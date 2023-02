Heute geht die Begegnung Werder Bremen vs. BVB über die Bühne. Doch zeigt nur Sky das Spiel im LIVE STREAM und TV? GOAL bietet Euch alle Infos.

Wir erleben den 20. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei steigt am Samstag unter anderem das Aufeinandertreffen Werder Bremen vs. BVB. Die Partie im wohninvest WESERSTADION beginnt um 15.30 Uhr.

Die erste Begegnung Werder Bremen vs. BVB in der Bundesliga 2022/23 fand am 22. August statt. Damals sorgten die diesmaligen Hausherren mit einem Auswärtssieg für Schlagzeilen.

Hiermit beendete die Elf von Ole Werner eine Negativserie mit drei Niederlagen gegen Borussia Dortmund. Denn: Die mittlerweile von Edin Terzić trainierte Mannschaft gewann in den Jahren 2020 und 2021 zweimal in Bremen und einmal zu Hause.

Heute um 15.30 Uhr kommt es in der Bundesliga zur Partie Werder Bremen vs. BVB. Aber läuft das Derby heute im TV und LIVE STREAM nur bei Sky? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Werder Bremen vs. BVB heute: Zeigt nur Sky das Spiel im LIVE STREAM und TV? Die Eckdaten

Spiel: Werder Bremen vs. BVB (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 11. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: wohninvest WESERSTADION (Bremen)

Werder Bremen vs. BVB heute live im TV anschauen

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagsspielen der Bundesliga. Deshalb könnt Ihr die Begegnung Werder Bremen vs. BVB ausschließlich über den Bezahlanbieter sehen. Genauer gesagt müsst Ihr für die Ausstrahlung in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) schalten. Doch notiert Euch nun die Schlüsseldaten für die TV-Übertragung aus dem wohninvest WESERSTADION:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Jedoch benötigt Ihr für die Fernsehübertragung der Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr das Einzelabo für 27 Euro oder eine Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro erwerben. Doch Sky bietet Euch auf seiner Homepage zahlreiche Details.

Werder Bremen vs. BVB heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

Am Samstag gehen insgesamt sechs Partien der 20. Runde in der Bundesliga über die Bühne. Hiervon steigen fünf um 15.30 Uhr. Denn: Neben Bremen vs. BVB finden die Spiele Freiburg – Stuttgart, Mainz 05 – Augsburg, Hoffenheim – Bayer Leverkusen und Bayern München – Bochum statt. Die Konferenz könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ansehen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Kernfakten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Gezeigte Spiele: Bayern München vs. VfL Bochum, SC Freiburg vs. VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen und Werder Bremen vs. Borussia Dortmund.

Werder Bremen vs. BVB heute via LIVE STREAM anschauen

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, helfen Euch die LIVE STREAMS weiter. Denn: Sky zeigt sein gesamtes Programm zusätzlich im Internet. Dadurch könnt ihr das Spiel Werder Bremen vs. BVB von unterwegs aus sehen. Hierbei könnt Ihr es mit zwei Optionen angehen.

So könnt Ihr Werder Bremen vs. BVB bei Sky Go mitverfolgen

Wenn die dafür nötige Aktivierung schon erfolgte, liegt Ihr bei Sky Go richtig. Die Bedienung des hauseigenen Streaming-Portals ist kinderleicht. Allerdings findet die Freischaltung nicht unverzüglich statt. Daher gilt: Wenn Ihr heute den Vertrag abschließt, müsst Ihr vermutlich auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch Werder Bremen vs. BVB bei WOW sehen

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, geschieht die Aktivierung sofort. Obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Trotzdem erhaltet Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro den Zugriff auf das komplette Sportangebot. Hiervon könnt Ihr mit zwei Geräten Gebrauch machen. Zudem erstreckt sich das Programm etwa auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die NHL, die ATP World Tour, die PGA Tour sowie auf die Formel 1.

Zu Werder Bremen vs. BVB via TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER. Damit könnt Ihr zu allen nennenswerten Ereignissen in der Partie Werder Bremen vs. Borussia Dortmund im Bilde bleiben. Hierfür schicken wir Euch Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Werder Bremen vs. BVB

Ergänzend dazu zeigt DAZN den Abonnenten ab 17.30 Uhr die Höhepunkte des Spiels Werder Bremen vs. BVB in der Highlight Show. Zudem könnt Ihr die besten Szenen bei der Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr sowie beim aktuellen Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr sehen. Obendrein könnt Ihr alle Sendungen zusätzlich im Stream mitverfolgen.

Werder Bremen vs. BVB heute: Die Übertragung im Überblick

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Werder Bremen vs. BVB: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.