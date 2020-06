Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen & Co. - hier läuft das Sonntagsspiel der Bundesliga live

Bremen will endlich weg vom direkten Abstiegsplatz - dafür muss gegen Wolfsburg allerdings ein Sieg her. Goal erklärt, wo das Spiel übertragen wird.

und tragen heute Mittag das frühe Sonntagsspiel des 30. Bundesligaspieltags aus. Für beide Teams geht es um einiges! Anstoß der Begegnung ist um 13.30 Uhr im Wohninvest Weserstadion.

Nach dem 0:3 unter der Woche gegen Eintracht Frankfurt müssen die Bremen weiterhin im Abstiegskampf mächtig zittern. Derzeit beträgt der Abstand zum Relegationsplatz zwei Punkte und drei zum rettenden Ufer auf Platz 15.

Doch auch Wolfsburg braucht im Endspurt der Saison noch jeden Punkt, um sich für die zu qualifizieren. Vor dem Spieltag rangierten die Wölfe auf Platz sechs, jedoch trennt sie von Verfolger TSG Hoffenheim lediglich das bessere Torverhältnis.

Werder Bremen gegen Wolfsburg könnt Ihr heute live am TV und im LIVE-STREAM sehen! Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung und könnt kurz vor Anpfiff die Aufstellungen nachlesen.

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Partie auf einen Blick

Duell Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg Datum Sonntag, 7. Juni 2020 - 13.30 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion, Bremen Zuschauer Keine (Geisterspiel)

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Wo läuft die heute im LIVE-STREAM?

Die frühe Ansetzung heute Mittag bildet eine von wenigen Ausnahmen, wenn Bundesliga am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Die Übertragungsrechte für diese Spiele liegen bei DAZN.

Auf der Streaming-Plattform könnt Ihr Bremen gegen Wolfsburg heute live und in voller Länge sehen! Die Berichterstattung auf DAZN startet um 13.15 Uhr mit den Vorberichten.

Moderator Alex Schlüter, Kommentator Freddy Harder und Experte Sebastian Kneißl begleiten Euch während des Spiels. DAZN bietet sogar eine zweite Tonoption, mit der Ihr eingespielte Fan-Gesänge hören könnt.

Der LIVE-STREAM steht allen DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Wie Ihr an das Abo kommt und das Spiel sogar kostenlos streamen könnt, lest Ihr hier !

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg heute live - die Übertragung von DAZN im Überblick:

Vorberichte : Ab 13.15 Uhr

: Ab 13.15 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Freddy Harder

: Freddy Harder Experte: Sebastian Kneißl

Amazon Prime überträgt Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM

Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Bremen gegen Wolfsburg heute live zu streamen! Amazon Prime hat das Spiel ebenfalls im Programm.

Alle Amazon-Prime-Kunden können kostenlos auf den LIVE-STREAM zugreifen. Hier geht's direkt zur Anmeldung bei Prime Video.

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Hier läuft die Bundesliga heute live im TV

Einen Fernsehsender, der das Spiel heute am frühen Nachmittag live im TV zeigt, gibt es nicht. Weder im Free-TV noch im Pay-TV läuft Bremen gegen Wolfsburg heute live.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN am Fernseher abzuspielen. Über die kostenlose DAZN-App könnt Ihr Euch am Smart-TV in Euer Konto einloggen und losstreamen!

DAZN ist sogar mit herkömmlichen TV-Geräten kompatibel. Schließt dafür einfach Eure Playstation, Xbox One oder den Amazon Fire TV Stick am Fernseher an. Hier findet Ihr alle Infos zum Login!

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: DAZN präsentiert Euch die Highlights der Partie

DAZN überträgt nicht nur während des Spiels das Geschehen aus Bremen, sondern lädt nach Schlusspfiff auch die Highlights hoch. Auf der Streaming-Plattform sind anschließend die wichtigsten Szenen der Begegnung zusammengefasst im Video abrufbar.

Wem der kurze Highlight-Clip nicht reicht, kann auch das komplette Re-Live abrufen. Einzige Voraussetzung ist auch hier lediglich das DAZN-Abo.

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal heute in Bremen vertreten und berichtet via LIVE-TICKER vom Duell. Hier wird Euch das Geschehen im Minutentakt geschildert.

Durch die interessanten Analysen und Statistiken eignet sich der TICKER zum perfekt als Ergänzung zum LIVE-STREAM. Klickt Euch hier direkt zum kostenlosen LIVE-STREAM von Goal!

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, Bargfrede, Augustinsson - Eggestein, Klaassen - Osako, Sargent.

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussilon - Arnold, Schlager - Brekalo, Mehmedi, Victor - Weghorst.

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Die Übertragungen auf einen Blick