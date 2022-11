WM 2022: FIFA verbietet spanischer Nationalmannschaft blaue Hosen

Die FIFA verbietet das nächste Kleidungsstück bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Diesmal trifft es die spanische Nationalmannschaft.

WAS IST PASSIERT? Die spanische Nationalmannschaft darf in Kombination mit ihrem roten Heimtrikot keine blauen Hosen bei ihren Spielen während der Vorrunde der WM 2022 tragen. Das hat die FIFA vor dem ersten Spieltag in der Gruppe E am Mittwoch so entschieden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Spanien wird seine Spiele in der Gruppenphase in roten Shorts bestreiten, da die Gegner in der Gruppe, Costa Rica, Deutschland und Japan, ebenfalls dunkle Shorts tragen. Spanien hatte den kleinen Fehler begangen, zwei Trikots mit blauen Shorts zu präsentieren. Die übertragenden TV-Sender hatten die Ähnlichkeit der Hosenfarben offenbar bemängelt, sodass die FIFA eingriff.

WIE GEHT ES WEITER? Spanien startet am Mittwoch (17 Uhr, im LIVE-Ticker bei GOAL) gegen Costa Rica in das Turnier und wird in eine komplett roten Trikotsatz des Ausrüsters adidas auflaufen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Das letzte Mal, dass Spanien in einem großen Turnier mehrfach in einem komplett roten Trikotsatz auflief, war bei der Weltmeisterschaft 2014. Damals schied man als Titelverteidiger in der Gruppenphase aus. Ein schlechtes Omen für die Furia Roja?