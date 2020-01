Werder Bremen leiht Hoffenheims Kevin Vogt aus

Die schlechteste Abwehr der Bundesliga-Hinrunde wird verstärkt: Mit Kevin Vogt holt Werder Bremen einen erfahrenen Defensivmann aus Hoffenheim.

Bundesligist hat die erhoffte Verstärkung für das Abwehrzentrum gefunden: Kevin Vogt wechselt bis Saisonende in einem Leihgeschäft von der TSG Hoffenheim an die Weser. Dies bestätigten die Hanseaten am Sonntag per Twitter.

Der Transfer wird perfekt gemacht, sobald Vogt den Medizincheck bestanden hat.

Werder machen Verletzungsprobleme zu schaffen

Die Hanseaten haben mit 41 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Hinrunde gestellt, die Verbesserung der Defensive ist in der Winter-Vorbereitung ein Schwerpunkt von Trainer Florian Kohfeldt, der auch aufgrund von Verletzungsproblemen immer wieder umbauen musste.

Vogt kam bei den Kraichgauern nicht wie gewünscht zum Zug und legte nach internen Querelen mit Trainer Alfred Schreuder im Dezember sein Kapitänsamt nieder.