Auch der FC Bayern war wohl interessiert: Barcelona denkt offenbar über Wilfred Ndidi nach

Ndidi war vergangenen Sommer wohl auch Thema in München. Barça soll den Mittelfeldmann nun im Auge haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Leicester Citys Mittelfeldspieler Wilfred Ndidi im kommenden Sommer. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach beobachten die Katalanen die Situation des 26-jährigen Nigerianers ganz genau. Ndidis Vertrag in Leicester, wo er nach dem Abstieg in der vergangenen Saison nun in der zweiten englischen Liga spielt, läuft Ende Juni 2024 aus. Nach der laufenden Spielzeit wäre er nach aktuellem Stand also ablösefrei zu haben.

Dem Bericht der Sport zufolge hatte Barça Ndidi bereits vor einigen Jahren auf dem Zettel. Damals machte die Ablöseforderung in Höhe von 70 Millionen Euro einen Transfer aber unmöglich.

Ndidi war indes im abgelaufenen Sommer-Transferfenster auch Thema beim FC Bayern München. Der FCB soll den nigerianischen Nationalspieler bei seiner Suche nach einem neuen Sechser auf dem Schirm gehabt haben. Da Bayern bekanntlich in den finalen Transfertagen den von Trainer Thomas Tuchel gewünschten neuen defensiven Mittelfeldspieler nicht mehr holte, könnte Ndidi auch in Zukunft wieder in München ins Gespräch kommen.

Derweil sollen mit Atlético Madrid und Juventus Turin auch zwei weitere europäische Topklubs Kontakt zu Ndidi aufgenommen haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ndidi spielt bereits seit Anfang 2017 für Leicester, war seinerzeit vom KRC Genk aus Belgien nach England gewechselt.

In der laufenden Saison stand er bislang zehnmal für den Meister von 2016 auf dem Platz, dabei gelangen ihm drei Tore und ein Assist.