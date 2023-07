In wenigen Monaten erscheint der neue Ableger der Fußballsimulation "EAFC". Wird das Spiel auch auf der PS4 und Xbox One verfügbar sein?

Der Fußball-Gaming-Community brennt es schon in den Fingern: Anfang Herbst wird wohl der erste Ableger des FIFA-Nachfolgers "EAFC" auf den Markt. Nachdem die Partnerschaft zwischen dem Fußball-Weltverband FIFA und dem Spielehersteller Electronic Arts zum neuen Teil der Fußballsimulation beendet wurde, dürfen die Spielerinnen und Spieler viele Neuerungen erwarten.

Doch wird EAFC auch auf den Next-Gen-Konsolen wie der Playstation 4 und der Xbox One verfügbar sein? GOAL klärt die offenen Fragen.

Alle Infos zu EAFC:

Name EA Sports FC Herausgeber Electronic Arts Spielserie EAFC (zuvor FIFA) Genre Fußballsimulation Releasedatum Voraussichtlich September

Wird es EAFC auch für Playstation 4 / Xbox One geben?

Electronic Arts wird seinen neuen Ableger für unter anderem folgende Konsolen auf den Markt bringen: PlayStation 4 & PlayStation 5, Xbox Series X|S & Xbox One, PC (EA App, Stadia & Steam), Epic Games, and Nintendo Switch. Spieler, die FIFA23 auf ihrer Konsole spielen konnten, werden also auch EAFC spielen können.

