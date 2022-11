WM 2022, Eröffnungsspiel heute: Wann beginnt die Übertragung im TV und STREAM?

Am Sonntag um 17 Uhr geht im Al-Bayt-Stadion von al-Chaur das Eröffnungsspiel der WM 2022 über die Bühne. Hierbei trifft der Gastgeber Katar auf Ecuador. Damit treffen der 50. und 44. im FIFA-Ranking aufeinander.

Es handelt sich um das zweite Kräftemessen zwischen Katar und Ecuador. Gut drei Jahre nach einem Heimsieg absolviert die Elf von Félix Sánchez Bas ihr erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Die von Gustavo Alfaro betreute Tri feiert hingegen nach acht Jahren ihr WM-Comeback. Bei der dritten Teilnahme im Sommer 2014 in Brasilien musste sie nach der Gruppenphase die Heimreise antreten.

Heute um 17 Uhr steigt bei der WM 2022 das Eröffnungsspiel Katar vs. Ecuador. Doch wann beginnt die Übertragung im TV und STREAM? Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos.

