FC Bayern München: Robert Lewandowski fällt mehrere Wochen aus

Der FC Bayern München muss rund vier Wochen auf Stürmer-Star Robert Lewandowski verzichten. Dies gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

Top-Stürmer Robert Lewandowski wird dem mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochnachmittag mitteilte, erlitt der polnische Nationalspieler beim 3:0-Sieg der Münchner beim FC Chelsea im Achtelfinalhinspiel der einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk.

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy! 🍀



Lewandowski, der die Torjägerliste der Königsklasse mit elf Treffern souverän anführt, müsse zunächst mit einer zehntägigen Gipsruhigstellung rechnen. Danach beginne das Aufbautraining, teilte der FC Bayern weiter mit. Es sei mit einer Ausfallzeit von etwa vier Wochen zu rechnen.

Bayern München: Lewandowski könnte gegen den BVB zurückkehren

Somit wird der 31-Jährige voraussichtlich die kommenden Bundesligaspiele gegen , den , und sowie das DFB-Pokalspiel bei Schalke 04 und das Achtelfinalrückspiel gegen Chelsea verpassen.

Im Top-Spiel beim BVB am 4. April könnte Lewandowski wieder zur Verfügung stehen. Lewandowski kam in der laufenden Saison in wettbewerbsübergreifend 33 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 39 Tore.