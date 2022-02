Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC) live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir erleben den 21. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 13.30 Uhr die Partie zwischen Werder Bremen und dem Karlsruher SC über die Bühne. Der Dritte empfängt im wohninvest WESERSTADION den Zehnten, wobei die Traditionsklubs 35 und 26 Zähler mitnahmen. Im ersten Saisonduell der Teams gab es eine Nullnummer.

Werder Bremen gewann alle fünf Meisterschaftsspiele mit Ole Werner an der Seitenlinie. Die Hanseaten verabschiedeten sich mit einem Heimsieg gegen Aue und mit Dreiern in Regensburg sowie in Hannover in die Winterpause. Danach gelangen bisher ein Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf und am 22. Januar ein 4:3 in Paderborn.

Der Karlsruher SC hätte am Folgetag zuhause gegen Sandhausen antreten soll. Die Partie musste jedoch auf den 8. Februar verschoben werden. Die von Christian Eichner trainierten Gäste erlebten am 15. Januar ein 2:2 in Darmstadt. Nachdem der KSC unmittelbar vor der Weihnachtspause zuhause einen Sieg gegen Heidenheim und ein Remis gegen Hansa Rostock einfuhr, ist er seit drei Liga-Auftritten ungeschlagen.

Werder Bremen gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky hält die Ausstrahlungsrechte an allen Matches der 2. Bundesliga. Mit Ausnahme der Begegnung am Samstag um 20.30 Uhr, die ebenso bei Sport1 läuft, könnt Ihr die Partien ausschließlich dort ansehen. Dem Pay-TV-Sender stehen zahlreiche Kanäle zur Verfügung, wobei Ihr für die Übertragung von Werder Bremen – KSC bei Sky Sport Bundesliga 5 richtig liegt. Zudem könnt Ihr Euch das Kräftemessen in HD anschauen. Ab einer halben Stunde vor dem Anpfiff, der um 13.30 Uhr erfolgt, bekommt Ihr die Vorberichterstattung ins Haus geliefert. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zum Spiel im wohninvest WESERSTADION:

Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Vorberichte ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Martin Groß

Für das Mitverfolgen des Traditionsduells mittels Fernseher benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei stehen ein Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination für 32,50 Euro zur Auswahl. Sky versorgt Euch auf seiner Webseite mit allen Einzelheiten.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Als Abonnenten bei Sky bekommt Ihr also alle Zweitliga-Partien ins Haus geliefert. Heute um 13.30 Uhr finden zusätzlich zur Begegnung Werder Bremen vs. KSC die Spiele Schalke 04 – Jahn Regensburg sowie Sandhausen – Erzgebirge Aue statt. Daher könnt Ihr Euch genauso gut für die Konferenz entscheiden. Diesbezüglich werdet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) fündig.

Werder Bremen – KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ihr könnt Euren Vertrag mit dem Pay-TV-Sender auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, nützen. Denn: Sky strahlt sein gesamtes Angebot ebenso im LIVE-STREAM aus. Genauer gesagt könnt Ihr Euch etwa die Übertragung des Spiels Werder Bremen vs. Karlsruher SC auf Sky Go und dank des Sky Tickets ansehen.

Werder Bremen gegen KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei Sky Go, dem hauseigenen Streaming-Portal, müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Freischaltungen nicht binnen kürzester Zeit erfolgen. Mit etwas Geduld könnt Ihr Euch dank des Bundesliga-Pakets eine Wiederholung des Traditionsduells Werder Bremen vs. KSC ansehen.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: Werder Bremen gegen KSC (Karlsruher SC)

Im Fall des Sky Tickets findet die Aktivierung sofort statt. Überdies müsst Ihr Euch hierbei nicht langfristig binden. Genauer gesagt empfehlen wir Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Damit könnt Ihr das gesamte Sportangebot nützen und das funktioniert mit zwei Geräten auf einmal.

Das Fußballangebot erstreckt sich obendrein auf die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Zudem könnt Ihr etwa die ATP World Tour, die NHL, die PGA-Tour und die Formel 1 mitverfolgen.

Zu Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr dank des LIVE-TICKERS von GOAL zum Kräftemessen Werder Bremen gegen Karlsruher auf dem aktuellsten Stand bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen Treffern, Torchancen, Wechseln und Karten. In diesem Zusammenhang bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung, Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Aufstellung Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Kobald, O’Shaughnessy, Heise - Breithaupt, Wanitzek, Gondorf - Choi, P. Hofmann, Schleusener