FC Bayern: Kommt Wilfried Ndidi von Leicester City über spezielles Modell zum FCB?

Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel will weiterhin einen Mittelfeldspieler. Findet der FCB eine Lösung in der englischen Championship?

WAS IST PASSIERT? Bekommt Thomas Tuchel doch noch seinen defensiv orientierten Sechser, den er dem Kader des FC Bayern München gerne noch hinzufügen würde? Einem Bericht des kicker zufolge ist das durchaus noch möglich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach denkt man beim FCB über eine Verpflichtung von Wilfred Ndidi von Leicester City nach. Tuchel und der Nigerianer haben große Wertschätzung füreinander, laut dem Bericht wäre Ndidi einst schon gerne zu Paris Saint-Germain gewechselt, als Tuchel dort Trainer war.

WIE GEHT ES WEITER? Um einen Transfer Ndidis zu realisieren, ist dem kicker zufolge nun ein ganz bestimmtes Modell im Gespräch: Der 26-Jährige soll seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Leicester um ein weiteres Jahr verlängern, um damit zu ermöglichen, dass Bayern ihn in diesen Sommer noch ausleihen kann. So würde kein großes finanzielles Risiko entstehen und die FCB-Bosse könnten Tuchel seinen Wunschspieler doch noch an die Säbener Straße holen. Ein ähnliches Modell strebt der deutsche Rekordmeister bei Trevoh Chalobah vom FC Chelsea an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

BackpagePix

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 51-fache nigerianische Nationalspieler kam in dieser Saison schon viermal in der Championship zum Einsatz, blieb dabei aber noch ohne Scorerpunkt.