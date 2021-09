Nach dreieinhalb Jahren ist es endlich wieder soweit: Das Nordderby steigt in Bremen! Goal fasst alle Informationen rund um Werder - HSV zusammen.

In der 2. Bundesliga erwartet uns am heutigen Samstag ein ganz besonderes Spiel: Der HSV (Hamburger SV) ist zu Gast beim SV Werder Bremen. Anstoß im wohninvest Weserstadion ist um 20.30 Uhr.

Dreieinhalb Jahre ist das letzte Nordderby zwischen diesen beiden Vereinen her - damals endet die Begegnung in Hamburgs letzter Bundesligasaison mit 1:0 für Werder durch ein Eigentor von Rick van Drongelen.

Die letzten vier Spiele konnte der HSV allesamt nicht gegen den grün-weißen Konkurrenten gewinnen, neben zwei Niederlagen gab es zwei Unentschieden. Ein Sieg heute wäre auch in der Tabelle für beide Teams wichtig: Der Hamburger SV würde an den Werderanern vorbeiziehen, der SVW könnte dafür sogar die Tabellenspitze einnehmen.

Es ist ein legendäres Duell in der 2. Bundesliga, endlich spielen Werder Bremen und der Hamburger SV wieder gegeneinander! Goal erklärt in diesem Artikel alles Wissenswerte rund um die Übertragung: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen.

Werder Bremen vs. HSV (Hamburger SV): Die Begegnung der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung Werder Bremen vs. HSV (Hamburger SV) Datum 18. September 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort wohninvest Weserstadion | Bremen Wettbewerb 2. Bundesliga | 7. Spieltag Direkter Vergleich Siege Werder Bremen: 46 Unentschieden: 36 Hamburger SV: 38

Werder Bremen vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute LIVE im TV

Nach einem holprigen Saisonstart läuft es mittlerweile bei den Werderanern: Sieben Punkte und kein Gegentor aus den letzten drei Spielen, dazu die zwar späten, aber vielversprechenden Verpflichtungen von Marvin Duksch, Roger Assale und Mitchell Weiser.

Auch der HSV ist seit drei Spielen ungeschlagen, uns erwartet heute also ein Topspiel der zweiten Liga mit Unmengen an Tradition. An dieser Stelle stellen sich alle Anhänger:innen eine Frage: Wie wird die 2. Bundesliga heute LIVE im Fernsehen übertragen?

Werder Bremen vs. HSV (Hamburger SV) heute live und kostenlos! Die 2. Bundesliga im Fernsehen

Herausragende Nachrichten für alle Fans der beiden Teams: Das Spiel ist LIVE im Fernsehen zu sehen! Gleich zwei Fernsehsender haben die Übertragungsrechte der Begegnung am späten Samstagabend, wobei die guten Nachrichten an dieser Stelle noch nicht aufhören.

Ganz im Gegenteil: Da Sport1 überträgt, ist Werder - HSV heute kostenlos zu sehen! Der Sender gehört zum Free-TV und überträgt sein Programm daher immmer umsonst im TV. So wird die Übertragung heute ablaufen:

Mit Martin Harnik! So überträgt Sport1 heute die 2. Bundesliga

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr.

: 20.30 Uhr. Sender : Sport1

: Sport1 Moderation : Ruth Hofmann

: Ruth Hofmann Kommentar : Markus Höhner

: Markus Höhner Experte: Martin Harnik

Zwei Anbieter übertragen Nordderby in der 2. Bundesliga: Werder Bremen - HSV (Hamburger SV) heute LIVE im TV

Wir haben es bereits erwähnt: Gleich zwei Fernsehsender übertragen heute die 2. Bundesliga. Anders als Sport1 kann man den zweiten Sender aber nicht kostenlos verfolgen, es handelt sich nämlich um Sky.

Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München hat in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga, so auch das heutige. Das Samstagabendspiel um 20.30 Uhr überträgt Sky aber nie allein, da sich Sport1 für das "Topspiel" des Spieltags für alle Spieltage ebenfalls die Rechte gesichert hat.

2. Bundesliga heute LIVE im TV: So überträgt Sky Werder Bremen - HSV (Hamburger SV)

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr.

: 20.30 Uhr. Sender : Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Moderation: Stefan Hempel

Wie empfange ich Sky und Sport1? Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV (Hamburger SV) heute live im TV

Wie immer bei Sky ist hier nur ein Kommentator zuhören, im Gegensatz zu Sport1, wo der ehemalige Werder- und HSV-Stürmer Martin Harnik seine Expertise zum Besten geben wird. Dafür kann man die Begegnung bei Sky auch in UHD sehen - sofern das verfügbare Gerät das zulässt.

Ihr wisst nicht, wie man die Fernsehsender empfängt? Bei Sport1 ist das einfach, hier findet ihr eine Anleitung , in welcher erklärt ist, wie das funktioniert. Bei Sky müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement buchen, dazu findet Ihr hier mehr Informationen.

Werder Bremen vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM: Das Nordderby heute LIVE im Internet

Sport1 und Sky sind heute also für die Übertragung zuständig, sehr zur Freude von allen interessierten Anhänger:innen in Deutschland. Erfahrene Fans der 2. Bundesliga, die bereits ein Sky-Abonnement besitzen, können das Spiel darüber schauen, alle anderen dürfen sich über die kostenlose Übertragung von Sport1 freuen.

An dieser Stelle stellt sich aber eine wichtige Frage - nicht jeder Fan in Deutschland ist schließlich stolze/r Besitzer:in eines TV-Geräts, viele sind auch auf Fußball im LIVE-STREAM angewiesen. Wie sieht es hierbei aus?

Kostenloser LIVE-STREAM! Sport1 überträgt Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV (Hamburger SV) heute im Internet

Fangen wir wieder bei Sport1 an: Auch im Internet kann man das Nordderby kostenlos verfolgen! Sport1 überträgt sein gesamtes Programm auch im Browser oder in der App, weshalb auch Anhänger:innen ohne Fernseher Marvin Duksch, Tim Leibold und Markus Anfang auf oder neben dem Platz sehen können.

Dafür habt Ihr zwei Möglichkeiten. Einerseits könnt Ihr im Browser sport1.de aufrufen und dort den passenden LIVE-STREAM aufrufen. Alternativ könnt Ihr Euch die kostenlose Sport1-App für Tablet und Handy herunterladen und die 2. Bundesliga dort verfolgen.

Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV (Hamburger SV) heute live: Sky überträgt 2. Bundesliga auf Sky Go und Sky Ticket

Bei Sky läuft das etwas anders ab: Mit Sky Go und Sky Ticket habt Ihr hier zwei unterschiedliche Plattformen, auf denen Ihr das Nordderby streamen könnt. Sky Go ist eine davon, diese ist für Euch, wenn Ihr am TV bereits ein Sky-Paket gebucht habt, mehrkostenfrei .

Wenn Ihr noch kein Sky-Abo habt, dann könnt Ihr Euch das Sky Ticket zulegen, welches Euch ermöglicht, flexibler zu sein und so die Bundesliga und 2. Bundesliga für wenig(er) Geld zu verfolgen.

Nordderby heute live im Internet: Die wichtigen Links zu Werder Bremen - HSV (Hamburger SV)

Werder Bremen vs. HSV (Hamburger SV): Highlights und LIVE-TICKER im Nordderby

Ihr wollt die Begegnung heute LIVE verfolgen, habt aber keine Möglichkeit, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM verfolgen, weil Ihr zum Beispiel unterwegs seid? Dann haben wir etwas für Euch!

Mit dem Goal LIVE-TICKER bleibt Ihr durchgehend auf dem aktuellen Stand des Geschehens und verpasst keine Szene, keine Aktion des Nordderbys. Hier findet Ihr den LIVE-TICKER, welcher natürlich kostenlos i st!

Kostenlose Highlights: Die 2. Bundesliga auf YouTube

Damit Ihr die Highlights auf Abruf sehen könnt, müsst Ihr Euch dagegen noch ein wenig gedulden. Auf dem YouTube-Kanal der Sportschau werden diese hochgeladen, allerdings erst in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Die Sportschau überträgt zwar am Samstagabend LIVE im Ersten die Highlights der 2. Bundesliga - allerdings nur der Spiele am Vormittag, das Nordderby wird zu dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden haben. Die Highlights auf Youtube sind natürlich kostenlos.

Nordderby heute LIVE: Das sind die Aufstellungen von Werder Bremen und dem HSV

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlich die beiden Traditionsvereine ihre Aufstellungen, welche wir daraufhin hier eintragen. Welche Spieler werden beim ersten Nordderby seit drei Jahren auf dem Platz stehen? Klickt Euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Werder Bremen vs. HSV (Hamburger SV): Die Übertragung der 2. Bundesliga heute LIVE