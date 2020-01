West Ham United vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Premier League

Der FC Liverpool trifft in der Premier League auf West Ham United. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der muss im Nachholspiel der Premier League unter der Woche in London gegen antreten. Die Partie im Olympiastadion in der englischen Hauptstadt startet um 20.45 Uhr.

Eigentlich hätte das Match bereits Mitte Dezember stattfinden sollen, aber die Reds von Trainer Jürgen Klopp mussten bei der FIFA- in ran, wo sie sich den nächsten Titel sichern konnten. Dadurch hat Liverpool schon seit Wochen ein Spiel weniger in der Tabelle vorzuweisen und sie ist dementsprechend ein bisschen verzerrt. Trotzdem marschieren Mohamed Salah, Roberto Firmino und Co. aktuell mit riesigen Schritten in Richtung Titel in der Premier League. 16 Punkte trennen die Kicker von der Anfield Road im Moment vom Tabellenzweiten .

Die Hammers können von solchen Tabellenregionen im Moment nur träumen und stecken mitten im Abstiegskampf. Mit momentan 23 Zählern, hat West Ham auf Platz 17 genauso viele Punkte auf dem Konto wie und Watford, die auf den Abstiegsplätzen rangieren.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr West Ham gegen Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Wer mehr Informationen zur Übertragung von Fußball-Spielen live haben will, findet eine ausführliche Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

West Ham United vs. FC Liverpool: Das Duell im Überblick

Datum: 29. Januar 2020

29. Januar 2020 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion, London

West Ham United vs. FC Liverpool heute live im TV sehen: So geht's

Das Nachholspiel der Premier League des FC Liverpool bei West Ham United wird hierzulande live im TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt in der aktuellen Saison die Übertragungsrechte für die englische Premier League.

Auf seinen Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD wird das Spiel am Mittwochabend gezeigt. Start der Übertragung ist um 20.35 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff der Partie. Als Kommentator ist für Euch Hannes Herrmann im Einsatz am Mikrofon.

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Start der Übertragung: 20.35 Uhr

20.35 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

Zu welchen Bedingungen Ihr Sky momentan buchen könnt, kann auf der offiziellen Webseite von Sky nachgelesen werden.

West Ham United vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM: Alle Infos

Alle Sky-Abonnenten haben Zugriff auf das Angebot von Sky Go . Die Informationen zum Login bekommt jeder Sky-Kunde bei Vertragsabschluss. Die LIVE-STREAMS auf Sky Go können auf allen mobilen Geräten abgerufen werden und sind dabei in Bild und Ton genau wie bei der TV-Übertragung. Somit könnt Ihr Euch auch hier bereits um 18 Uhr reinklicken und ab 18.30 Uhr Tottenham gegen Liverpool live ansehen.

Eine weitere Option, das Duell West Ham United gegen Liverpool live zu schauen, ist Sky Ticket. Der Streaming-Dienst von Sky ist die günstigere Alternative zum TV-Abonnement, denn sobald Ihr Euch hier angemeldet habt, bekommt Ihr Zugriff auf das Streaming-Angebot, ohne jedoch die TV-Sender abonnieren zu müssen.

Den ersten Monat bei Sky Ticket gibt es für 9,99 Euro , anschließend werden 29,99 Euro monatlich fällig. Lest Euch hier die weiteren Infos zur Registrierung für Sky Ticket durch.

West Ham United vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER bei Goal

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zwischen West Ham und Liverpool live im TV und LIVE-STREAM anzuschauen, muss dennoch keine LIVE-Action verpassen. Der TICKER von Goal zu West Ham - Liverpool macht's möglich.

Wir bieten Euch zu jedem Liverpool-Spiel aus der englischen Beletage einen Ticker an. Hier erfahrt Ihr ab rund 20 Minuten vor Anpfiff der Begegnung alles, was im Vorfeld wichtig ist. Sobald der Ball rollt, werden hier alle relevanten Spielszenen ausführlich beschrieben.

Natürlich werdet Ihr über Tore, Vorlagen, Wechsel, Karten usw. blitzschnell informiert. Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch komplett kostenlos.

West Ham United vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen veröffentlicht sind, könnt Ihr sie an dieser Stelle sehen. Schaut also rund eine Stunde vor dem Spielbeginn nochmals rein.

West Ham United vs. FC Liverpool live: Die Übertragung im Überblick