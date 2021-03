Werder Bremen gewinnt in Bielefeld: Das Nachholspiel im TICKER zum Nachlesen

Dank einer Steigerung im zweiten Durchgang gewinnt Werder Bremen mit 2:0 bei Arminia Bielefeld. Sargent und Möhwald sorgen dabei für die Tore.

Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der Bundesliga einen Nackenschlag kassiert. Der Aufsteiger unterlag in einer Nachholpartie des 20. Spieltags dem über 45 Minuten klar unterlegenen, aber brutal effizienten SV Werder Bremen mit 0:2 (0:0). Josh Sargent traf mit der ersten Gästechance zur Führung (47.), Kevin Möhwald (75.) erhöhte.

Während die Grün-Weißen mit 30 Punkten den Klassenerhalt fest im Blick haben, blieb Bielefeld (19) auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Frank Kramer ohne eigenen Treffer - und vergab die Chance, den Relegationsplatz zu verlassen und damit den Abstiegskampf massiv zuzuspitzen. Zu allem Überfluss verletzte sich Arminia-Verteidiger Jacob Laursen, der für den Dänen eingewechselte Nathan de Medina flog wenig später mit Rot vom Platz (71.).

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen Endstand: 0:2 (0:0) Tore 0:1 Sargent (47.), 0:2 Möhwald (75.) Aufstellung Bielefeld Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen (52. de Medina) - Kunze (77. Schipplock), Prietl - Doan, Maier (77. Gebauer), Hartel (62. Vlap) - Voglsammer (62. Klos) Aufstellung Bremen Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Bittencourt (64. Möhwald), Agu (46. Augustinsson) - Schmid (85. Groß), Rashica (83. Selke) - Sargent (64. Füllkrug) Gelbe Karten Friedl (Werder, 35.), Eggestein (Werder, 86.), Pieper (Bielefeld, 90.+6) Rote Karten de Medina (Bielefeld, 72.)

SCHLUSSPFIFF | Arminia Bielefeld - Werder Bremen 0:2 (0:0) | Tore: 0:1 Sargent (47.), 0:2 Möhwald (75.)

90.+3 | Die Arminia bleibt aktiv, lässt den Kopf noch nicht hängen. Dabei droht das fünfte Spiel in Serie ohne eigenen Treffer.

90. Minute | Fünf Minuten werden noch nachgespielt.

88. Minute | Doan nimmt sich des Freistoßes ab und zirkelt die Kugel gekonnt links an der Mauer vorbei. Pavlenka taucht ab und lenkt den Schuss mit den Fingerspitzen um den Pfosen.

86. Minute | Eggestein wird verwarnt. Mit einer Grätsche bringt er Schipplock bei einer Kontersituation 25 Meter vor dem eigenen Kasten zu Fall. Die vierte Gelbe in der laufenden Spielzeit für Eggestein.

86. Minute | Gelbe Karte für Eggestein (Werder)

85. Minute | Arminia Bielefeld vs. Bremen im LIVE-TICKER | Wechsel bei Werder: Groß kommt für Schmid

83. Minute | Kohfeldt merkt, es braucht eine gewisse Körperlichkeit, denn die Arminia setzt sich vermehrt in der Bremer Hälfte fest. Rashica geht daher runter und wird durch Selke ersetzt.

83. Minute | Arminia Bielefeld vs. Bremen heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Werder: Selke kommt für Rashica

81. Minute | Die nächste große Möglichkeit für die Hausherren. Dieses Mal kommt Klos nach einem Eckball von Doan von der rechten Seite aus kurzer Distanz an den Ball. Etwas überrascht bekommt er jedoch nicht den nötigen Wumms auf den Ball, sodass Pavlekna mit einem Blitzreflex auf der Linie entschärfen kann.

79. Minute | Gebre Selassie will einen Ball von der rechten Seite gegen Klos abschirmen, doch der Stürmer bringt aus fünf Metern die Fußspitze an den Ball. Pavlenka steht goldrichtig und pariert mit der Brust.

78. Minute | Volle Offensive jetzt beim DSC, der in der zweiten Halbzeit aber längst nicht mehr so spielbestimmend auftritt wie vor dem Seitenwechsel. Es bleiben gut 15 Minuten.

77. Minute | Bielefeld vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER | Wechsel bei der Arminia: Gebauer kommt für Maier

77. Minute | Bielefeld vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER | Wechsel bei der Arminia: Schipplock kommt für Kunze

75. Minute | Rashica schickt Eggestein steil in die rechte Strafraumhälfte. Kurz vor der Grundlinie legt der Mittelfeldmann die Kugel klug in den Rückraum, wo Möhwald völlig frei zum Abschluss kommt. Der Eingewechselte schiebt den Ball aus sechs Metern lässig in den Kasten.

75. Minute | TOOOOR FÜR WERDER! | Bielefeld vs. Bremen heute im LIVE-TICKER: Kevin Möhwald trifft zum 0:2

72. Minute | Steinhaus meldet sich bei Hartmann und weist ihn darauf hin, sich das Foul von De Medina noch einmal anzuschauen. Am Monitor überzeugt sich der Schiedsrichter selber und schickt De Medina mit glatt Rot vom Feld.

72. Minute | Bielefeld vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER | Rote Karte für de Medina (Arminia)

68. Minute | Die zweite Gelbe Karte der Partie geht an De Medina. Im Zweikampf mit Füllkrug trifft er den Werderaner von hinten am rechten Knöchel. Den Ball trifft er nicht.

66. Minute | Doan spielt den Ball von der rechten Seite an den Elfmeterpunkt zu Klos, der den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt und dann aus der Drehung schnell abschließt. Veljkovic ist allerdings dicht dran und blockt den Schuss ab.

64. Minute | Bielefeld vs. Bremen heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Werder: Füllkrug kommt für Sargent

64. Minute | Bielefeld vs. Bremen heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Werder: Möhwald kommt für Bittencourt

62. Minute | Doppelwechsel bei den Gastgebern In der Sturmspitze übernimmt jetzt Klos für Voglsammer.

62. Minute | Bielefeld vs. Bremen heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei der Arminia: Vlap kommt für Hartel

62.| Doppelwechsel:

62. Minute | Bielefeld vs. Bremen heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei der Arminia: Klos kommt für Voglsammer

61. Minute | Gute Chance für die Gäste. Sargent legt von der Starfraumkante ab, Schmid zieht aus 18 Metern halblinker Position sofort ab. Knapp unten rechts vorbei.

60. Minute | Auf der Bielefelder Bank befindet sich noch Kapitän Klos, der sicherlich noch kommen wird. Die Arminen brauchen Tore, was das Mitwirken des Topstürmers erfoderlich macht.

57. Minute | Es hat mittlerweile unangenehm angefangen zu Regnen. Der ohnehin nicht gerade gute Rasen wird so nun auch noch glitschig bis matschig.

56. Minute | Auf Seiten der Gäste humpelt jetzt Schmid und reibt sich den rechten Oberschenkel. Wirkt aber halb so wild, Schmid kann weitermachen.

54. Minute | Was für eine Chance für die Hausherren. Doan schlägt einen Haken in der rechten Strafraumhälfte und zieht ab, Pavlenka hält den Ball im kurzen Eck. Der Nachschuss von Hartel springt Veljkovic an die Hand - Hartmann sieht jedoch kein strafbares Handspiel und lässt weiterspielen.

52. Minute | Kramer muss verletzungsbedingt wechseln. Für Laursen geht es nicht weiter, De Medina kommt neu für die linke Verteidigerseite.

52. Minute | Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Bielefeld: de Medina kommt für Laursen

51. Minute | Laursen fasst sich an die Hinterseite des Oberschenkels und humpelt. Das sieht nicht gut aus, vorerst bleibt er aber auf dem Feld.

49. Minute | Der erste Torabschluss der Werderaner auf den gegnerischen kasten sitzt also gleich. Es ist der 15. 0:1-Rückstand der Bielefelder in dieser Saison, die keines der vorangegangenen 14 Spiele nach Rückstand gewinnen konnten.

47. Minute | Keine Minute ist in der zweiten Halbzeit gespielt, da geht Bremen in Führung. Augustinsson spielt mit seiner ersten Aktion Schmid im Mittelfeld frei, der sofort Rashica auf halblinks auf die Reise schickt. Der Stürmer zieht in den gegnerischen Strafraum ein und will aus spitzem Winkel auf Höhe des Fünfers in die Mitte geben. Pieper fälscht die Kugel unglücklich ab, die am auf Flanke eingestellten Ortega vorbei fliegt und von Sargent über die Linie gedrückt wird.

47. Minute | TOOOOR | Arminia Bielefeld - Werder Bremen 0:1 - Torschütze: Sargent

46. Minute | Arminia Bielefeld vs. Bremen im LIVE-TICKER | Wechsel bei Werder: Augustinsson kommt für Agu

46. Minute | Weiter geht's, die zweite Halbzeit im Spiel zwischen Bielefeld und Bremen läuft!

Halbzeit | Arminia Bielefeld ist die klar spielbestimmende Mannschaft im Nachholspiel des 20. Spieltags gegen Werder Bremen. Die Arminen haben nicht nur optisch mehr vom Spiel, sondern sind auch das Team, das es in der Offensive besser macht. 13 Torschüsse gab der DSC ab, Bremen deren zwei. Allerdings wurde es viel zu selten zwingend vor den Toren und so geht es torlos in die Pause.

HALBZEIT | Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER | Spielstand zur Pause: 0:0

45. Minute | Eine Minute gibt es noch obendrauf.

42. Minute | Hartel und Toprak knallen bei einem Kopfballduell mit den Schädeln aneinander. Während der Bielefelder schnell wieder steht, muss Bremens Abwehrchef behandelt werden. Wenig später geht der Daumen aber hoch, auch Toprak kann weiterspielen.

41. Minute | Voglsammer zieht dieses Mal über die rechte Seite in den Strafraumein und fällt im Dribbling zu Boden. Schiedsrichter Hartmann hat kein strafbares Vergehen von Bittencourt gesehen und auch VAR Steinhaus meldet sich nicht.

39. Minute | Werder hat unverkennbar Schwierigkeiten, die erste Pressinglinie Hartel, Doan und Voglsammer zu überspielen. So kommen die Gäste kaum kontrolliert über die Mittellinie.

37. Minute | Kohfeldt wird lauter. Der Coach ist überhaupt nicht zufrieden mit der Arbeit seiner Mannschaft gegen den Ball. Zudem sind die ohnehin selten gewonnenen Bälle häufig zu schnell wieder weg.

35. Minute | Friedl sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Nachdem er den Ball an Doan verliert, reißt er seinen Gegenspieler um und wird verwarnt. Damit verpasst er gelbgesperrt das Spiel gegen seinen Ex-Verein FC Bayern München. Ärgerlich.

35. Minute | Bielefeld vs. Bremen heute im LIVE-TICKER - Gelbe Karte für Friedl (Werder)

33. Minute | Hartel kommt aus gut 20 Metern zum Abschluss. Sein Versuch mit dem rechten Fuß verfehlt ebenfalls das Tor auf der linken Seite relativ deutlich. Pavlenka wäre zudem zur Stelle gewesen.

31. Minute | Nun auch die Bremer. Veljkovic sieht Schmid auf der rechten Seite durchstarten und spielt den Vetikalball. Zehn Meter vor der Grundlinie legt der Außenspieler nach innen und findet am Elfmeterpunkt Rashica, der es aus der Drehung versucht. Allerdings bringt er den Ball nicht aufs Tor, sondern setzt die Kugel weit und hoch am Kasten vorbei.

29. Minute | Langer Einwurf von der rechten Seite. In der Mitte des Strafraums bekommt Hartel den Fuß an den Ball und legt etwas glücklich weiter auf Doan, der in der linken Strafraumhälfte plötzlich eine gute Schusschance hat. Toprak wirft sich im letzten Moment in den Ball und klärt zur Ecke.

26. Minute | Kramer scheint durchaus zufrieden mit dem bisherigen Auftritt seiner Mannschaft. Aus der Coaching-Zone gibt es Applaus nach einer guten Pressingaktion. Kohfeldt kann noch nicht wirklich zufrieden sein.

23. Minute | Bielefeld versucht es etwas aggressiver als die Gäste mit Angriffspressing. Bremen hat Probleme, aus der Verteidigung herauszuspielen.

21. Minute | Bremen findet offensiv noch nicht statt. Maue Vorstellung der Werderaner bislang.

19. Minute | Hartel chippt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld geschickt in den Lauf von Voglsammer in der rechten Strafraumhälfte. Der Stürmer setzt sich gegen Gebre Selassie durch und kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss. Pavlenka hält jedoch mit dem Gesicht und klärt zur Ecke.

17. Minute | Die Arminia hat knapp 73 Prozent Ballbesitz in der Anfangsphase. Schon im Hinspiel hatten die Ostwestfalen mehr Spielanteile als die Hanseaten. In Bremen beendete man die Partie bei 65 Prozent - bisheriger Saisonbestwert des Aufsteigers.

15. Minute | Werder stellt gut zu. Bielefeld sucht oft lange nach der Lücke im Verbund der Gäste, die geduldig auf Umschaltsituationen lauern.

13. Minute | Toprak gewinnt das Kopfballduell gegen Kunze, der zu spät kommt und komplett in den Körper des Türken hineinspringt. Klarer Fall: Freistoß für die Bremer.

11. Minute | Ein durchaus ordentlicher Beginn der Arminia, die mutig nach vorne spielt. Bremen erkennt, dass die Gastgeber motiviert starten und agiert zunächst abwartend.

9. Minute | Voglsammer und Doan versuchen, das Spiel in Ballbesitz breitzuhalten. Prietl und Hartel bekommen so Platz für die tiefen Läufe.

7. Minute | Der DSC erspielt sich über Doan die erste Ecke der Partie. Hartel bringt die Kugel von der linken Seite in die Mitte, Prietl verlängert am kurzen Pfosten in die Mitte, wo Pieper zu früh hochsteigt und seinen freien Kopfball deshalb in Rücklage ausführen muss. Mit etwas besserem Timing ist das die Riesenchance zur Führung.

5. Minute | Bremen attackiert mit der ersten Linie ab MItte der Bielefelder Hälfte. Schmid über die rechte, Rashica über die linke Seite. Sargent übernimmt die Mitte. Heißt auch: In den für Bremen ungefährlichen Räumen dürfen die Gastgeber kombinieren.

3. Minute | Voglsammer zieht über den linken Flügel in den Strafraum ein und will den Ball kurz vor der Grundlinie in die Mitte geben. Dieser wird aber von Veljkovic geblockt und landet so vor den Füßen von Laursen, der es aus 13 Metern linker Position versucht. Deutlich über das Tor.

1. Minute | Und der Ball rollt, Arminia vs. Werder. Wer holt sich heute den wichtigen Sieg?

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichtergespann. Leiten wird die Partie der Stuttgarter Markus Schmidt, ihm assistieren der Christof Günsch (Marburg) und Marcel Unger (Halle). Vierter Offizieller ist Sascha Thielert (Buchholz i. d. Nordheide), Bibiana Steinhaus aus Langenhagen verfolgt das Geschehen in Funktion des VAR an den Monitoren in Köln.

vor Beginn | Der direkte Vergleich beider Mannschaften im Rahmen der Bundesliga spricht deutlich für den SVW. 20 der 33 Duelle gewannen die Hanseaten, Bielefeld siegte neun Mal. Vier weitere Duelle endeten unentschieden. Das Hinspiel in Bremen endete im Übrigen 1:0 für die Werderaner. Bittencourt erzielte den goldenen Treffer und steht ja auch heute in der Startelf.

vor Beginn | Seit nunmehr sechs Ligaspielen wartet die Arminia auf einen Dreier. Nur zwei Punkte holte der Aufsteiger in diesem Zeitraum, nachdem zuvor sieben Punkte aus drei Spielen eingefahren wurden. Bei Werder ist kein wirklicher Trend zu erkennen. Sieg, Niederlage und Remis wechseln sich ab. Zuletzt kassierte man eine 0:4-Niederlage in Sinsheim, gefolgt von einem 2:1-Sieg in Frankfurt und einem 1:1 in Köln.

vor Beginn | Für die Bielefelder, die heute das zweite Mal von Frank Kramer betreut werden, ist das Nachholspiel des 20. Spieltags von großer Bedeutung. Mit einem Heimsieg könnten die Ostwestfalen nämlich einen Big-Point im Abstiegskampf landen und den Relegationsplatz 16 verlassen. Je nach Deutlichkeit des Sieges könnte es bis auf Rang 14 nach gehen. Werder Bremen befindet sich im gesicherten Mittelfeld auf Rang 12, könnte drei Punkte jedoch ebenfalls gut gebrauchen, damit man die Blickrichtung auch weiter nach oben und nicht nach unten geht.

vor Beginn | Vier Änderungen nimmt Arminen-Trainer Kramer im Vergleich zum 0:0 bei Union Berlin an seiner Startelf vor. Klos, Vlap, Okugawa und Cordova stehen nicht von Beginn an auf dem Feld, Hartel, Kunze, Doan und Voglsammer rücken in die Anfangsformation. Die Gäste aus Bremen nehmen Änderungen im Vergleich zum vergangenen Spieltag vor: Bittencourt, Agu und Schmid spielen für Füllkrug, Augustinsson und Möhwald.

vor Beginn | Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Schmid, Agu - Bittencourt, Sargent, Rashica.

vor Beginn | So geht Arminia Bielefeld ins Nachholspiel gegen den SV Werder Bremen: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan, Maier, Hartel - Voglsammer.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 20. Spieltages zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen.

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bielefeld:

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan, Maier, Hartel - Voglsammer

Diese Elf schickt Frank Kramer heute auf den Rasen der SchücoArena!

Werder Bremen setzt auf folgende Aufstellung:

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Bittencourt, Agu - Schmid, Rashica - Sargent

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Arminia Bielefeld ist seit 4 Pflichtspielen zu Hause gegen den SV Werder Bremen ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis). In den letzten 10 Gastspielen in Bielefeld gelang Bremen nur ein Sieg, im Januar 2006 mit 1-0 (dazu 6 Niederlagen, 3 Remis).

Am 3. Spieltag der laufenden Saison siegte Werder Bremen dank eines Treffers von Leonardo Bittencourt zu Hause gegen Arminia Bielefeld mit 1-0. Bielefeld hatte in keinem Bundesligaspiel dieser Saison mehr Ballbesitz als in Bremen (64%).

Am 29. Juli 2007 feierte der SV Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld seinen geteilt höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte (8-1, ebenfalls 8-1 gegen die Offenbacher Kickers 1983 und 7-0 in Mönchengladbach 1966).

Werder Bremen traf zwar nur 2-mal öfter als in der Vorsaison zu diesem Zeitpunkt, kassierte aber satte 20 Tore weniger und hat dementsprechend 10 Zähler mehr auf dem Konto (27) als in der Vorsaison nach 23 Spielen (17).

Arminia Bielefeld stellte mit zuletzt 3 Bundesliga-Spielen ohne eigenen Treffer den vereinsinternen Negativ-Rekord in der Bundesliga ein (zuletzt Ende 2006). 18 Tore nach 23 Spielen sind ebenfalls Negativ-Rekord für die Arminen.

Mit nur 2 Punkten steht Arminia Bielefeld auf dem letzten Platz der Rückrunden-Tabelle. Kein Bundesligist kassierte seit Beginn der Rückserie mehr Gegentore als die Ostwestfalen (17, wie Schalke).

Arminia Bielefeld ist seit 6 Bundesliga-Spielen sieglos (4 Niederlagen, 2 Remis) – die längste Durststrecke für die Ostwestfalen seit es vom 3. bis zum 9. Spieltag dieser Saison sogar 7 Niederlagen am Stück setzte.

Arminia Bielefeld ist seit 3 Bundesliga-Heimspielen sieglos (2 Niederlagen, 1 Remis) länger blieben die Arminen seit ihrem Wiederaufstieg nie ohne einen Heimerfolg.

Bielefelds Fabian Klos hatte in der Aufstiegssaison 2019/20 nach 23 Spieltagen 15 Tore auf dem Konto, aktuell sind es nur 3. Die Arminia hatte in der letztjährigen Zweitligasaison nach 23 Partien 38 Treffer erzielt – satte 20 mehr als aktuell im Oberhaus.

Werder Bremens Joshua Sargent traf zuletzt erstmals in 2 Bundesliga-Spielen in Folge und stellt mit 4 Saisontoren und 6 Torbeteiligungen (2 Assists) seine persönlichen Bestleistungen aus der Vorsaison ein.

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Am Mittwochabend empfängt Arminia Bielefeld Werder Bremen zum Nachholspiel. Mit einem Sieg könnten die Ostwestfalen den Abstiegskampf verschärfen.

Bielefeld (SID) Der Abstiegskampf in der Bundesliga spitzt sich immer weiter zu, im Krimi um den Klassenerhalt wird es zehn Spieltage vor Saisonende auch für Hertha BSC und den 1. FC Köln immer enger. Wenn Aufsteiger Arminia Bielefeld am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Nachholspiel auf Werder Bremen trifft, werden die beiden Traditionsklubs ganz genau hinschauen.

Denn die Arminia (19 Punkte) könnte mit einem Sieg die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Hertha (21) auf den Relegationsplatz verdrängen - und auf Tuchfühlung mit den Kölnern (22) gehen.

"Wir schauen auf uns. Wer letztendlich die Positionen hinter uns einnimmt, damit beschäftige ich mich nicht, weil das nicht in meiner Hand liegt", sagte der neue Bielefeld-Coach Frank Kramer selbstbewusst: "Wir wollen gegen Bremen die drei Punkte holen und diesen Siegeswillen haben. Und was dann zehn Spieltage später passiert, das werden wir sehen."

Zumindest die Berliner sind zuversichtlich gestimmt. Denn das späte 2:1 am Samstag gegen den FC Augsburg sorgte in der Hauptstadt für kollektives Aufatmen. "So wie es aussieht, kann die Mannschaft Abstiegskampf", sagte Trainer Pal Dardai kämpferisch und betonte: "Ich muss niemanden motivieren."

Ein mögliches Abrutschen auf den Relegationsplatz entspricht aber so gar nicht den Erwartungen bei der Hertha. Und die kommenden Aufgaben bei Vizemeister Borussia Dortmund und gegen Bayer Leverkusen werden nicht einfacher. Auf die Kölner warten im Endspurt noch vier Gegner aus der Spitzengruppe.

Und dann wäre da auch noch der formstarke FSV Mainz 05. Das Team von Trainer Bo Svensson punktete zuletzt auch gegen Topteams regelmäßig und kann nach einer desaströsen Hinrunde mittlerweile 18 Punkte vorweisen. "Wenn wir so weitermachen, werden wir belohnt und bekommen das, was wir verdient haben", sagte Svensson.

Die Arminia will nach dem Trainerwechsel in der vergangenen Woche ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Mit Bremen empfangen die Ostwestfalen aber "eine harte Nuss, Werder ist ein unangenehmer Gegner mit einem guten Umschaltspiel", sagte Kramer: "Wir werden versuchen, sie früh unter Druck zu setzen, um sie zu Fehlern zu zwingen und selbst zu Möglichkeiten zu kommen."

Das gelang dem Aufsteiger beim Debüt Kramers, der nach der Entlassung des Aufstiegshelden Uwe Neuhaus übernommen hatte, gegen Union Berlin am Sonntag (0:0) phasenweise gut. Die Chancenverwertung bleibt auf der Alm aber weiter die große Baustelle.

"Wir spielen das Spiel, um zu gewinnen. Dazu musst du Tore schießen", stellte Kramer fest. Mit nur 18 Toren in 23 Spielen stellt Arminia die zweitschlechteste Offensive der Liga, seit drei Spielen wartet der Aufsteiger mittlerweile auf einen Treffer.

