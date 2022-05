Heute findet das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid statt. GOAL weiß, wie oft die Reds bereits triumphierten.

Heute um 21.00 Uhr steigt im Stade de France von Saint-Denis bei Paris das Finale der Champions League 2021/2022. Hierbei messen sich der FC Liverpool und Real Madrid. Damit treten der Zweite in der englischen Premier League und der Meister in der spanischen La Liga gegeneinander an.

Der FC Liverpool trat in der Champions League 2021/2022 zunächst in der Gruppe B an. Dort entschied die Mannschaft von Jürgen Klopp sämtliche Partien Atlético Madrid, dem FC Porto und dem AC Milan für sich. Somit nahmen die Reds letztlich 18 Zählern und sieben Punkte mehr als Reals Stadtrivalen mit.

Obwohl man bereits in der Gruppenphase auf hochkarätige Gegner traf, tat sich der FC Liverpool zum Auftakt der K.o.-Phase eindeutig schwerer. Hierbei erlebte Klopps Elf gegen Inter Mailand einen Auswärtssieg und eine Heimniederlage. Danach warfen die Reds Benfica Lissabon und Villarreal aus dem Turnier. Doch wie sieht ihre Bilanz in den Spielen der Königsklasse aus?

Heute um 21.00 Uhr kommt es in der Champions League zum Finale FC Liverpool vs. Real Madrid. Beide Kontrahenten holten sich bereits die Trophäe mit den großen Ohren. Aber wie oft hat Liverpool bereits die Champions League gewonnen?

FC Liverpool vs. Real Madrid: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Liverpool vs. Real Madrid Datum: Heute, 28. Mai 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Stade de France (Saint-Denis)

Wie oft hat der FC Liverpool schon die Champions League gewonnen? Die 1970er-Jahre

Der FC Liverpool bestritt sein erstes Finale im damaligen Europapokal der Landesmeister am 25. Mai 1977 im Römer Olympiastadion. Und die damals von Bob Paisley betreuten Reds setzten sich auf Anhieb gegen Borussia Mönchengladbach durch. Ein Jahr danach folgte ebenfalls mit Paisley an der Seitenlinie der zweite Titel in diesem Bewerb. Diesmal unterlag Club Brügge im Londoner Wembley-Stadion.

Wie oft hat der FC Liverpool schon die Champions League gewonnen? Die 1980er-Jahre

In den darauffolgenden zwei Saisons blieb die Trophäe zwar in England, aber Nottingham Forest entschied zweimal in Folge das Finale für sich. Anschließend kam es 27. Mai 1981 zum ersten Endspiel FC Liverpool vs. Real Madrid, wobei die Reds im Pariser Prinzenpark zum dritten Mal mit Paisley an der Seitenlinie triumphierten. Es folgte eine weitere zweijährige Durststrecke, in der Aston Villa und der HSV Europapokals der Landesmeister gewannen.

Dann gastierte der FC Liverpool am 30. Mai 1984 bei der Roma. Dort siegte die mittlerweile von Joe Fagan betreute Elf im Elfmeterschießen. Ein Jahr später mussten sich die Reds am 29. Mai 1985 jedoch im Endspiel gegen Juventus geschlagen geben. Doch diese Partie wurde von der Tragödie im Brüsseler Heysel Stadion mit 39 Todesopfer überschattet. Am selben Tag endete Fagans Trainerära.

Wie oft hat der FC Liverpool schon die Champions League gewonnen? Die 2000er-Jahre

Danach musste der FC Liverpool exakt 20 Jahre lang auf eine Finalteilnahme in der Champions League warten. Und das Endspiel am 25. Mai 2005 im Atatürk-Olympiastadion ging aus einem völlig anderen Grund in die Geschichte ein. Denn: Die damals von Rafael Benitez trainierten Reds holten gegen den AC Milan einen 0:3-Pausenrückstand auf und gewannen letztlich das Elfmeterschießen. Zwei Jahre später, am 23. Mai 2007, revanchierten sich die Italiener im Athener Olympiastadion.

Wie oft hat der FC Liverpool schon die Champions League gewonnen? Die 2010er-Jahre

Elf Jahre danach, am 26. Mai 2018, kam es zum zweiten Mal zu einem Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Dabei setzten sich allerdings die Spanier in Kiew zum vierten Mal binnen fünf Endspielen durch. Es sollte Ihr bislang letzter Titel in der Champions League bleiben. Ein Jahr später, am 1. Juni 2019, setzten sich die Reds mit dem im Oktober verpflichteten Jürgen Klopp in einem innerenglischen Finale gegen Tottenham Hotspur durch. Somit holte der FC Liverpool im Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atlético Madrid, den sechsten und bisher letzten Titel in der Königsklasse.