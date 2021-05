Werder Bremen, News und Gerüchte: SVW an Sandhausens Kevin Behrens dran, Trainerkandidat Andreas Herzog wird Coach bei Admira Wacker

Werder hofft auf Behrens, Kandidat Herzog wird Admira-Coach und Pal Dardai äußert sich zur Hertha-Rückkehr von Davie Selke. Alle zu Bremen heute.

Alle wichtigen Nachrichten, Informationen und Gerüchte von heute zu Bundesliga-Absteiger Werder Bremen.

Werder Bremen, News und Gerüchte: Baumann bleibt wohl Sportchef

Frank Baumann bleibt trotz des Abstiegs aus der Bundesliga Sportchef von Werder Bremen. Das berichtet die Bild-Zeitung am Montag unter Berufung auf Quellen aus dem Aufsichtsrat. Der frühere Nationalspieler und langjährige Werder-Profi Baumann (45) war wegen der Kader-Zusammenstellung, seines Krisenmanagements und der späten Trennung von Trainer Florian Kohfeldt in die Kritik geraten.

Am Sonntag hatte er im Sport1-Doppelpass betont: "Ich bin keiner, der an seinem Posten klebt." Allerdings sehe er sich weiter als "den Richtigen für Werder". Baumanns Vertrag läuft noch bis Mitte nächsten Jahres. Vorsitzender des Bremer Aufsichtsrats ist Marco Bode, Europameister von 1996.

Das Werder-Portal DeichStube berichtete am Pfingstmontag, Baumann solle trotz ausstehender "endgültiger Entscheidung" Transfers abwickeln und auch den Trainer für die kommenden Saison finden. Am letzten Spieltag hatte Thomas Schaaf nach der Trennung von Kohfeldt die Mannschaft betreut. (SID)

Werder Bremen, Gerüchte: Werder an Sandhausens Behrens dran

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen interessiert sich für eine Verpflichtung von Stürmer Kevin Behrens vom zukünftigen Ligakonkurrenten SV Sandhausen. Dies berichtet die Bild-Zeitung .

Der gebürtige Bremer soll demnach bereits vor dem definitiv besiegelten Abstieg auf dem Zettel der Grün-Weißen gestanden haben, der Gang in die Zweitklassigkeit könnte dieses Interesse nun verstärken. Laut Bild gelten auch Darmstadt 98 und einige Klubs aus Südkorea als Interessenten.

Behrens' Vertrag in Sandhausen läuft im Sommer aus, er wäre somit ablösefrei zu haben. Der 30-Jährigen erzielte in dieser Saison 13 Tore in 33 Einsätzen.

Werder Bremen, News: Ex-Bremer Andreas Herzog wird neuer Admira-Coach

Der ehemalige Bremer Kultspieler Andreas Herzog wird Trainer bei Admira Wacker in Österreich. Dies teilte der Klub am Montag mit.

Herzog unterschreibt demnach einen langfristigen Vertrag. Der Österreicher wurde zuvor auch für die Nachfolge von Florian Kohfeldt beim SVW gehandelt .

Werder Bremen, Highlights: Das Abstiegsspiel gegen Mönchengladbach im Video

Werder Bremen, News: Hertha-Coach Dardai schreibt Selke nach Rückkehr nicht ab

Pal Dardai, Trainer von Hertha BSC, hat sich offen für die Rückkehr von Stürmer Davie Selke von Absteiger Werder Bremen gezeigt. Nach dem letzten Saisonspiel der Herthaner betonte der Ungar, dass die Leihgabe möglicherweise eine neue Chance bei seinem Berliner Stammklub erhalten könne.

"Ich würde keinen Spieler abschreiben", sagte Dardai und verwies auf Selkes Quote bei der Hertha: "So schlecht war das nicht." Der 26-Jährige sei "einfach ein guter und fleißiger Junge." Allerdings entscheide über einen Verbleib der Verein und nicht der Trainer, so Dardai.

Selke war im Januar 2020 an Werder verliehen worden und kam innerhalb seiner zweiten Zeit in Bremen nie in Tritt. Durch den Abstieg der Norddeutschen entfällt die Kaufpflicht für den ehemaligen Nationalspieler.

Kommentar zum Abstieg von Werder Bremen: Niedergang mit zehn Jahren Anlauf

Der erste Bremer Abstieg nach 41 Jahren kann niemanden mehr überraschen. Nicht nach diesen letzten Wochen, letzten Monaten, letzten Jahren. Denn das, was am Samstag nach dem 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach zur Gewissheit wurde, ist der vorläufige Tiefpunkt einer Dekade des Niedergangs und zahlloser Fehler, die dieses eine Mal kein Last-Minute-Tor und keine Relegation mehr kaschieren konnte. Die strategischen Verfehlungen waren am Ende einfach zu gravierend.

Werder hat zu schnell zu viel gewollt, aus einem potenziellen Abstiegskandidaten sollte in ein, zwei Jahren ein ernsthafter Mitstreiter im Kampf um den internationalen Wettbewerb werden. Das kann schon mal funktionieren, aber nicht mit Werders Vorgeschichte.

Die Gründe für Werders Absturz und Abstieg lest ihr hier!