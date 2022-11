WM 2022: Wann findet die Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft 2022 statt, wer tritt auf und wer überträgt sie?

Die Weltmeisterschaft 2022 steht vor der Tür, und die Vorfreude der Fans, die ihre Mannschaften anfeuern wollen, ist greifbar. Es ist die 22. Auflage des globalen Fußballturniers, das zum ersten Mal in den Wintermonaten der nördlichen Hemisphäre stattfinden wird.

Neben den wunderbaren Toren, individuellen Kunststücken und all den dramatischen Momenten haben die Eröffnungszeremonien der Weltmeisterschaften in der Vergangenheit die Fantasie der Öffentlichkeit angeregt - und manchmal auch für Ablehnung gesorgt.

Südafrika 2010 war geprägt von kultureller Musik und Tanz, zudem dribbelte ein überdimensionaler Käfer einen riesigen Jabulani-Ball über das Spielfeld. Bei der WM '94 in den USA boten die Amerikaner eine tolle Show mit Anspielungen auf die einzelnen Teilnehmerländer.

Wie wird die Eröffnungsfeier in Katar aussehen und wann findet sie statt? GOAL hat alle Informationen für euch.

Die Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft 2022 findet am Sonntag, den 20. November, statt. Die Zeremonie wird voraussichtlich um 16 Uhr beginnen. Sie findet vor dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador statt, das um 17 Uhr angepfiffen wird.

Ursprünglich sollte die Zeremonie am 21. November stattfinden, wurde aber zusammen mit dem Eröffnungsspiel vorverlegt. Damit sollte die Tradition gewahrt werden, dass das erste Spiel vom Gastgeber oder vom Titelverteidiger bestritten wird.

Die Zeremonie wird live aus dem 60.000 Zuschauer fassenden Al-Bayt-Stadion in Al Khor übertragen. Das Stadion ist eine der Arenen, die für die Weltmeisterschaft gebaut wurden und im November 2021 eröffnet werden. Im Al-Bayt-Stadion werden bei diesem Turnier sechs Gruppenspiele, ein Achtelfinalspiel und ein Halbfinale ausgetragen.

Genaue Details gibt es noch nicht, aber wir wissen, dass Jungkook von der sükoreanischen Boyband BTS auf der Bühne stehen wird. Am 12. November gab der offizielle Twitter-Account von BTS bekannt, dass Jungkook bei der Eröffnungsfeier am Sonntag dabei sein wird.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp