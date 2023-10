Aktuell nur Edeljoker: Wechselt ein Star des FC Bayern im Winter nach Saudi-Arabien?

Der Angreifer ist beim FC Edeljoker. Schon gibt es Gerüchte um einen Abschied im Winter.

WAS IST PASSIERT? Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München könnte im Winter nach Saudi-Arabien wechseln. Das berichtet Transfer-Journalist Ekrem Konur.

Demnach hätten einige Klubs aus der Pro League ein Auge auf den 34-Jährige geworfen und wollten einen Abwerbungsversuch im kommenden Transferfenster starten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Choupo-Motings Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis zum kommenden Sommer. Für die Bayern wäre im Winter deshalb die letzten Chance, um nochmal eine Ablöse für den 34-Jährigen zu kassieren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hinter Harry Kane und Mathys Tel ist Choupo-Moting im Sturmzentrum der Bayern derzeit nur noch die Nummer drei. Zwar kam er in der laufenden Spielzeit neunmal zum Einsatz, nur in zwei Spielen stand er aber in der Startelf. Dabei erzielte er zwei Tore.

