WM 2022: BVB-Profi Giovanni Reyna wegen Lustlosigkeit fast nach Hause geschickt

Giovanni Reyna spielte bei der WM für die USA keine große Rolle. Er wäre angeblich beinahe schon vorzeitig nach Hause geschickt worden.

WAS IST PASSIERT? Giovanni Reyna wurde bei der WM 2022 in Katar beinahe von den USA nach Hause geschickt. Das berichtet ESPN. Demnach habe der BVB-Profi nicht die nötige Einstellung im Training gezeigt. Nationaltrainer Gregg Berhalter äußerte sich mittlerweile ausführlich zu den Geschehnissen.

WAS WURDE GESAGT? US-Trainer Gregg Berhalter hat kürzlich am HOW Institut über moralische Führung gesprochen. Der Vortrag wurde in einem Newsletter von Charterworks veröffentlicht. Dort sagte er, dass die USA "einen Spieler hatten, der klar die Erwartungen nicht erfüllt hat - auf und neben dem Platz. Einer von 26 Spielern, das war auffällig." Das Trainerteam habe sich zusammengesetzt und ausführlich darüber debattiert. "Wir waren bereit, ein Flugticket zu buchen, so extrem war das", erklärte er.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Giovanni Reyna kam 2019 aus den USA zu Borussia Dortmund. Für den BVB machte er bislang 93 Bundesliga-Spiele (12 Tore, 14 Assists).

Für die USA lief er bislang 16-mal seit seinem Debüt im November 2020 auf. Bei der WM in Katar kam er nur in zwei von vier US-Partien zu Kurzeinsätzen.