Bundesliga, Abstieg: So steigt Werder Bremen heute ab

Der nächste Traditionsverein steht vor dem Abstieg: Was muss passieren, damit Werder Bremen heute (nicht) absteigt? Goal erklärt alle Szenarien.

Es ist der letzte und entscheidende Spieltag dieser Bundesligaspielzeit: Zum 34. Mal betreten die Spieler aller Bundesligisten den Rasen, los geht es um 15.30 Uhr. In diesem Artikel besonders im Fokus: Der SV Werder Bremen.

Mit dem FC Schalke 04 steht schon ein Absteiger fest, Bremen könnte ein weiterer namhafter Bundesligist sein, der den ungeliebten Gang antreten muss. Dabei ist diese Situation für die Werderaner keine neue: Schon in der vergangenen Saison war Zittern bis zum Schluss angesagt.

Im letzten Spiel rettete man sich durch ein 6:1 gegen den 1. FC Köln sowie eine zeitgleiche Niederlage von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin in die Relegation, in welcher man auf den 1. FC Heidenheim traf - und sich durchsetzen konnte. Nach Möglichkeit soll aber auch die Relegation umschifft werden.

Harte Zeiten an der Weser - vom direkten Abstiegsplatz bis zur kompromisslosen Rettung ist am Samstag noch alles drin. Goal erklärt die unterschiedlichen Szenarien und was passieren muss, damit der SVW in der Bundesliga verbleibt.

Werder Bremen in Liga 2? Die Partie gegen Borussia Mönchengladbach im Überblick

Begegnung Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach Datum Samstag | 22.05.2021 (heute) Wettbewerb Bundesliga | Rückrunde | 34. Spieltag Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Weserstadion | Bremen

Steigt Werder Bremen heute ab? Dass passiert bei einem Werder-Sieg

Florian Kohfeldt ist Geschichte, Thomas Schaaf soll das Ruder im letzten Bundesligaspiel und einer eventuellen Reaktion übernehmen - für den Kulttrainer von der Weser alles andere als eine leichte Aufgabe.

Nun heißt es also, am letzten Spieltag alles zu geben. Auch wenn die Spieler davon nichts wissen möchten (Ömer Toprak: "Ich schaue nicht auf die Anzeigetafel"), so wollen doch zumindest die Anhänger:innen des Vereins auf etwaige Szenarien vorbereitet sein.

Werder-Sieg? Das heißt ein Erfolgsgeheimnis für die Tabelle

Weil es den Grün-Weißen aktuell schon so schlecht geht, fangen wir direkt einmal mit guten Nachrichten an: Was passiert, wenn Werder heute gewinnt? Vorab können wir übrigens ein Detail klarstellen: Da Werder Bremen mit Abstand das bessere Torverhältnis (-19) als der 1. FC Köln (-27) und Arminia Bielefeld (-28) hat, gehen wir bei Punktegleichstand davon aus, dass Werder Bremen den besseren Tabellenplatz hat.

Nun also zu den einzelnen Ausgängen: Wenn sowohl Werder Bremen, Arminia Bielefeld und der 1. FC Köln alle gewinnen sollten, verändert sich in der Tabelle nichts - da alle die gleiche Anzahl an Punkten bekommen müsste Werder Bremen als 16. in die Relegation.

Werder gewinnt, Bielefeld nicht: Das braucht es zur Rettung

Besser sieht es aus, wenn Bielefeld nicht gewinnt: Da Werder Bremen nur einen Punkt hinter den Bielefeldern ist, würde ein Sieg Werder gepaart mit einer Niederlage/einem Unentschieden der Arminia den sicheren Klassenerhalt bedeuten.

Wie Köln dabei spielt, also ob Sieg, Unentschieden oder Niederlage, spielt dabei keine Rolle für Werder - die Saison 2021/2022 in der Bundesliga wäre gesichert! In dem Szenario, dass Köln gewinnt, würde übrigens der FC als 16. in die Relegation gehen und Bielefeld am letzten Spieltag von Rang 15 auf 17 schicken.

Werder vor dem 34. Spieltag auf Rang 16: Das ist die Ausgangslage

Rang Verein Torverhältnis Differenz Punkte 12 FC Augsburg 34:49 -15 36 13 1. FSV Mainz 05 36:54 -18 36 14 Hertha BSC 40:50 -10 35 15 Arminia Bielefeld 24:52 -28 32 16 SV Werder Bremen 34:53 -19 31 17 1. FC Köln 33:60 -27 30 18 FC Schalke 04 25:85 -60 16

Unentschieden Werder Bremen? So halten Thomas Schaaf, Theodor Gebre Selassie und Co. die Klasse

Mit einem Sieg Werders gegen Borussia Mönchengladbach wäre der GAU also abgewendet: 6/9 Szenarien auf den anderen Plätzen würden den Klassenerhalt bedeuten, schlimmster Fall wäre die Relegation.

Allerdings gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten - bei gerade einmal sieben Siegen in der ganzen Spielzeit sollte man die Hoffnung auf drei Punkte als Werderfan vielleicht nicht allzu hoch hängen.

Top oder Flop: Bei Unentschieden kommt's auf Arminia und den FC an

Bei einem Unentschieden von Werder ist alles dabei: Direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg sind hierbei möglich. Den direkten Klassenerhalt gibt es nur zu feiern, wenn Bielefeld verliert und Köln gleichzeitig nicht gewinnt.

So würde Werder mit Bielefeld gleichziehen und sich durch das bessere Torverhältnis auf Rang 15 schieben, während der Effzeh weiterhin nicht genug Punkte hätte, um aufzuschließen. Sollte Köln aber bei Sieg Werder und Niederlage Bielefeld gewinnen, würde Köln 15., Werder 16. und Bielefeld 17. werden.

Werder kann trotz Punktgewinn ab 17 abstürzen: Das ist am 34. Spieltag möglich

Diese ist nicht die einzige Kombination, die Werder auf den Relegationsrang lässt: Wenn Köln verliert oder unentschieden spielt und Bielefeld mindestens einen Punkt holt, landet Werder Bremen ebenfalls auf dem 16. Platz.

Das wäre für die Norddeutschen zwar nicht ideal, aber es ginge weitaus schlimmer: Durch einen Sieg Köln und einen Punktgewinn Bielefeld, sei es Unentschieden oder Sieg, würde der SVW auf dem 17. Rang landen und stände neben dem FC Schalke 04 als zweiter direkter Absteiger fest - ein Horrorszenario.

Bremen verliert gegen Borussia Mönchengladbach: Wie schafft Werder den Klassenerhalt?

Apropos Horrorszenario: Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn Werder Bremen auch sein letztes Spiel in dieser Saison verliert - der direkte Klassenerhalt ist in dem Fall bereits auszuschließen. Da Bielefeld vor dem Wochenende einen Punkt mehr als Werder hat, wird die Arminia bei der Werder-Niederlage stets vor Bremen bleiben.

Ansonsten ist es hier etwas einfacher einen Überblick zu behalten, gerade im Vergleich zu den Szenarien, die wir bisher vorgestellt haben - es kommt nämlich einzig alleine auf das Resultat des 1. FC Kölns an, welcher es mit dem FC Schalke 04 zu tun bekommt.

Abstiegskampf pur: Das passiert, wenn Werder Bremen heute verliert

Sollte der 1. FC Köln nicht mehr als einen Punkt bekommen würde es Werder Bremen auch bei einer Niederlage immerhin in die Relegation schaffen: Sowohl bei Unentschieden (31) als auch bei Niederlage (30) der Kölner bleiben diese hinter Werder Bremen (31) - bei Punktgleichstand gewinnt Werder Bremen schließlich aller Voraussicht nach den direkten Vergleich.

Bitterer sieht es für Thomas Schaaf und Co. aus, wenn seine Mannschaft verliert und der 1. FC Köln siegreich aus dem Spiel gegen den Tabellenletzten hervorgeht: Bielefeld (32+) und Köln (33) hätten mehr Punkte als Werder Bremen - der Gang in Liga zwei wäre unumgänglich.

Köln gegen Schalke, Bielefeld vs. Stuttgart: So sieht es auf den Plätzen der Bundesliga heute aus

Dass der 1. FC Köln sein Spiel gewinnt ist gar nicht so abwegig - schließlich geht es gegen das Schlusslicht der Bundesliga. Allerdings sollten die Kölner gewarnt sein: Schalke spielte am vergangenen Wochenende wie verwandelt und bezwang den Champions-League-Kandidaten und Fünftplatzierten Eintracht Frankfurt mit 4:3.

Auch Arminia Bielefeld hat es mit einem durchaus starken Gegner zu tun, bei dem es sogar noch um etwas geht: Der VfB Stuttgart hat vor dem 34. Spieltag noch die Chance, in der kommenden Saison europäisch zu spielen. Werder Bremen sollte also alles geben - auch auf den anderen Plätzen werden schließlich keine Geschenke verteilt.

SV Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: So wird das Bundesligaspiel heute LIVE übertragen