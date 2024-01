Winterwechsel? Manchester United angeblich an Bayern-Spieler dran

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive soll sich Manchester United auch Gedanken über einen Bayern-Spieler machen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United beschäftigt sich nach Angaben von The Athletic mit einer Verpflichtung von Bayern Münchens Eric Maxim Choupo-Moting in diesem Winter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Choupo-Motings Vertrag beim FCB läuft im kommenden Sommer aus, sodass er die Münchner dann ablösefrei verlassen könnte, falls man sich vorher nicht auf eine Verlängerung einigt.

Manchester United ist dem Bericht zufolge auf der Suche nach einer kostengünstigen Verstärkung für die Offensive. Für einen einstelligen Millionenbetrag dürfte Choupo-Moting zu haben sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei den Bayern ist Choupo-Moting für das Sturmzentrum hinter Harry Kane und Mathys Tel aktuell nur noch die Nummer drei. Er absolvierte aber immerhin schon 19 Pflichtspiele für die Münchner in dieser Saison, in denen ihm drei Tore gelangen.