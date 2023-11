"Wir wollten ihn nicht verärgern": Marcelo verrät die Marschroute der Spieler von Real Madrid in den Clasicos gegen Lionel Messi

Einen verärgerten Messi wollte man bei Real tunlichst vermeiden. Dass hat Ex-Verteidiger Marcelo verraten.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Marcelo hat darüber gesprochen, wie er in die Duelle mit Superstar Lionel Messi ging. Der Linksverteidiger und der Stürmer standen sich in zahlreichen Duellen ihrer Ex-Klubs Real Madrid und FC Barcelona gegenüber.

WAS WURDE GESAGT? Marcelo erinnerte sich im Podcast Charla daran, wie die Blancos die Aufeinandertreffen mit Messi gestalten wollten: "Messi hat während eines Spiels nicht gesprochen. Ich habe ihn also in Ruhe gelassen, weil er still war. Wir hatten uns immer gesagt, dass wir es dabei belassen wollten. Denn wenn Du Dich entscheidest, ihn anzustacheln, dann fühlte er sich provoziert. Wir wollten ihn nicht verärgern. Denn dann war es noch schwieriger, ihn in den Griff zu kriegen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Marcelo, der heute für Fluminense spielt, stand von 2007 bis 2022 bei Real unter Vertrag. Messi war von 2005 bis 2021 Teil des Barça-Kaders.

Der Argentinier spielte insgesamt 45 Clasicos gegen den Erzrivalen und erzielte dabei 26 Tore.

DIE BILDER ZUR NEWS:

