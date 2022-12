Heute steigt bei der WM 2022 das Endspiel Argentinien vs. Frankreich. Doch wo findet es statt und wie viele Fans passen ins Stadion?

Exakt vier Wochen nach dem Auftaktspiel steigt bei der WM 2022 das Finale Argentinien vs. Frankreich. Hierbei duellieren sich der Dritte und der Vierte im FIFA-Ranking. Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr.

Die umstrittene WM-Vergabe an Katar sorgte zusätzlich für eine Reihe an Premieren und Rekorden. Denn: Erstmals findet eine Weltmeisterschaft im Nahen Osten statt. Zudem zwangen die Temperaturen im Wüstenstaat zur ersten WM abseits unserer Sommermonate.

Überdies stellt Katar den kleinsten Gastgeber einer Weltmeisterschaft dar. Damit löste es die Schweiz ab. Außerdem gingen und gehen die Partien bei der WM 2022 in acht Stadien über die Bühne. Hierbei handelt es sich um die geringste Anzahl an Arenen seit der Weltmeisterschaft 1954 bei den Eidgenossen.

Heute findet bei der WM 2022 das Finale Argentinien vs. Frankreich statt. Doch in welchem Stadion steigt das Endspiel und wie viele Zuschauer passen rein?

WM 2022 Finale, Stadion: Wo findet das Endspiel statt und wie viele Zuschauer passen rein? Die Eckdaten

Spiel: Argentinien vs. Frankreich Datum: Sonntag, 18. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium Baubeginn: April 2017 Eröffnung: 22. November 2021 Architekten: Foster + Partners Wiedereröffnung: 22. August 2020 Baukosten: 662 Millionen US-Dollar Fassungsvermögen: 80.000 Zuschauer Oberfläche: Naturrasen

WM 2022 Finale, Stadion: Wo findet das Endspiel statt und wie viele Zuschauer passen rein? Das Stadion

Das Finale der WM 2022 geht im Lusail Iconic Stadium über die Bühne. Die gezielt für die Weltmeisterschaft erbaute Arena befindet sich in der Planstadt Lusail und stellt das größte Stadion des Turniers dar. Deshalb fanden dort bereits sechs Gruppenspiele sowie ein Achtel-, ein Viertel- und ein Halbfinale statt. Hierbei setzte sich Argentinien am Dienstag gegen Kroatien durch.

Der Bau der von den Architekten von Foster + Partners geplanten Anlage kostete 662 Millionen US-Dollar. Der Baubeginn des Lusail Iconic Stadium erfolgte im April 2017 und das Eröffnungsspiel fand gut viereinhalb Jahre später, am 22. November 2021, statt. Damit handelt es sich um eine der modernsten Arenen. Zudem zeichnet das futuristische Design diese Anlage mit Naturrasen aus.

Die Architekten entschieden sich für Dekorationselemente in Schüsselform. Diese weisen auf die arabische Kultur hin. Außerdem sticht das Lusail Iconic Stadium dank einer wellenförmigen und goldenen Fassade ins Auge. Alle Stadien bei der WM 2022 verfügen über Kühltechnologien, aber das Dach über der Arena in Lusail unterstützt zusätzlich die Klimatisierung. Obendrein wird die Infrastruktur nach der Weltmeisterschaft für Geschäfte, Cafés, Schulen, Kliniken sowie Sportanlagen genutzt.

WM 2022 Finale, Stadion: Wo findet das Endspiel statt und wie viele Zuschauer passen rein? Die Kapazität

Das Lusail Iconic Stadium hat eine offizielle Kapazität von 80.000 Sitzplätzen. Allerdings wohnten 88.966 Zuschauer der Partie Argentinien vs. Mexiko in der Gruppe C bei. Hierbei handelte es sich um die größte Zuschaueranzahl seit dem Finale bei der WM 1994 in den USA. Damals nahmen 94.194 Personen im Rose Bowl Stadium der kalifornischen Stadt Pasadena Platz.

Jedoch wird nach dem Turnier der überwiegende Teil der Sitze abmontiert. Der im Jahr 2011 gegründete Oberste Rat für Organisation und Nachhaltigkeit (Supreme Committee for Delivery & Legacy, SC) in Katar plant diesbezüglich Spenden an Sportprojekte auf der ganzen Welt.