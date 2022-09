Cristiano Ronaldo: Geschichte bei Weltmeisterschaften - Debüt 2006, Herzschmerz 2014 und Rekord 2018

Cristiano Ronaldo bestreitet in Katar seine fünfte Weltmeisterschaft. GOAL blickt auf seine bisherigen vier WMs zurück.

Cristiano Ronaldo ist zweifellos einer der größten Fußballer aller Zeiten und hat fast alles gewonnen, was es in diesem Sport zu gewinnen gibt.

Auf Vereinsebene hat der Portugiese während seiner Zeit bei Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin fünf Champions-League-Titel, drei Premier-League-Titel, zwei La-Liga-Titel, zwei Serie-A-Titel und noch viel mehr errungen.

Er war maßgeblich an den Erfolgen dieser Vereine beteiligt, was sich in der Tatsache widerspiegelt, dass er fünf Ballons d'Or gewonnen hat. Auch auf internationaler Ebene war er ein Star.

Seit seinem Debüt für Portugal im Jahr 2003 ist Ronaldo Rekordtorschütze und -spieler seines Landes sowie Kapitän und Führungsspieler. Die Portugiesen wurden 2016 Europameister, doch die Weltmeisterschaft blieb Ronaldo und der Selecao bei seinen vier Teilnahmen verwehrt.

GOAL wirft einen Blick zurück auf Ronaldos bisherige WM-Teilnahmen.

Deutschland 2006

Ronaldo gab sein WM-Debüt 2006 - im Alter von 21 Jahren - in Deutschland. Er war neben Luis Figo, Simao, Deco und Pauleta ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Trainer Luiz Felipe Scolari.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Ronaldo bereits als einer der aufregendsten jungen Spieler der Welt etabliert und sich in der Premier League bei Manchester United einen Namen gemacht. Die Weltmeisterschaft 2006 war ein weiterer Schritt auf seinem Weg an die Spitze des Fußballs. Er trug das Trikot mit der Nummer 17, weil Figo mit der 7 spielte. Er bestritt sechs Spiele, als sein Land das Halbfinale erreichte und schließlich Vierter wurde.

Sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestritt er beim 1:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Angola in Köln. Es war ein unauffälliger Auftritt, bei dem er sich eine Gelbe Karte abholte, bevor er nach einer Stunde ausgewechselt wurde. Sein erstes Tor bei diesem Turnier erzielte Ronaldo im zweiten Spiel gegen den Iran, als er beim 2:0-Sieg in Frankfurt einen Elfmeter verwandelte und damit Figo den Rang als Elfmeterschütze Nummer eins ablief.

Scolari entschied sich, den Stürmer von Manchester United im letzten Gruppenspiel gegen Mexiko, das Portugal mit 2:1 gewann, zu schonen. Im Achtelfinale gegen die Niederlande stand er wieder in der Startelf. Leider war Ronaldos Einsatz in diesem Spiel, das später als "Schlacht von Nürnberg" bezeichnet wurde, nur von kurzer Dauer, da er in der 34. Minute nach einem rücksichtslosen Foulspiel von Khalid Boulahrouz mit einer Verletzung vom Platz musste. Die Selecao gewann in Abwesenheit Ronaldos mit 1:0 gegen die Oranje und stand damit im Viertelfinale gegen England.

Das Spiel gegen die Three Lions war eine stürmische Angelegenheit. Ronaldo wurde wegen seiner Rolle bei der Niederlage der Mannschaft von Sven Göran Eriksson zum "Staatsfeind Nummer eins". Der Mann von ManUnited war nicht nur maßgeblich an den Ereignissen beteiligt, die zum Platzverweis seines Vereinskameraden Wayne Rooney, der Ricardo Carvalho niedergestreckt hatte, führten, sondern er verwandelte auch den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen.

"Rooney war nicht böse auf mich", betonte Ronaldo anschließend. "Außerdem hat er mir gesagt, ich solle völlig ignorieren, was die englische Presse gesagt hat, sie wolle nur Verwirrung stiften - aber daran sind wir ja schon gewöhnt."

Nach dem Sieg gegen England traf Portugal im Halbfinale auf Frankreich. Das bedeutete das Ende seiner WM-Hoffnungen, denn Zinedine Zidane sorgte mit seinem verwandelten Elfmeter in der 33. Minute für die Entscheidung. Als unterlegener Halbfinalist traf Portugal Spiel um Platz 3 auf Deutschland. Die Gastgeber gewannen mit 3:1.

Wie schon im Spiel gegen Frankreich wurde Ronaldo auch in Stuttgart von Teilen des Publikums ausgepfiffen, woran er sich in den folgenden Jahren gewöhnte.

Südafrika 2010

Vier Jahre nach seinem Durchbruch bei der Weltmeisterschaft in Deutschland kam der 25-jährige Ronaldo 2010 als teuerster Spieler der Welt nach Südafrika - er hatte für 94 Millionen Euro bei Real Madrid unterschrieben -, zudem als Gewinner des Ballon d'Or und als Kapitän von Portugal. Doch trotz seiner Erfolge auf Vereinsebene hatte er auf der internationalen Bühne einige Schwierigkeiten und durchlebte eine seltene Durststrecke, in der er in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft kein einziges Tor erzielte.

Nach dem Ausscheiden von Stars wie Pauleta, Deco und Figo aus der Nationalmannschaft übernahm Ronaldo mehr Verantwortung in der Offensive der Selecao, konnte 2010 aber nichts zu Gunsten seiner Mannschaft bewegen. Portugal qualifizierte sich aus einer Gruppe mit Brasilien, der Elfenbeinküste und Nordkorea für die K.o.-Runde, konnte aber nur gegen Nordkorea ein Tor erzielen. Die Asiaten wurden mit 7:0 besiegt, wobei Ronaldo einmal ins Netz traf - bemerkenswerterweise sein erstes Länderspieltor seit 16 Monaten.

Obwohl die Mannschaft aus der Gruppe G ungeschlagen hervorging, ließen die Leistungen der Mannschaft von Trainer Carlos Queiroz zu wünschen übrig. Das Team wurde von den nationalen Medien kritisiert. Doch es kam noch schlimmer, als man im Achtelfinale auf den iberischen Rivalen - und späteren Weltmeister - Spanien traf. Die "La Roja" von Vicente del Bosque war amtierender Europameister und einer der Favoriten auf den Turniersieg, was die Portugiesen vor eine schwierige Aufgabe stellte.

Ronaldo begann das Spiel auf der linken Seite, wo er auf seinen Teamkollegen Sergio Ramos traf. Er fand kein Durchkommen, da Spanien den Ballbesitz dominierte. Nach einer Stunde gelang Xavi der entscheidende Treffer. Portugal hatte in Kapstadt nur 39 Prozent Ballbesitz und konnte nur drei Torschüsse abgeben, während Spanien zehn Torschüsse abgab. Eine Rote Karte für Ricardo Costa in der Schlussphase machte die Enttäuschung noch größer.

Im Nachhinein gab Ronaldo zu, dass die Art und Weise der Niederlage - und das Ausscheiden aus dem Turnier - bei ihm "eine unvorstellbare Traurigkeit" auslöste. Auf die Frage nach den Gründen für das Scheitern Portugals schlug der Kapitän dem Reporter vor Queiroz zu fragen, was zu weiterer Kritik an dem Mann von Real Madrid führte. Der Selecao-Boss reagierte später mit einem spitzen Kommentar, indem er der AFP mitteilte: "Portugal braucht Ronaldo, und Ronaldo braucht die Nationalmannschaft. Aber wenn dieses Hemd [das portugiesische Trikot] einige Spieler verunsichert, haben sie keinen Grund, dabei zu sein."

Letztendlich stand die Weltmeisterschaft 2010 in krassem Gegensatz zu Ronaldos Erfahrung bei seinem ersten WM-Turnier 2006. Mit nur einem Tor - einem Treffer in der 87. Minute bei einem 7:0-Sieg gegen Nordkorea - in vier Spielen und einer Flut von Kritik war dies wohl der Tiefpunkt seiner internationalen Karriere.

Brasilien 2014

Portugals Weg zur Weltmeisterschaft 2014 führte über ein Playoff-Duell gegen Schweden. Ronaldo erzielte in beiden Spielen vier Tore, darunter einen Hattrick im Rückspiel in Solna. Ronaldo war damals 29 Jahre alt und kam als amtierender Ballon d'Or-Gewinner und Champions League-Sieger mit Real Madrid nach Brasilien. Er war auf dem Höhepunkt seines Könnens, doch zu seinem Leidwesen hielt der Herzschmerz bei internationalen Turnieren an.

Ronaldos Fitness war im Vorfeld des Turniers ein ständiges Problem. Er musste aufgrund von Knieverletzungen mehrmals das Training aussetzen. Doch obwohl er eindeutig nicht bei 100 Prozent war, schaffte er es dennoch, jede Minute der drei Gruppenspiele zu spielen.

Als der Spieler von Real Madrid für das Eröffnungsspiel gegen Deutschland für fit erklärt wurde, herrschte im portugiesischen Lager verständlicherweise Optimismus. Das Spiel in Salvador geriet jedoch zu einem totalen Desaster, als Pepe in der ersten Halbzeit des Feldes verwiesen wurde und die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit 4:0 gewann - die höchste Niederlage, die Portugal je bei einer Weltmeisterschaft erlitten hat.

Im nächsten Spiel gegen die USA hatte Portugal die Chance, sich zu rehabilitieren. Doch gegen die Klinsmann-Elf tat man sich schwer und brauchte einen Ausgleichstreffer in der 95. Minute. Nachdem die Selecao durch Nani in Führung gegangen war geriet sie in der zweiten Halbzeit in Rückstand, als Jermaine Jones und Clint Dempsey die USA zehn Minuten vor Schluss in Führung brachten. Es sah so aus, als wäre Portugal auf dem Weg nach Hause. Doch Ronaldos Flanke in der Nachspielzeit fand Silvestre Varela, der mit seinem Treffer die Hoffnungen der Portugiesen aufrecht erhielt.

Um sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren, mussten die Portugiesen im letzten Spiel gegen Ghana gewinnen und auf ein gutes Ergebnis im Spiel Deutschland gegen die USA hoffen. Es sah gut aus, als Portugal nach einer halben Stunde in Führung ging, doch die Black Stars antworteten in der zweiten Halbzeit mit einem Kopfballtor von Asamoah Gyan.

Ronaldo hatte sich im Laufe des Spiels für sein Land in den Vordergrund gespielt, indem er zunächst die Latte traf und dann ein Kopfball von ihm pariert wurde. Schließlich fand er zehn Minuten vor dem Ende den Weg ins Tor. Das Tor, mit dem er als erster portugiesischer Spieler bei drei Weltmeisterschaften ein Tor erzielte, reichte jedoch nicht zum Weiterkommen, so dass Portugal nach nur drei Spielen die Heimreise aus Brasilien antreten musste.

Russland 2018

Getty

Ronaldo und Portugal reisten als Europameister zur Weltmeisterschaft 2018 nach Russland und landeten in einer spannenden Gruppe mit dem iberischen Rivalen Spanien, Marokko und dem Iran.

Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase vor vier Jahren hatte Portugal das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Ebenso wie Ronaldo, der selbst keinen großen Eindruck hinterlassen hatte - vor allem nicht in Form von Toren.

Im Eröffnungsspiel gegen Spanien machte der Mann von Real Madrid seinem Ruf alle Ehre, indem er einen unglaublichen Hattrick, der seinem Land einen wertvollen Punkt sicherte und seine Gesamtzahl an WM-Toren verdoppelte, erzielte. Der Hattrick selbst war besonders spektakulär, denn er beinhaltete einen späten Freistoß, der das 3:3-Unentschieden besiegelte.

Getty

Im darauffolgenden Spiel gegen Marokko setzte der 33-Jährige seine bemerkenswerte Torejagd innerhalb von fünf Minuten fort und löste damit Ferenc Puskas als erfolgreichsten europäischen Nationalspieler aller Zeiten ab und rückte auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste.

Im letzten Gruppenspiel gegen den Iran gelang Ronaldo zwar kein Treffer, doch mit einem hart erkämpften 1:1 gegen die Mannschaft von Trainer Carlos Queiroz war die Qualifikation für die K.o.-Runde gesichert.

Nachdem die Selecao in der Gruppe B hinter Spanien den zweiten Platz belegt hatte, traf sie im Achtelfinale auf Uruguay. Es war ihr letzter Einsatz in Russland, denn die Celeste gewann in Sotschi mit 2:1.

Ronaldo wird bei der nächsten Weltmeisterschaft in Katar 37 Jahre alt sein, aber das hindert ihn nicht, noch einmal auf der ganz großen Bühne aufzulaufen. Der Stürmer von Manchester United peilt sogar noch die EM 2024 an.

Ronaldos Gesamt-WM-Bilanz

Russland 2018 war Ronaldos vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Er erhöhte die Zahl seiner Einsätze bei diesem Turnier auf 17.

Mit vier Treffern - darunter ein Hattrick gegen Spanien - konnte er seine Gesamttorquote mehr als verdoppeln.

Vor seinem vierten Turnier hatte er in 13 Einsätzen nur dreimal getroffen - einmal 2006, einmal 2010 und einmal 2014 -, was für einen Mann, der mit seinen Toren auf Vereinsebene und auch für sein Land einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat, in Wahrheit eine nüchterne Bilanz ist.



Spiele Tore Gelbe Karten Rote Karten 17 7 4 0

In seinen 17 Spielen stand der Stürmer sechsmal auf der Seite des Siegers (viermal davon beim Turnier 2006), fünfmal verlor er und sechsmal spielte er unentschieden. Er hat bisher vier gelbe Karten gesehen.