Georginio Wijnaldum sendet Jubelgrüße an verletzten Virgil van Dijk

Während Virgil van Dijk dem FC Liverpool aufgrund einer Kreuzbandverletzung noch lange fehlt, sendet ihm Georginio Wijnaldum Grüße per Torjubel.

Liverpool-Star Georginio Wijnaldum hat beim 3:1-Erfolg seiner Niederländer in der gegen Bosnien-Herzegowina besondere Grüße an Virgil van Dijk gesendet. Mit einem Doppelpack brachte Wijnaldum die Elftal in der ersten Hälfte auf Siegeskurs und imitierte dabei den Torjubel seines verletzten Teamkollegen.

Van Dijk hatte sich im Oktober beim Derby der Reds gegen den FC Everton eine Kreuzbandverletzung zugezogen und fällt noch mindestens bis Anfang der Rückrunde aus. Wijnaldum, der eine freundschaftliche Beziehung mit dem Innenverteidiger pflegt, sprach ihm nun mit seiner Jubelgeste Mut zu.

Liverpool droht Defensiv-GAU

Neben Abwehrchef van Dijk muss Jürgen Klopp beim LFC derzeit auch die gesamte restliche Topbesetzung seiner Defensive ersetzen. Während Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold voraussichtlich noch bis Dezember an einer Wadenverletzung laboriert, fällt auch Joe Gomez aufgrund einer Sehnenverletzung im linken Knie vorerst aus.

Gini Wijnaldum doing Van Dijk’s trademark celebration after his brace for Holland tonight. 🇳🇱



What a friendship. ❤️ pic.twitter.com/5g5pSO1R1r — ً (@Ifcandreas) November 15, 2020

Linksverteidiger Andy Robertson stand zudem am Sonntag wegen Oberschenkelproblemen nicht im Aufgebot der schottischen Nationalmannschaft für das Spiel gegen die und könnte auch dem vorerst fehlen.