehen die Gruppen bei der WM 2022 aus?

Getty Images

Wie immer bei Großereignissen hat die Auslosung der WM-Endrunde viele interessante Nebenschauplätze für ein sportliches Spektakel aufgeworfen.

In der sogenannten "Todesgruppe" E treffen unter anderem Spanien und Deutschland aufeinander.

Gruppe A Gruppe B Katar England Ecuador Iran Senegal USA Niederlande Wales

Gruppe C Gruppe D Argentinien Frankreich Saudi-Arabien Australien Mexico Dänemark Polen Tunesien

Gruppe E Gruppe F Spanien Belgien Costa Rica Kanada Deutschland Marokko Japan Kroatien

Gruppe G Gruppe H Brasilien Portugal Serbien Ghana Schweiz Uruguay Kamerun Südkorea

Wie lautet der Spielplan und die Anstoßzeiten der Weltmeisterschaft 2022?

Getty

Die Weltmeisterschaft 2022 wird am 20. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar gegen Ecuador eröffnet.

Die Gruppenphase dauert bis zum 2. Dezember, 16 Mannschaften ziehen danach in die K.o.-Runde ein.

Das Achtelfinale wird vom 3. bis 6. Dezember ausgetragen, das Viertelfinale am 9. und 10. Dezember.

Die Halbfinalspiele, bei denen viel auf dem Spiel steht, sind für den 13. und 14. Dezember angesetzt. Das Finale wird am 18. Dezember vor einem Milliardenpublikum in aller Welt ausgetragen - einen Tag, nachdem im Spiel um Platz drei die Bronzemedaillen vergeben wurden.

Datum Gruppe Spiel Anstoßzeit (Mitteleuropäische Winterzeit) Ort 20. November A Katar vs. Ecuador 17 Uhr Al Bayt Stadium 21. November A Senegal vs. Niederlande 17 Uhr Al Thumama Stadium 21. November B England vs. Iran 14 Uhr Khalifa International Stadium 21. November B USA vs. Wales 20 Uhr Ahmad bin Ali Stadium 22. November C Argentinien vs Saudi-Arabien 11 Uhr Lusail Iconic Stadium 22. November C Mexico vs. Polen 17 Uhr Stadium 974 22. November D Frankreich vs. Australien 20 Uhr Al Janoub Stadium 22. November D Dänemark vs. Tunesien 14 Uhr Education City Stadium 23. November E Spanien vs. Costa Rica 17 Uhr Al Thumama Stadium 23. November E Deutschland vs. Japan 14 Uhr Khalifa International Stadium 23. November F Belgien vs. Kanada 20 Uhr Ahmad bin Ali Stadium 23. November F Marokko vs. Kroatien 11 Uhr Al Bayt Stadium 24. November G Brasilien vs. Serbien 20 Uhr Lusail Iconic Stadium 24. November G Schweiz vs. Kamerun 11 Uhr Al Janoub Stadium 24. November H Portugal vs. Ghana 17 Uhr Stadium 974 24. November H Uruguay vs. Südkorea 14 Uhr Education City Stadium 25. November A Katar vs. Senegal 14 Uhr Al Thumama Stadium 25. November A Niederlande vs. Ecuador 17 Uhr Khalifa International Stadium 25. November B England vs. USA 20 Uhr Al Bayt Stadium 25. November B Wales vs. Iran 11 Uhr Ahmad bin Ali Stadium 26. November C Argentinien vs. Mexico 20 Uhr Lusail Iconic Stadium 26. November C Polen vs. Saudi-Arabien 14 Uhr Education City Stadium 26. November D Frankreich vs. Dänemark 17 Uhr Stadium 974 26. November D Tunesien vs. Australien 11 Uhr Al Janoub Stadium 27. November E Spanien vs. Deutschland 20 Uhr Al Bayt Stadium 27. November E Japan vs. Costa Rica 11 Uhr Ahmad bin Ali Stadium 27. November F Belgien vs. Marokko 14 Uhr Al Thumama Stadium 27. November F Kroatien vs. Kanada 17 Uhr Khalifa International Stadium 28. November G Brasilien vs. Schweiz 17 Uhr Stadium 974 28. November G Kamerun vs. Serbien 11 Uhr Al Janoub Stadium 28. November H Portugal vs. Uruguay 20 Uhr Lusail Iconic Stadium 28. November H Südkorea vs. Ghana 14 Uhr Education City Stadium 29. November A Niederlande vs. Katar 16 Uhr Al Bayt Stadium 29. November A Ecuador vs. Senegal 16 Uhr Khalifa International Stadium 29. November B Wales vs. England 20 Uhr Ahmad bin Ali Stadium 29. November B Iran vs. USA 20 Uhr Al Thumama Stadium 30. November C Polen vs. Argentinien 20 Uhr Stadium 974 30. November C Saudi-Arabien vs. Mexico 20 Uhr Lusail Iconic Stadium 30. November D Tunesien vs. Frankreich 16 Uhr Education City Stadium 30. November D Australien vs. Dänemark 16 Uhr Al Janoub Stadium 1. Dezember E Japan vs. Spanien 20 Uhr Khalifa International Stadium 1. Dezember E Costa Rica vs. Deutschland 20 Uhr Al Bayt Stadium 1. Dezember F Kroatien vs. Belgien 16 Uhr Ahmad bin Ali Stadium 1. Dezember F Kanada vs. Marokko 16 Uhr Al Thumama Stadium 2. Dezember G Kamerun vs. Brasilien 20 Uhr Lusail Iconic Stadium 2. Dezember G Serbien vs. Schweiz 20 Uhr Stadium 974 2. Dezember H Südkorea vs. Portugal 16 Uhr Education City Stadium 2. Dezember H Ghana vs. Uruguay 16 Uhr Al Janoub Stadium

Mit welchem Ball wird bei der WM 2022 gespielt?

Adidas hat am 30. März den offiziellen Spielball für die Weltmeisterschaft 2022 mit dem Namen "Al Rihla" vorgestellt.

Al Rihla heißt auf Arabisch "die Reise". Das Design des Balls ist von der einzigartigen Architektur, den "ikonischen" Booten und der Nationalflagge Katars inspiriert.

Al Rihla soll sich in der Luft schneller bewegen als alle bisherigen WM-Bälle und angeblich "das höchste Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf dem Spielfeld" bieten.

Die 20 Einzelteile des Balls sollen die Aerodynamik verbessern und den Spielern helfen, die Genauigkeit und den Schwung ihrer Schüsse zu erhöhen. Das Produkt wird vollständig aus Farben und Klebstoffen auf Wasserbasis hergestellt - eine Premiere für ein WM-Modell.

Franziska Loeffelmann, Design-Direktorin in der Fußball-Grafik- und Bekleidungsabteilung von Adidas, gab eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale.

Sie sagte: "Das Spiel wird immer schneller, und mit zunehmender Geschwindigkeit werden Genauigkeit und Flugstabilität immer wichtiger. Das neue Design ermöglicht es dem Ball, seine Geschwindigkeit auf der Reise durch die Luft deutlich höher zu halten."

Wie kann ich Tickets für die WM 2022 kaufen?

Getty Images

Der Verkauf von Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft 2022 begann am 22. Januar unter fifa.com/tickets.

Die erste Verkaufsphase dauerte bis zum 29. März und bestand aus einer zufälligen Auslosung und einem Verfahren der Mare: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.".

Eine zweite Phase begann nach der Auslosung am 1. April und lief ähnlich ab wie das erste Verfahren.

Die dritte und letzte Phase des Kartenverkaufs ist die "Last-Minute"-Phase, die ausschließlich nach dem Windhundverfahren abläuft und bis zum Ende des Turniers andauern wird.

Alle Fans, die planen, die Spiele der WM-Endrunde zu besuchen, werden von der FIFA daran erinnert, dass "auf Verlangen der katarischen Behörden alle einheimischen und internationalen Fans eine Hayya Card beantragen müssen. Die Hayya Card ist die Einreiseerlaubnis in den Staat Katar und der Zutritt zum Stadion (zusammen mit der Eintrittskarte). Internationale Fans müssen außerdem ihre Unterkunftspläne bestätigen."

Was kosten Tickets für die WM 2022?

Getty/GOAL

Die Einzeltickets sind in vier Kategorien unterteilt und die Preise für jede Kategorie - umgerechnet von US-Dollar in Euro - sind unten aufgeführt. Tickets der Kategorie vier sind nur für Einwohner von Katar erhältlich.

Spiel Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Eröffnungsspiel 545 387 266 - Gruppenspiele 193 145 60 - Achtelfinale 242 181 85 - Viertelfinale 375 254 181 - Halbfinale 842 581 315 - Spiel um Platz 3 375 266 182 - Finale 1417 884 532 -

Wie kann man die WM 2022 im TV verfolgen?

Alle 64 Spiele der WM 2022 werden in Deutschland vom Pay-TV-Sender MagentaTV live und in voller Länge übertragen. Zugriff auf das Angebot erhaltet Ihr mittels Abonnement. Was Euch bei MagentaTV erwartet: über 200 Stunden Live-Programm, Johannes B. Kerner als Moderator, Michael Ballack als Experte und zahlreiche Kommentatoren, unter anderem auch Wolff Fuss. Von den 64 Spielen, die MagentaTV anbietet, werden sogar 16 exklusiv gezeigt.

48 Begegnungen, darunter alle drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft, werden zudem live im Free-TV von der ARD und dem ZDF gezeigt. Das ZDF zeigt das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador, das deutsche Gruppenspiel gegen Spanien sowie um ein potenzielles deutsches Achtelfinale und Halbfinale. Die ARD überträgt die anderen zwei Gruppenspiele der Deutschen, das potenzielle deutsche Viertelfinale und das Endspiel.

Getty

Wer sind bei der WM 2022 die Favoriten?

Brasilien, das die Nummer eins der FIFA-Rangliste zurückerobert hat, ist der Favorit Nummer eins auf den Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar. Die Selecao ist fünfmaliger Sieger des Wettbewerbs, doch der letzte Erfolg liegt 20 Jahre zurück.

Titelverteidiger Frankreich, der über Spieler wie Kylian Mbappé und Paul Pogba verfügt, steht ebenfalls hoch im Kurs. England, das bei der Weltmeisterschaft 2018 das Halbfinale und bei der Euro 2020 das Finale erreichte, hat eine aufregende junge Mannschaft zusammengestellt, die daran glaubt, dass sie 2022 die 56 Jahre währende Leidenszeit beenden kann.

Spanien und Deutschland vervollständigen die Top Five der Anwärter auf den Sieg, während Argentinien, das Lionel Messi seinen ersten Titel schenken will, knapp außerhalb dieser Gruppe liegt.

Belgiens so genannte Goldene Generation hat auf dem Höhepunkt ihres Könnens keine greifbaren Erfolge vorzuweisen und muss noch einiges tun, um die Gunst der Zuschauer zu gewinnen, während für Portugal mit Cristiano Ronaldo in seinen Reihen viel möglich ist.

Die Niederlande sind ein weiterer Geheimfavorit, der gut abschneiden könnte, wenn er früh in Schwung kommt.

Wer sind bei der WM 2022 die Favoriten auf den Gewinn des auf den Goldenen Schuh und den Goldenen Ball ?

Es überrascht nicht, dass der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi Favorit ist, wenn es um die Torjägerkrone bei der WM 2022 geht.

Der quirlige Argentinier hat eine schwierige Saison 2021/22 hinter sich, nachdem er den FC Barcelona in Richtung Paris Saint-Germain verlassen hat, aber er bleibt ein Talisman für sein Land und hat noch viel Magie in seinen Beinen.

Neymar (Brasilien) und Antoine Griezmann (Frankreich) werden als Anführer zweier Top-Nationen ebenfalls Chancen eingeräumt.

Der englische Kapitän Harry Kane möchte den Goldenen Schuh zum zweiten Mal gewinnen, während Ronaldo nie aus einem Wettbewerb ausscheidet, in dem es um brillante Torjägerleistungen geht.

Bei der Vergabe des Goldenen Balls steht Messi, der Gewinner von 2014, wieder ganz oben auf der Liste.

Neymar ist ebenfalls ein aussichtsreicher Kandidat, der Mann, während Kylian Mbappe bei PSG schon zeigte, dass er der nächste Superstar sein könnte, der den Weltfußball zum Glühen bringt.

Was ist der offizielle Song der WM 2022?

Aus dem offiziellen Soundtrack zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 werden eine Reihe von Singles veröffentlicht werden.

Die erste wurde am 1. April ausgekoppelt: Hayya Hayya (Better Together) ist auf mehreren Plattformen verfügbar.

Die FIFA erklärte, dass "der aufmunternde Track mit Trinidad Cardona, Davido und Aisha auf R&B- und Reggae-Einflüsse zurückgreift", da die Organisation bestrebt ist, "mit dem Publikum auf der ganzen Welt über die gemeinsamen Leidenschaften Fußball und Musik in Verbindung zu treten".