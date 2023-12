Martin Zubimendi gilt als Wunschspieler von Thomas Tuchel fürs defensive Mittelfeld des FCB. Doch auch der FC Arsenal soll an ihm dran sein.

WAS IST PASSIERT: Beim FC Arsenal sollen sie ernsthaft prüfen, ob eine Verpflichtung des 24 Jahre alten Mittfeldspielers Martin Zubimendi von Real San Sociedad in diesem Winter möglich ist. Dies berichtet der als seriös einzuschätzende Transferexperte von The Athletic, David Ornstein.

Zubimendi hat erst im Sommer seinen Vertrag bis 2027 verlängert, soll aber den spanischen Champions-League-Teilnehmer im Sommer per Ausstiegsklausel für 60 Millionen Euro verlassen können.

Zubimendi soll laut der Sport Bild auch der Wunschkandidat von Thomas Tuchel, dem Trainer des FC Bayern München, fürs zentrale Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters sein.

WAS IST DER HINTERGRUND: Der FC Arsenal verpflichtete im Sommer 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse den englischen Nationalspieler Declan Rice fürs defensive Mittelfeld - und stach damals auch und vor allem den FC Bayern aus. Rice galt noch vor Harry Kane als absoluter Wunschspieler Tuchels, doch mit dem letzten Angebot Arsenals wollten die Münchner nicht mithalten. Wiederholt sich die Geschichte nun mit Zubimendi? Zwar schlug Rice voll ein bei den Gunners und mit Jorginho steht ein hochwertiger Back-Up bereit, jedoch wird Arsenal wegen des Afrika-Cups im Januar auf die zwei Mittelfeldspieler Thomas Partey und Mohamed Eleny verzichten müssen. Arsenal war schon vor einem Jahr an Zubimendi interessiert - versucht es der Tabellenführer der Premier League nun erneut?

