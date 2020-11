FC Liverpool: Jürgen Klopp hat aktuell nur einen fitten Innenverteidiger

Dem FC Liverpool gehen langsam aber sicher die Defensivspieler aus. Nach dem Langzeitausfall von Virgil van Dijk muss nun auch Joe Gomez pausieren.

Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Meister muss wie befürchtet länger auf Abwehrspieler Joe Gomez verzichten. Der 23-Jährige sei am Donnerstag erfolgreich am Knie operiert worden und werde einen "signifikanten Teil" der restlichen Saison verpassen, teilten die Reds mit.

Gomez hatte sich im Training bei der englischen Nationalmannschaft ohne Fremdeinwirkung eine Sehnenverletzung im linken Knie zugezogen. Bänder seien nicht betroffen gewesen, hieß es von Klubseite. Gomez werde nach dem Eingriff in London wieder voll gesunden.

Ein echter Schock für Liverpool, schließlich fehlen neben van Dijk auch Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold und Fabinho, der im Abwehrzentrum aushelfen könnte. Klopp steht damit für die Innenverteidigung einzig und allein noch der Ex-Schalker Joel Matip zur Verfügung.

Mehr Teams

FC Liverpool: Interne Lösung - dann Wintertransfer?

Optionen für den Champions-League-Sieger von 2019 bleiben also vorerst nur in den eigenen Reihen: Nat Phillips (23), der in den vergangenen Jahren an den verliehen war, und Rhys Williams (19) sind Kandidaten für die Startelf oder zumindest vermehrte Einsatzminuten. Zudem könnte Klopp einen Spieler von einer anderen Position ins Abwehrzentrum beordern, um die Lücke so zu füllen.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Da das Wintertransferfenster erst wieder im Januar 2021 öffnet, muss der Erfolgstrainer der Reds bis dahin also eine Übergangslösung finden. Ende Oktober brachte 90min gleich mehrere Kandidaten als Ersatz für van Dijk ins Gespräch, unter anderem Dayot Upamecano.

So oder so: In den kommenden Wochen stehen für die Reds richtungsweisende Spiele an. Zwischen dem 21. November und dem 2. Januar 2021 müssen Henderson, Milner und Co. insgesamt zwölf Spiele bestreiten. Nach der Länderspielpause treffen die Reds im Top-Spiel der Premier League auf Tabellenführer .