Wird es in EA Sports FC 24 Crossplay geben?

Mit Crossplay könnt Ihr auf unterschiedlichen Plattformen zusammen spielen. Geht das auch bei EA Sports FC 24? Hier kommt die Erklärung.

EA Sports FC 24 ist der Nachfolger von FIFA 23 - zahlreiche Fußball-Fans haben sich auf die neue Fußballsimulation von EA Sports gefreut - egal, ob es auf PC, PlayStation, Xbox oder auch Nintendo Switch gespielt wird.

Doch was machen, wenn Dein Kumpel nicht die gleiche Konsole besitzt wie Du? Könnt Ihr dann trotzdem miteinander oder auch gegeneinander zocken - Stichwort: plattformübergreifendes Spielen? Gibt es in EA Sports FC 24 also Crossplay? GOAL erklärt es Euch in diesem Artikel.

Gibt es bei EA Sports FC 24 Crossplay?

Du schwörst auf PlayStation und hast Dir das neue EAFC24 längst geholt - und auch Dein Kumpel zockt das Spiel, besitzt aber nur eine Xbox. Und nun wollt Ihr unbedingt miteinander zocken - doch geht das überhaupt? Die einfach und klare Antwort lautet: Ja!

Denn bei EA Sports FC 24 gibt es Crossplay, das heißt: Ihr könnt miteinander oder gegeneinander zocken, auch wenn Ihr eine andere Konsole als Eure Freunde besitzt. Funktionieren tut das auf folgenden Plattformen: PC, PlayStation und Xbox.

Wie funktioniert Crossplay bei EA Sports FC?

Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen was die Funktionalität von Crossplay in EA Sports FC 24 anbelangt, denn Ihr könnt nur gegen andere Spieler innerhalb einer gleichen Plattformgeneration spielen. Genauer gesagt bedeutet dies, nur folgenden Generationen sind miteinander kompatibel:

PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC PlayStation 4 und Xbox One

Ist Crossplay in EA Sports FC 24 auch für Nintendo Switch verfügbar?

Auf der Nintendo Switch ist Crossplay für EA Sports FC 24 leider nicht verfügbar, das heißt, Ihr könnt gegen niemanden auf PC, PlayStation oder Xbox spielen. Dennoch könnt Ihr mit Euren Freunden zocken, allerdings nur, wenn sie ebenfalls eine Nintendo Switch besitzen.

Welche Modi sind bei Crossplay in EA Sports FC 24 verfügbar?

Ihr zockt am liebsten Ultimate Team? Oder Ihr bevorzugt bei EA Sports FC 24 doch eher den Karrieremodus? Doch könnt Ihr die Crossplay-Funktion für diese Modi überhaupt nutzen? Hier verraten wie Euch, welche Game-Modi bei EA Sports FC 24 auch über Crossplay gespielt werden können.