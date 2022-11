Wer zeigt / überträgt Katar vs. Ecuador? Das Eröffnungsspiel der WM 2022 im TV und LIVE-STREAM

Am Sonntag um 17.00 dient das Al-Bayt-Stadion in al-Chaur als Schauplatz des Eröffnungsspiels der WM 2022 zwischen Katar und Ecuador. Hierbei messen sich die Nummer 50 und die Nummer 44 im FIFA-Ranking. Die Weinroten feierten im Oktober 2018 einen Heimerfolg gegen die Tri.

Gut drei Jahre später bestreitet die von Félix Sánchez Bas trainierte katarische Nationalmannschaft ihre erste WM-Partie. Im Gegensatz zu den Gastgebern steht Ecuador zum vierten Mal bei einer Weltmeisterschaft in den Startlöchern. Hierbei schied die mittlerweile von Gustavo Alfaro betreute Tri bei der letzten Teilnahme 2014 in Brasilien nach der Gruppenphase aus.

Am Sonntag um 17 Uhr treffen im Eröffnungsspiel der WM 2022 Katar und Ecuador aufeinander. Doch wer zeigt / überträgt das Kräftemessen im Al-Bayt-Stadion von al-Chaur? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

14 days to go before our national anthem 🇶🇦🔊 is played for the first time at the #WorldCup 🏆#AllForAlAnnabi#ForTheLoveOfQatarpic.twitter.com/wI0j2GXbqe