Werder Bremen vs. Darmstadt 98: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 2. Bundesliga

Wir befinden uns am 27. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei geht heute am Samstag um 20.30 Uhr das Spitzenspiel zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98 über die Bühne. Somit messen sich der Dritte und der Tabellenführer, wobei beide Teams 48 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gelang ein Heimsieg.

Werder Bremen erlebte am Samstag in Heidenheim die erste Meisterschaftsniederlage seit der Verpflichtung von Ole Werner. Zuvor fuhren die Hanseaten zwischen Anfang Dezember und Anfang März neun Siege sowie Mitte Februar ein Heimremis gegen Ingolstadt ein. Nach diesem Punktverlust gelangen zunächst Dreier beim HSV und daheim gegen Dynamo Dresden.

Damit hievte sich Darmstadt 98 trotz eines Heimunentschiedens gegen Sandhausen vom Freitag an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht ist zwar seit fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagen, aber sie gewann ausschließlich zwei davon. Genauer gesagt setzten sich die Lilien zwischen Ende Februar und Anfang März in Dresden sowie zuhause gegen Heidenheim durch.

Heute Abend um 20.30 Uhr geht das Spitzenspiel Werder Bremen vs. Darmstadt 98 über die Bühne. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Werder Bremen vs. Darmstadt 98: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel: Werder Bremen vs. Darmstadt 98 (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen) Datum: Heute, 19. März 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: wohninvest WESERSTADION (Bremen)

Werder Bremen gegen Darmstadt 98 heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Bis zur vergangenen Saison lieferte ausschließlich Sky Partien der 2. Bundesliga ins Haus. Allerdings traten mit dieser Spielzeit Neuerungen in Kraft. Daher bietet Euch GOAL alle Informationen zur Übertragung des Matches Werder Bremen vs. Darmstadt 98.

Werder Bremen – Darmstadt 98 heute live auf Sport1 im Free-TV

Das Comeback der zweithöchsten Spielklasse ins Free-TV bildet die wichtigste Änderung. Und zwar könnt Ihr Euch bei Sport1 alle Spiele, die samstags um 20.30 Uhr stattfinden, aus Eurer Sicht kostenlos anschauen. Das gilt folgerichtig ebenso für die Partie Werder Bremen vs. Darmstadt 98. Ihr benötigt dafür lediglich ein TV-Gerät und kein Abo.

Zudem ersetzte dieser Spieltermin jenen am Montagabend. Hingegen werden die weiteren Partien der 2. Bundesliga nach wie vor freitags um 18.30 Uhr und samstags sowie sonntags um 13.30 Uhr ausgetragen. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Werder Bremen vs. Darmstadt 98 bei Sport1:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Martin Harnik

Live auf Sky: So könnt Ihr Werder Bremen vs. Darmstadt 98 im Pay-TV anschauen

Weiters strahlt Sky nach wie vor alle Partien der 2. Bundesliga aus. Und das bedeutet, dass Ihr Euch jene zwischen den Hanseaten und den Lilien ebenso im Pay-TV ansehen könnt. Hierfür könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga UHD oder auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) schalten. Da es sich um die einzige Zweitliga-Begegnung mit dieser Anstoßzeit handelt, steht keine Konferenz auf dem Programm. Doch notiert Euch die Schlüsselfakten zur Übertragung des Spitzenspiels Werder Bremen gegen Darmstadt 98 im Bezahlfernsehen:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Wenn Ihr die Partie zwischen den Hanseaten und den Lilien bei Sky mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo um 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro entscheiden. Auf der Webseite von Sky stehen alle Infos dazu.

Werder Bremen gegen Darmstadt 98 dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Liga

Somit stehen Euch hinsichtlich der Übertragung im TV des Zweitliga-Spitzenspiels Werder Bremen – Darmstadt 98 zwei Optionen zur Verfügung. Weiters könnt Ihr Euch diese Begegnung im LIVE-STREAM ansehen. Dafür könnt Ihr Euch eine von drei Vorgehensweisen aussuchen.

Werder Bremen vs. Darmstadt 98 im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go, das hauseigene Streaming-Portal, stellt eine davon dar. Hierbei müsst Ihr ausschließlich rechtzeitig zu Übertragung des Spiels Werder Bremen gegen Darmstadt 98 einloggen. Allerdings würden wir nicht damit rechnen, dass sich bei einem heutigen Vertragsabschluss die Freischaltung rechtzeitig ausgeht. Wenn Ihr es nicht eilig habt, könnt Ihr eine der Wiederholungen nützen. Der Bezahlanbieter veröffentlicht die dazugehörigen Sendetermine auf der Webseite.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Werder Bremen – Darmstadt 98

Außerdem könnt Ihr auf das Sky Ticket zurückgreifen. Hiermit findet die Aktivierung gleich und somit rechtzeitig zur Übertragung der Partie Werder Bremen gegen Darmstadt 98 statt. Zudem benötigt Ihr keine Bindung. Mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro könnt Ihr das gesamte Programm im Live-Stream und mit zwei Geräten mitverfolgen. Das Angebot erstreckt sich zusätzlich auf die Bundesliga, den DFB-Pokal und auf die englische Premier League. Zudem umfasst es die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 sowie die PGA-Tour.

Werder Bremen gegen Darmstadt 98 im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga kostenlos

Überdies bietet Sport1 auf seiner Homepage rund um die Uhr einen Live-Stream an. Darauf könnt Ihr aus Eurer Sicht kostenlos zurückgreifen. Und Ihr könnt Euch dort natürlich ebenso die Übertragung der Toppartie Werder Bremen vs. Darmstadt 98 ansehen.

Zu Werder Bremen – Darmstadt 98 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich stellt der LIVE-TICKER von GOAL eine weitere kostenfreie Option dar. Damit informieren wir Euch zu sämtlichen Schlüsselmomenten im Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98. Hierbei versenden wir Push-Mitteilungen.

Werder Bremen vs. Darmstadt 98 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

Werder Bremen – Darmstadt 98: Die Aufstellungen zur 2. Liga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt gegeben.