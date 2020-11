Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - 0:1

Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Wenn Ihr die Bundesliga live verfolgen wollt, seid Ihr hier genau richtig. Hier gibt es die Partie im LIVE-TICKER.

Der 7. Spieltag der wird am Freitagabend eröffnet; der SV duelliert sich mit dem . Anpfiff der Partie im wohninvest-Weserstadion in der Hansestadt ist heute um 20.30 Uhr. Hier könnt Ihr die kompletten 90 Minuten im LIVE-TICKER verfolgen.

Wer das Duell lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich auch heute tun. Alle Spiele aus der Bundesliga werden live übertragen. Wie und wo Ihr heute einschalten könnt, erfahrt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

Werder Bremen vs. 1. FC Köln | 0:1 Tore 0:1 Moisander (67., ET) Aufstellung SVW Pavlenka - Toprak, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Groß, Mbom - Rashica (65., Osako), Bittencourt - Sargent Aufstellung Köln Horn (40., Zieler) - Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach (73., Jannes Horn) - Özcan - Limnios (64., Rexhbecaj), Duda, Drexler (73., Thielmann), Jakobs - Andersson Gelbe Karten Wolf (23.), Mbon (31.), Czichos (65.), Osako (67.)

71' Florian Kohfeldt wirkt an der Seitenlinie genervt, Markus Gisdol holt alle Defensivspieler, die er noch zur Verfügung hat, zur Bank. Der FC-Coach will den Sieg nun verteidigen.

69' Der Gegentreffer stellt die Partie für Werder nun natürlich komplett auf den Kopf. Die Gastgeber müssen nun nicht nur weiter vesuchen, die Kölner Defensive zu überwinden, sie brauchen den Treffer nun auch mindestns für einen Punkt.

TOOOR! Werder Bremen - 1. FC Köln 0:1 | Torschütze: Moisander (Eigentor)

67' Und plötzlich ist der FC vorne! Nach dem Foul an Katterbach bringt Wolf einen Freistoß von links an den langen Pfosten, wo Moisander mit langem Bein klären möchte, die Kugel aber in die eigenen Maschen setzt.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: GELBE KARTE

67' Es wird hitziger! Osako grätscht Katterbach von der Seite um, auch für den Japaner ist es die zweite Gelbe Karte der Saison.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: WECHSEL

65' Und auch Werder wechselt: Osako soll für Rashica frischen Wind in die Offensive bringen.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: GELBE KARTE

65' Czichos greift Rashica im Luftzweikampf ins Gesicht, der Innenverteidiger kassiert die zweite Gelbe Karte der Saison.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: WECHSEL

64' Zweiter Wechsel beim FC: Der heute blasse Limnios wird in der Offensive positionsgetreu durch Rexhbecaj ersetzt.

62' Die Bremer haben noch höhere Spielanteile als im ersten Durchgang, weiterhin kommen sie aber zu zu wenigen Chancen. Die Kölner haben immer wieder Luft zum Atmen, bisher hält der Defensivriegel stand.

60' Andersson mit der ersten Kölner Torchance! Wolf bedient den mit einer Flanke von rechts, dessen Kopfball aus fünf Metern ist im Torzentrum aber kein Problem für Pavlenka.

58' Özcan bleibt nach einem Luftzweikampf mit Sargent am Boden liegen und bekommt den Ellbogen von Sargent ins Gesicht, nach kurzer Unterbrechung scheint es für ihn aber weiterzugehen.

56' Die Kölner kommen kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus und müssen defensiv immer mehr aufpassen, dass sie den eigenen Strafraum sauber halten. Dem FC fehlen die Entlastungsangriffe.

54' Rashica probiert es erneut, diesmal aus 22 Metern leicht rechter Position mit dem Weitschuss. Sein Versuch geht denkbar knapp über den Kasten von Zieler.

52' Sargent läuft sich auf rechts erneut frei und legt quer vor den Sechzehner auf Eggestein, der per Hacke Rashica am linken Pfosten bedienen will. Der Montenegriner erkennt die Situation aber zu spät, der Ball trudelt ins Toraus.

50' Die Bremer kommen erneut besser aus der Kabine, haben mehr vom Spiel und drängen die Bremer in den eigenen Strafraum. Nach einer mehr oder weniger ungewollten Flanke von Groß von halbrechts rutscht die Kugel auf Sargent durch, der nach einem Absprachefehler von Özcan und Czichos plötzlich frei vor Zieler steht. Der US-Amerikaner bekommt aber keinen vernünftigen Abschluss mehr zustande, erneut haben die Kölner Glück.

48' Zur Pause veränderten beide Mannschaften nichtsan ihrer Aufstellung, unterdessen scheint sich Timo Horn bei einem Zusammenprall mit Josh Sargent im ersten Durchgang verletzt zu haben.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht's! Der Ball in Bremen rollt wieder!

HALBZEIT-FAZIT:

Der FC dagegen verteidigt das, was die Bremer offensiv anbieten, bisher sehr gut. Die Kölner agieren aus einer soliden defensiven Grundordnung heraus sehr ordentlich und liefern bisher ein gutes Spiel ab. Offensiv ist abgesehen von ein paar Einzelaktionen aber noch zu wenig zu sehen, ein Punkt wäre für d Elf von Markus Gisdol heute eigentlich zu wenig.

Die Bremer machen bisher die bessere Partie, schaffen es aber nicht, den sehr defensiv agierenden FC konstant unter Druck zu setzen. Das wechselnde Pressing der Kölner verwirrt die Mannschaft von Florian Kohfeldt, die im Spielaufbau immer wieder unter Druck gerät und so nach guten Phasen häufig den Anschluss verliert.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: HALBZEIT

45' +1' Und dann ist dieser erste Durchgang auch schon wieder Geschichte. Der Schiedsrichter schickt beide Teams in die Kabinen. Gleich geht's weiter mit Durchgang zwei.

44' Eggestein chippt die Kugel aus dem Zentrum vor dem Strafraum in den Sechzehner, allerdings scheint keiner seiner Teamkollegen den passenden Laufweg zu diesem Ball im Repertoire zu haben. Die Folge. Ballbesitz FC.

42' Die Kölner laufen die Lücken auf den ballführenden Spieler gut zu, Werder bekommt auch kurz vor der Pause kaum Gelegenheiten zum Kombinieren. Für den SVW wird es immer zäher.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: WECHSEL

40' Der ehemalige Kölner Jugendspieler ist bereits auf dem Rasen, wir wünschen Timo Horn an dieser Stelle gute Besserung!

37' Mbom probiert es erneut mit einem Flachschuss aus 22 Metern, erneut ist dieser für Horn im Torzentrum aber kein Problem. Werder hat mehr vom Spiel, strahlt im Strafraum aber keinerlei Gefahr aus.

35' Bittencourt macht es über links erneut mal schnell und probiert es mit dem frechen Chip-Ball vom linken Sechzechnereck. Czichos bleibt aber clever stehen und fängt den unorthodoxen Ball sicher ab.

33' Nun hat Werder wieder mehr vom Spiel, Köln kommt nicht mehr ganz so gut aus der eigenen Hälfte. Torchancen fehlen weiterhin, durch die wechselhaften Spielanteile bleibt es aber unterhaltsam.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: GELBE KARTE

31' Mbom holt sich seine vierte Gelbe Karte in der Bundesliga ab, nachdem er Wolf auf rechts hatte entwischen lassen und diesen nur mit einem Schubser stoppen konnte. Korrekte Entscheidung von Badstübner, der bisher eine sehr gute Partie abliefert.

29' Mbom mal wieder mit einem Abschluss! Nach einem Ballverlust von Özcan 25 Meter vor dem eigenen Tor landet die Kugel aus dem Zentrum heraus von Bittencourt aus bei Mbom, der aus 22 Metern leicht linker Position zum Schlenzer ansetzt. Dieser geht deutlich über die das rechte Lattenkreuz, aber immerhin mal wieder ein Abschluss.

28' Die Kölner pressen nun etwas höher, dadurch geraten die Bremer mehr und mehr unter Druck und kommen nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte heraus. Die Gäste werden stärker!

26' Mitte des ersten Durchgangs sind die Bremer die bessere Mannschaft, der FC wird nun aber minütlich stärker und traut sich mehr und mehr nach vorne. Bisher ein klassisches 0:0, aber es bleibt noch genügend Zeit, das zu ändern.

24' Florian Kohfeldt wirkt in seinem 100. Bundesliga-Spiel als Werder-Coach noch nicht ganz zufrieden. Seine Mannschaft macht an sich einen guten Job, allerdings fällt offensiv noch nicht der gewünschte Ertrag ab.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: GELBE KARTE

23' Wolf geht mit hohem Bein in den Zweikampf mit Eggestein, der Kölner holt sich folgerichtig seine zweite Gelbe Karte der Saison ab.

21' Bittencourt bringt den nächsten Eckball von rechts in den Fünfer, Toprak kommt allerdings nicht entscheidend genug an den Ball. Das Spielgerät rutscht über seinen Kopf - Chance vertan!

19' Bittencourt geht auf der linken Seite mal stark an Bornauw vorbei, rutscht dann allerdings in aussichtsreicher Flankenposition weg. So wird das nichts mit einem Treffer.

17' Die Kölner laufen den Bremer Spielaufbau erst sehr spät an, sind sehr auf eine gute defensive Grundordnung bedacht. Für Werder ist wenn überhaupt auf den Außenbahnen ein Durchkommen.

15' Wolf versucht mal, auf der linken Seite mit Druck an Gebre Selassie vorbeizugehen, wird vom Tschechen dann aber gefoult. Gute Freistoßposition auf der rechten Seite für die Gäste, die allerdings nichts einbringt.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Der Effzeh zeigt sich angriffslustig

13' Der FC präsentiert sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich offensiver und will zeigen, dass er besser ist als aktuell Platz 16. Allerdings sind die Offensivansätze noch zu unausgegoren, so wird das nicht mit einem Auswärtssieg.

11' Bornauw treibt die Kugel mit einem langen Ball an die linke Sechzehnerkante nach vorne, erneut ist der lange Schlag des Belgiers auf Jakobs aber zu unpräzise. Dementsprechend warten wir auch noch auf die erste Großchance.

9' Der Ball wechselt durchaus munter hin und her, jetzt sind die Bremer mal wieder am Ball. Bittencourt sucht mit einer Seitenverlagerung Mbom rechts im Sechzehner, der sich per Kopf gegen Wolf durchsetzt. Bornauw passt im Zentrum aber auf und pöhlt das Kunstleder aus der Gefahrenzone.

7' Nun haben die Kölner mal über einen längeren Zeitraum den Ball, die Bremer kommen nicht mehr ganz so gut in längere Ballbesitzphasen. Wolf bringt mal einen Ball von der linken Seite in Richtung Strafraum, Toprak köpft das Spielgerät aber sicher aus der Gefahrenzone.

5' Nächster Abschluss von Sargent! Rashica bedient den US-Amerikaner mit einem schönen Steilpass von links am kurzen Fünfereck, wo Sargent direkt aus der Drehung abschließt. Toprak hält aber den Fuß rein und blockt den Versuch des Bremers sicher ab.

3' Die Bremer übernehmen die Spielkontrolle, die Kölner werden erstmal in die Defensive gedrängt. Rashica holt gegen Wolf auf halbrechts den ersten Freistoß heraus.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie istFlorian Badstübner, seine Assistenten sind Markus Schüller und Thomas Stein. Vierter Offizieller ist Dr. Martin Thomsen. An den Video-Monitoren sitzt Günter Perl, sein Assistent ist Christian Leichert.

Vor Beginn | Die Bremer haben gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit den Kölnern, am 34. Spieltag der Vorsaison gewannen die heutigen Gastgeber mit 6:1 gegen die bereits geretteten Kölner und retteten sich so am Ende in die erfolgreiche Relegation.

Vor Beginn | Die Bremer, im Vorjahr knapp dem Abstieg entronnen, sind mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen und haben schon neun Punkte auf dem Konto. Allerdings gelang den Bremern in den letzten drei Spielen jeweils nur ein Unentschieden, dementsprechend soll heute gegen die Kölner wieder ein Sieg her.

Vor Beginn | Das 1:2 gegen die Bayern kann unter Umständen als beste Saisonleistung des FC bezeichnet werden, auch wenn die Rheinländer am Ende nur kurz Hoffnung auf einen Punktgewinn hatten. Die Mannschaft von Markus Gisdol wirkt weiterhin nicht wirklich so, als würden sie einen klaren Plan verfolgen. Offensiv schmerzt der Abgang von Jhon Cordoba schwer, sechs Saisontore bedeuten die viertschlechteste Offensive der Liga.

Vor Beginn | Beim FC gibt es nach der Niederlage gegen die Bayern ebenfalls zwei Umstellungen, Katterbach und Drexler starten für Jannes Horn und Skhiri (beide Bank).

Vor Beginn | Auf Bremer Seite sind das zwei Veränderungen im Vergleich zum 1:1 gegen Frankfurt. Toprak und Rashica (Startelfdebüt in dieser Saison) starten für Veljkovic (nicht im Kader) und Chong (Bank).

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 7. Spieltages zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Toprak, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Groß, Mbom - Rashica, Bittencourt - Sargent

Der 1. FC Köln setzt auf folgende Aufstellung:

Horn - Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach - Özcan - Limnios, Duda, Drexler, Jakobs - Andersson

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der 1. FC Köln trifft zum 95. Mal in der Bundesliga auf Werder Bremen, gegen kein anderes Team spielte der Effzeh im Oberhaus so oft. In den bisherigen Duellen gab es für beide Teams je 35 Siege, bei 24 Unentschieden.

Gute Erinnerung: Mit dem 6-1-Heimsieg gegen Köln am letzten Spieltag der Saison 2019/20 rettete sich Werder Bremen in die Relegation. Es war der höchste BL-Sieg der Bremer in den letzten 11 Jahren (seit dem 6-0 in Freiburg im November 2009).

Bremen gewann 2 der letzten 3 BL-Spiele gegen Köln (1 Niederlage), nachdem es davor in 8 Duellen keinen Sieg gegeben hatte. Zu Hause verlor Werder nur 1 der letzten 15 Spiele gegen Köln (11 Siege, 3 Remis), 0-1 im Oktober 2014.

Bremen holte in Frankfurt trotz eines Ballbesitzwertes von nur 28% (Tiefstwert 2020) ein 1-1. Damit ist Werder seit 5 BL-Spielen ungeschlagen (3 Remis, 2 Siege), das gab es letztmals im November 2019.

Werder gab dabei aber im zweiten Ligaspiel in Folge Punkte nach Führung ab), davor hatte Werder im Jahr 2020 noch nie Punkte nach einer Führung abgegeben.

Bremen holte in den letzten 4 BL-Heimspielen (darunter das 6-1 gegen Köln in der vergangenen Saison)7 Punkte, mehr als aus den ersten 16 Heimspielen 2019/20 (6).

Köln erzielte 2020/21 aus 9.4 expected Goals nur 6 Tore, Bremen wiederum schiesst +1.7 Tore mehr als erwartet. Zu allem Übel erzielte die Kölner Gegner auch noch 11 Treffer aus nur 8.6 zu erwartenden Toren (Differenz von +2.4).

Köln verlor gegen den FC Bayern „nur“ mit 1-2, ist aber gleichwohl seit 16 Bundesligaspielen sieglos (10 Niederlagen, 6 Remis), länger letztmals in der Spielzeit 2005/06 (damals 18, am Ende der Abstieg).

Die Kölner Defensive ließ nur 7 Bayern-Torschüsse zu, der tiefste Wert für die Münchner in einem BL-Spiel unter Hansi Flick. Trotzdem wartet Köln seit 17 Ligaspielen auf einen Weiße Weste, mehr letztmals 1974 (19).

Grund war erneut ein Elfmeter, der 4. in dieser Saison gegen die Kölner. In der gesamten letzten Saison waren es nur 6.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Köln will "noch was regeln": Werder-Retter benötigen selbst die Punkte

Ende Juni war der 1. FC Köln durch das 1:6 im Weserstadion der "Retter" von Werder Bremen. Nun steht den Geißböcken das Wasser selbst bis zum Hals.

Schlimmer als beim letzten Mal kann es kaum werden, bei der Rückkehr ins Bremer Weserstadion steht für den 1. FC Köln allerdings auch einiges auf dem Spiel. Die "Werder-Retter" aus der Domstadt wollen sich nicht nur für ihre fragwürdige Vorstellung am 34. Spieltag der Vorsaison rehabilitieren, sondern endlich auch die unglaubliche Serie von 16 Ligaspielen ohne Sieg beenden.

"Das 1:6 ist uns noch ein Dorn im Auge. Wir wollen da noch etwas regeln", sagte FC-Trainer Markus Gisdol vor dem Wiedersehen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN): "Für uns ist wichtig, dass wir unseren Weg weitergehen, den wir in den letzten Spielen eingeschlagen haben. Dann wird uns in Bremen sicher ein gutes Ergebnis gelingen."

Am 27. Juni noch ließ sich der Geißbock-Klub gut gelaunt in der Hansestadt abschießen, man war ja bereits gerettet. Die Ovationen der Werder-Fans für die Kölner Spieler, die den Grün-Weißen durch ihre Passivität in die Relegation verhalfen, hingen dem FC nach - ebenso wie die Hypothek von zehn Bundesliga-Spielen ohne Sieg, die der Klub mitnahm in die Sommerpause. Sechs weitere Partien ohne Dreier sind hinzugekommen, nun steht dem FC selbst das Wasser bis zum Hals.

Gisdol, dessen Vertrag erst in der Sommerpause bis 2023 verlängert wurde, genießt dennoch das Vertrauen von Sportchef Horst Heldt. Und tatsächlich konnte man in den letzten Wochen einen zarten Aufwärtstrend erkennen. 1:1 gegen Frankfurt, 1:1 in Stuttgart, gegen den ohne mehrere Stars angetretenen Triple-Gewinner Bayern München (1:2) wäre mehr drin gewesen. Nun heißt es, das gute Gefühl in Punkte umzumünzen.

"Wir haben da etwas geradezurücken", kündigte auch Heldt vor dem Vergleich mit den gut gestarteten Bremern an, die mit neun Punkten den neunten Tabellenplatz belegen.

Allerdings wurde die Vorbereitung auf das Spiel durch zunächst unklare Corona-Befunde aufseiten der Kölner gestört. Aus Vorsicht wurden Pressekonferenz und auch Training verschoben, dem Spiel am Freitag stehe aber "nichts im Wege", sagte Heldt.

In Bremen muss der FC erneut auf Kapitän Jonas Hector verzichten, der weiter an seiner Nackenverletzung vom zweiten Spieltag laboriert. Auch Angreifer Anthony Modeste wird seine Rückenprobleme nicht los.

Gisdol hat aber Vertrauen gefasst in die Mannschaft, die sich in den letzten Wochen eingespielt hat. "Es würde uns guttun, wenn wir mal in Führung gehen. Das würde einiges leichter machen", meinte der Coach. Eile ist geboten, der Vereinsrekord steht bei 18 Spielen ohne Sieg.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen von Werder und Köln:

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Groß, Mbom - Osako, Bittencourt - Sargent

Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Groß, Mbom - Osako, Bittencourt - Sargent Köln: Timo Horn - Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick