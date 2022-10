WM 2022 bei der ARD: Das sind die Kommentatoren und Moderatoren

Die ARD wird wieder viele Spiele der WM in Katar übertragen. Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren?

Die Weltmeisterschaft ist für Fußballfans das größte Sportereignis überhaupt. Die Spiele werden in die ganze Welt übertragen.

In Deutschland wird die WM 2022 in Katar von ARD, ZDF und Magenta TV übertragen. Das Erste zeigt dabei die Gruppenspiele Deutschlands gegen Japan und Costa Rica. Bei einem Weiterkommen ist die ARD theoretisch auch für das Viertelfinale und Finale der deutschen Auswahl zuständig.

Mit den Ex-Nationalspielern Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger hat das Erste zwei namhafte Experten, doch wie sieht das Kommentatoren- und Moderatorenteam aus?

WM 2022 bei der ARD: Diese Spiele laufen im Ersten

Die ARD überträgt insgesamt 24 Spiele der WM 2022 in Katar, ab dem letzten Gruppenspieltag und der K.o.-Phase stehen die Begegnungen noch nicht fest, weshalb hier noch nicht klar ist, welche Spiele im Ersten laufen. Folgende Partien werden aber sicher dort zu sehen sein:

Datum Begegnung Uhrzeit 23.11.2022 Marokko - Koratien 11 Uhr 23.11.2022 Deutschland - Japan 14 Uhr 23.11.2022 Spanien - Costa Rica 17 Uhr 23.11.2022 Belgien - Kanada 20 Uhr 25.11.2022 Wales - Iran 11 Uhr 25.11.2022 Katar - Senegal 14 Uhr 25.11.2022 Niederlande - Ecuador 17 Uhr 25.11.2022 England - USA 20 Uhr 26.11.2022 Polen - Saudi-Arabien 14 Uhr 26.11.2022 Frankreich - Dänemark 17 Uhr 26.11.2022 Argentinien - Mexiko 20 Uhr 28.11.2022 Südkorea - Ghana 14 Uhr 28.11.2022 Brasilien-Schweiz 17 Uhr 28.11.2022 Portugal - Uruguay 20 Uhr

Getty

WM 2022 bei der ARD: Das sind die Kommentator:innen im Ersten

Die ARD setzt bei der Übertragung der Weltmeisterschaft in Katar auf bekannte Gesichter. Während die Moderatoren und Experten - Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger beim Spiel des Tages davon ausgenommen - aus einem Sendestudio in Deutschland berichten werden, sind die Kommentatoren vor Ort in den Stadien von Katar.

Dabei im Einsatz sind für das Erste Tom Bartels, der 2014 beim WM-Sieg Deutschlands das Finale gegen Argentinien kommentierte, Gerd Gottlob, Florian Naß und mit Christina Graf die erste Frau, die bei der ARD Spiele einer Weltmeisterschaft im TV als Kommentatorin begleiten wird.

Die Kommentator:innen bei der ARD:

Imago Images / Kirchner-Media

WM 2022 bei der ARD: Das sind die Moderator:innen im Ersten

Auch bei den Moderator:innen setzt das Erste auf ein eingespieltes Team. Esther Sedlaczek wird gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger immer das "Spiel des Tages" live aus Katar moderieren, alle anderen Mitglieder des Moderationsteams senden aus dem Studio.

Mit Jessy Wellmer und Julia Scharf sind zwei weitere Frauen im Einsatz, komplettiert wird das Quartett von Julia Scharf.

Die Moderator:innen bei der ARD: