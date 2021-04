Werder Bremen, News und Gerüchte: Aston Villa versucht es erneut bei Rashica, Baumann glaubt an Qualität für den Klassenerhalt

Werder Bremen, Gerüchte: Aston Villa versucht es erneut bei Rashica

Der Premier-League-Klub Aston Villa will im Sommer offenbar erneut versuchen, einen Transfer von Werder Bremens Milot Rashica möglich zu machen. Dies berichtet Football Insider. Bereits im letzten Jahr wollte man den 24-Jährigen nach England holen. Der Wechsel scheiterte jedoch an der geforderten Ablöse der Bremer von 20 bis 25 Millionen Euro.

Der Vertrag des Kosovaren ist an der Weser bis Sommer 2022 datiert. Daher könnte die Ablöse dieses Jahr geringer ausfallen als beim letzten Anlauf der Villans. Der Linksaußen absolvierte nach einer Verletzung in der Hinrunde insgesamt 20 Spiele für die Norddeutschen. Der Nationalspieler des Kosovo kam dabei auf zwei Tore und fünf Vorlagen. Zuletzt traf der Angreifer bei der 1:4-Niederlage gegen den BVB.

Aston Villa schwebt aktuell im Mittelfeld der Premier League. Mit Kapitän Jack Grealish könnte ein wertvoller Spieler auf der Linksaußen-Position das Team im Sommer verlassen. Diese Lücke könnte Rashica bei dem Klub aus Birmingham füllen.

Werder Bremen, News: Baumann glaubt an genug Qualität für den Klassenerhalt

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann sieht genug Klasse in seiner Mannschaft, um den Ligaverbleib zu sichern. "Die Mannschaft macht vom Kopf her einen stabilen Eindruck. Wir haben auf jeden Fall die Qualität, in der Liga zu bleiben", sagte der 45-Jährige nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen Mainz 05 am Mittwochabend, die sein Team in Bedrängnis bringt.

Das Team von Trainer Florian Kohfeldt hat sechs Spiele in Serie in der Liga verloren - das gab es in der Werder-Historie zuvor noch nicht. "Eine extrem schwierige Niederlage, was die Tabellensituation angeht", sagte Kohfeldt: "Wir haben es definitiv noch in der eigenen Hand und die Leistung stimmt mich positiv, dass wir es in den nächsten Wochen in die richtigen Bahnen lenken." Nun habe sein Team "höchstwahrscheinlich vier Finals" um den Klassenerhalt.

Adam Szalai hatte für Mainz in der 16. Spielminute den entscheidenden Treffer geschossen. Die Rheinhessen zogen an den Bremern vorbei, die jetzt 14. sind.

Werder Bremen rutscht nach Niederlage gegen Mainz in den Abstiegssumpf: "Ziemlich beschissen"

Werder Bremen wackelt gewaltig: Die Hanseaten um Trainer Florian Kohfeldt haben im Kellerduell mit Mainz 05 einen frustrierenden Klub-Negativrekord aufgestellt und stecken immer tiefer im Abstiegssumpf. Die 0:1 (0:1)-Pleite am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den direkten Konkurrenten bedeutete die sechste Niederlage in Serie, noch nie verloren die Bremer so oft am Stück in der Liga. Mainz, sechs Spiele ungeschlagen, zog an Werder vorbei.

"Ziemlich beschissen" sei die Gemütslage, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann bei Sky: "Wir wissen, dass es sehr, sehr schwer wird, wir haben einige Spiele nicht gepunktet und sind jetzt unten mit dabei. Aber ich bin überzeugt, dass wir in der Liga bleiben."

Die Gäste nutzten bei ihrem frühen Führungstreffer von Adam Szalai (16.) einen individuellen Patzer von Milos Veljkovic. Karim Onisiwo scheiterte nach dem Ausrutscher des Werder-Verteidigers noch an Keeper Jiri Pavlenka, doch sein Sturmpartner war zum Abstauber zur Stelle. Für Diskussionen sorgte der vermeintliche Ausgleich von Joshua Sargent (44.), den Schiedsrichter Marco Fritz nach Ansicht der Videobilder wegen eines vermeintlichen Fouls an Torhüter Robin Zentner zurücknahm.

"Das ist keine klare Fehlentscheidung", sagte Baumann, dies habe Fritz ihm in der Halbzeit sogar gesagt: "Dann habe ich den Sinn des Videoschiedsrichters nicht verstanden und kann das absolut nicht nachvollziehen."

Werder trennen weiter nur vier Punkte von Hertha BSC auf dem Relegationsplatz und dem 1. FC Köln auf Platz 17. Gelingen den Berlinern und auch Mainz Erfolge in ihren Nachholspielen, dramatisiert sich die Situation der Bremer weiter. Mainz zeigt unter Trainer Bo Svensson weiter eine starke Form, besitzt aber auch ein schweres Restprogramm.

Kohfeldt hatte nach dem zuletzt schwachen Auftritt in Dortmund (1:4) noch einmal klare Worte an seine Mannschaft gerichtet und eine schnelle Reaktion gegen Mainz gefordert. Die Ergebnisse der Kellerkonkurrenten vom Dienstag erhöhten noch einmal den Druck, mit dem die Bremer zu Beginn gut umgingen.

Werders Coach hatte sein Team mit Niclas Füllkrug und Milot Rashica in der Spitze offensiv eingestellt und hoffte bereits nach vier Minuten auf einen Elfmeter. Doch Ludwig Augustinsson war für das Schiedsrichter-Gespann zu leicht zu Boden gegangen. Mainz überstand den ersten größeren Druck mit guter Aufteilung und Zweikampfstärke.

Die Bremer waren durch den Rückstand empfindlich getroffen und kamen erst durch Füllkrug in der 31. Minute zu einer ersten echten Gelegenheit auf den Ausgleich, Zentner im 05-Tor reagierte stark. Auch Pavlenka musste sich weiter beweisen, unter anderem gegen Leandro Barreiro (35.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Werder Riesenglück, Szalai traf aus der Drehung die Unterkante der Latte (48.). Dann ging es hin und her. Maximilian Eggestein (58.) besaß die Chance zum Ausgleich, aber auch Mainz hätte durch Onisiwo (60.) nachlegen können. So blieb es eng bis in die Schlussphase.

