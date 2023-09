"Er hat mir die ganze Zeit zugezwinkert": Wie Cristiano Ronaldo Ex-City-Verteidiger Micah Richards schwindelig spielte

CR7 und Richards standen sich in mehreren Manchester-Derbys gegenüber. Meist mit dem besseren Ende für den Portugiesen.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige englische Nationalspieler Micah Richards hat ein Loblied auf den fünfmaligen Ballon-d'Or-Sieger Cristiano Ronaldo gesungen. Die beiden standen sich während Ronaldos erstem Engagement bei Manchester United mehrfach gegenüber und der ehemalige City-Verteidiger hat daran noch ungute Erinnerungen.

WAS WURDE GESAGT? Im Podcast The Rest Is Football sagte Richards: "Er rannte auf mich zu und machte fünf Übersteiger innerhalb von zwei Sekunden. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Er war solch ein Genie, ich habe ihm alle fünf abgekauft und die Orientierung verloren. Er hat nie etwas gesagt, aber er hat mir die ganze Zeit zugezwinkert."

Ronaldo war damals noch ein trickreicher Außenstürmer, erst später entwickelte er sich zum eiskalten Torjäger. Laut Richards habe man sich gegen den jungen Ronaldo "keine Sekunde der Unachtsamkeit" leisten dürfen.

"Er machte diese Cruyff-Drehung und ging links oder rechts an mir vorbei", so der heutige TV-Experte weiter. "Ich habe mit mir selbst geflucht, aber wow: Welch ein Spieler!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Richards und Ronaldo kreuzten erstmals im Dezember 2006 die Klingen. Damals lieferte Ronaldo einen Assist für Wayne Rooneys Führungstor und netzte anschließend selbst. Ihr letztes Duell hatte die beiden im Mai 2009, als CR7 per Freistoß bei einem 2:0-Sieg erfolgreich war.

Anschließend wechselte Ronaldo zu Real Madrid. Es folgten Engagements bei Juventus und erneut in Manchester, ehe es ihn in diesem Januar zu Al-Nassr in die Saudi Pro League zog.

