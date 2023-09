Supertalent Lamine Yamal wird eine große Zukunft vorausgesagt. Dieser Meinung ist auch Barcelona-Trainer Xavi.

WAS IST PASSIERT? Die Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins von Supertalent Lamine Yamal vom FC Barcelona erinnern Trainer Xavi an Lionel Messi.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat die Fähigkeit in Eins-gegen-Eins-Situationen, man muss ihn suchen. Wie bei [Ousmane] Dembele, bei Messi... müssen wir den Ball zu ihm bringen. Wir müssen das Beste daraus machen und diesen Spielertyp fördern", erklärte der spanische Coach am Donnerstag.

Xavi betonte aber auch, dass er auf den erst 16-Jährigen nicht zu früh Druck ausüben wolle. Auf diesem schmalen Grat hätten sich auch seine Vorgänger damals bei Messi bewegt: "Das sind gute Beispiele, Frank Rijkaards Umhang mit Leo. Er hatte am Anfang Verletzungen. Mit Lamine müssen wir vorsichtig sein. Er wird uns helfen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Yamal gehört zu den derzeit größten Talenten der Welt. Bereits im Alter von 16 wurde er für Spaniens A-Nationalmannschaft nominiert. In zwei Partien erzielte er bereits ein Tor für sein Land. Die Rekorde um ihn purzeln wie einst bei Messi.

In der laufenden Spielzeit trug Yamal wettbewerbsübergreifend bereits achtmal das Trikot von Blaugrana. Dabei gelangen ihm drei Assists.

