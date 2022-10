WM 2022 bei der ARD: Das sind die Experten im Ersten

Die WM 2022 steht schon in den Startlöchern. Alle Infos zu den Experten der ARD, die bei den Übertragungen dabei sind, findet Ihr hier bei GOAL.

Wird es Frankreich schaffen, seinen Titel zu verteidigen? Kann Robert Lewandowski seinen ersten Treffer bei einer WM erzielen?

Diese und noch viele weitere Fragen können ab dem 20. November 2022 beantwortet werden, denn dann beginnt die WM 2022 in Katar. Die größte Fußballveranstaltung der Welt steht also wieder an und wir dürfen uns auf vier Wochen voller hochklassiger Begegnungen freuen.

Auch die deutsche Nationalelf mit Trainer Hansi Flick wird sicher hoffen, weit in die K.o.-Phase vorzudringen. Dabei gilt es allerdings erst einmal die Gruppenphase mit den Gegnern Spanien, Costa Rica und Japan zu überstehen.

Alle Infos zu den Experten, die bei der WM-Übertragung für die ARD an den Start gehen, könnt Ihr hier nachlesen.

WM 2022: Wie sieht die Übertragung aus?

Zuständig für die Übertragung der Weltmeisterschaft 2022 sind die ARD, das ZDF und Magenta TV. Alle drei Parteien teilen sich die Spiele untereinander auf. Aber aufgepasst: Nicht alle Spiele der WM sind im Free-TV zu sehen. Ihr könnt zwar alle Begegnungen mit der deutschen Elf sowie das Halbfinale und Finale sicher im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen, insgesamt gibt es im Free-TV aber nur 48 von 64 Spielen zu sehen.

Die fehlenden 16 Spiele werden ausschließlich bei Magenta TV gezeigt. Und das Zusehen dort ist nicht umsonst möglich, dafür braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

WM 2022: Das sind die Experten der ARD

U.a. gehen die beiden ehemaligen Nationalspieler Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger für die ARD als Experten an den Start. Sami Khedira konnte 2014 noch unter Bundestrainer Jogi Löw den WM-Titel gewinnen. Auch bei der letzten WM 2018 war er noch als aktiver Spieler auf dem Platz mit dabei, trat allerdings nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase zurück. Mittlerweile ist er als sportlicher Berater des VfB Stuttgart tätig.

Thomas Hitzlsperger stand während des Sommermärchens der WM 2006 auf dem Platz und beendete 2013 seine aktive Spielerkarriere. Seit der WM 2018 ist er fest als Expertengröße bei der ARD etabliert. Komplettiert wird das Expertentrio durch die Nationaltorhüterin Almuth Schult. Diese war schon bei der EM 2020 als Expertin tätig.

Bei der letzten WM waren noch Stefan Kuntz und Hannes Wolf als Experten mit von der Partie. Ersterer trainiert mittlerweile die türkische Nationalmannschaft, während Hannes Wolf die deutsche U-20 Nationalmannschaft betreut.

Getty Images

Champions League und Bundesliga - nur bei DAZN

Mit der Übertragung der WM kann DAZN zwar nicht aufwarten, dafür gibt es dort so ziemlich alles andere an hochkarätigem Livesport zu sehen. U.a. die Bundesliga, Champions League, sowie LaLiga, Serie A und Ligue 1. Genauso kommen aber auch Fans von anderen Sportarten auf ihre Kosten.

Ihr seht z.B. die NBA, NFL, Tennis, Kampf- oder Motorsport. Kostenmäßig müsst Ihr mit 29,99 Euro pro Monat rechnen, wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet. Mit dem Jahresabo könnt Ihr etwas sparen, dann werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Mehr Infos zu DAZN gibt es hier: