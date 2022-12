WM 2022: Lionel Messi gewinnt Goldenen Ball für den besten Spieler

Der Goldene Ball geht bei der WM 2022 an Lionel Messi. Das dramatische Finale hatte Argentinien gegen Frankreich gewonnen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat sich bei der WM 2022 den Goldenen Ball für den besten Spieler gesichert. Das verkündete der Weltverband FIFA am Sonntag nach dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich, das Messi und Co. nach dramatischem Verlauf im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten. Der 35-Jährige beerbt damit den Kroaten Luka Modrić.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Goldene Ball wird als Einzelauszeichnung seit der WM 1982 in Spanien vergeben. Damals holte sich Paolo Rossi als erster Akteur den begehrten Preis. Für Messi ist es nach 2014 der zweite Goldene Ball bei einer WM. Damals hatte Argentinien das Endspiel mit 0:1 nach Verlängerung gegen Deutschland verloren.

IN ZAHLEN: Messi hat bei der WM 2022 sieben Tore erzielt und zudem drei Vorlagen geliefert. Da er sowohl in der Gruppenphase als auch in jeder K.o.-Runde traf, stellte Messi einen neuen WM-Rekord auf.