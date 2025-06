Jeremie Frimpong, einst in Diensten ManCitys, kehrt nach England zurück. Ryan Gravenberch freut sich auf das Zusammenspiel.

Ryan Gravenberch heißt in diesem Sommer einen weiteren Landsmann an der Anfield Raod willkommen. Nach Virgil van Dijk, Cody Gakpo und eben Gravenberch heuert der vierte Niederländer beim FC Liverpool an.

Bei Voetbalzone freute er sichnach dem 2:0-Sieg von Oranje gegen Finnland in der WM-Qualifikation auf seinen neuen Klubkameraden: "Wir mussten ihn nicht wirklich überzeugen. Ich glaube, er war schnell weg (aus Leverkusen, d. Red.). Ich bin super glücklich, dass er mein Mitspieler ist."

Jeremie Frimpong wechselt von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool



Wie Gravenberch vor zwei Jahren tritt auch Frimpong in diesem Sommer den Weg aus der Bundesliga nach Liverpool an. Möglich macht dies eines Ausstiegsklausel: Für rund 35 Millionen Euro Ablöse wechselt er von Bayer Leverkusen nach Liverpool und wird dort Nachfolger des zu Real Madrid abgewanderten Trent Alexander-Arnold auf der rechten Außenbahn.

Frimpong unterzeichnete beim englischen Meister einen bis 2030 gültigen Vertrag.

Komplizierter als die Frage nach der Aussicht, neben Frimpong zu spielen fiel Gravenberch die Nennung seines Favoriten bei der Wahl zum Ballon d'Or: "Das ist eine schwierige Frage, aber ich entscheide mich für meinen Teamkollegen: Mohamed Salah."

Der Ägypter hatte eine großartige Saison in der Premier League, in der er in 38 Ligaspielen 29 Tore schoss und 18 Assists gab. Allerdings rückte er in der Diskussion zuletzt etwas in den Hintergrund, Lamine Yamal vom FC Barcelona und Champions-League-Sieger Ousmane Dembele (PSG) scheinen ihm den Rang abgelaufen zu haben.