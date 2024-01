Winter-Transfer in Gefahr? Stuttgart Serhou Guirassy verletzt sich beim Nationalteam

Schlechte Nachrichten für Serhou Guirassy und den VfB Stuttgart: Der Stürmer wird beim Nationalteam verletzt ausgewechselt.

WAS IST PASSIERT? Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat sich in einem Testspiel am Montag für die Nationalmannschaft von Guinea am Oberschenkel verletzt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Guirassy wurde im Duell mit Nigeria bereits in der 26. Minute ausgewechselt. Der zweitbeste Bundesliga-Stürmer der laufenden Saison humpelte vom Platz.

WIE GEHT ES WEITER? Wie schwer die Blessur ist, ist noch nicht bekannt. Guinea bestreitet in einer Woche sein erstes Gruppenspiel beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste gegen Kamerun. Ob Guirassy dann mitmachen kann, ist unklar.

Der Angreifer wurde zudem mit einem Transfer noch in diesem Monat in Verbindung gebracht. Guirassy kann den VfB angeblich für eine fixe Ablösesumme in Höhe von 17,5 Millionen Euro verlassen, was ihn für zahlreiche Top-Klubs interessant gemacht hat.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Guirassy kommt in dieser Saison in 14 Bundesliga-Spielen auf überragende 17 Treffer. Damit liegt er in der Torschützenliste nur hinter Bayern Münchens Harry Kane (21 Treffer).