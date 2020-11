Werder Bremen vs. 1. FC Köln im Livestream auf DAZN sehen - das Freitagsspiel im Gratismonat

Werder Bremen und der 1. FC Köln eröffnen den 7. Spieltag der Bundesliga und Ihr könnt live bei DAZN zusehen! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

empfängt am 7. Spieltag der den zum Freitagsspiel. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Weserstadion in Bremen ohne Zuschauer - Ihr könnt mit DAZN dennoch dabei sein!

DAZN konnte sich in dieser Saison ein großes Rechtepaket sichern und zeigt alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge - also auch Bremen gegen Köln! Hier findet Ihr alle Infos dazu, die Ihr zum Livestream von DAZN wissen müsst.

Seid live dabei, wenn Bremen gegen Köln am Freitagabend aufeinandertreffen! Alle Details zur Übertragung im Livestream und dem Gratismonat von DAZN bekommt Ihr hier.

Mehr Teams

Werder Bremen vs. 1. FC Köln: Die Daten zum Freitagsspiel

Duell Werder Bremen - 1. FC Köln Datum Freitag, 6. November, 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen

Werder Bremen vs. 1. FC Köln: Das Freitagsspiel der Bundesliga im Livestream von DAZN

Die Streaming-Plattform DAZN ist der exklusive Anbieter der Begegnung. Bremen gegen Köln läuft weder im Free-TV noch im Pay-TV, sondern ausschließlich via Livestream.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln im Livestream von DAZN sehen - so klappt's

DAZN geht am Freitagabend ab 20.15 Uhr auf Sendung und berichtet live aus dem Weserstadion. Moderator Daniel Herzog und Kommentator Marco Hagemann empfangen Euch zur Partie.

Zudem versorgt Euch Experte Ralph Gunesch mit Analysen vor, während und nach dem Duell. Wer keinen Vorbericht verpassen möchte, sollte also schon frühzeitig einschalten.

Bremen vs. Köln im Livestream von DAZN - die Übertragung im Überblick:

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: Ab 20.15 Uhr

Ab 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Bild: Imago Images / Eibner

Werder Bremen vs. 1. FC Köln bei DAZN: So empfangt Ihr den Livestream kostenlos

Der Livestream zum Freitagsspiel steht allen Abonnenten von DAZN auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr Bremen gegen Köln sogar kostenlos verfolgen!

Wenn Ihr Euch noch vor Anpfiff registriert, zahlt Ihr im ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich keinen Cent. Ihr könnt das komplette Programm von DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Erst nach Ablauf des Probemonats wird eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo spart Ihr umgerechnet sogar etwas Geld und zahlt einmalig 119,99 Euro.

Nur eines der letzten 6 Spiele verloren. Kassiert Bremen gegen Köln den dritten Sieg der Saison?



Köln - Bremen seht ihr Freitag ab 20:15 Uhr live auf DAZN. #SVWKOE pic.twitter.com/fAersaekXX — DAZN DE (@DAZN_DE) November 5, 2020

Werder Bremen vs. 1. FC Köln bei DAZN: Auf diesen Geräten läuft der Livestream

Um den Livestream von DAZN abrufen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement, eine stabile Internetverbindung und die DAZN-App auf Eurem Gerät. Die steht zum kostenlosen Download im App Store bereit.

Über den Browser findet Ihr das Streaming-Portal unter www.DAZN.com. Ihr könnt Bremen gegen Köln also am PC, Laptop, Tablet, Smartphone und sogar am Smart-TV verfolgen - mit nur einem Abo sogar auf zwei Geräten gleichzeitig.

Bremen vs. Köln im Livestream von DAZN - Hier gibt's die kostenlose App:

Werder Bremen vs. 1. FC Köln: DAZN zeigt die Bundesliga-Highlights

Wer live dabei sein will, muss am Freitagabend ab 20.15 Uhr bei DAZN einschalten. Solltet Ihr die Live-Übertragung jedoch verpassen, bietet Euch DAZN eine Alternative. Bereits kurz nach Abpfiff findet Ihr dort ein Video mit den Highlights.

Der Clip steht nach dem Upload allen Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, findet Ihr Informationen zur Registrierung weiter oben oder unter diesem Link.