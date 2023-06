"Werde es nie aufgeben": Cristiano Ronaldo denkt nicht an Rücktritt aus Nationalmannschaft von Portugal

Cristiano Ronaldo hat ist offenbar noch weit davon entfernt, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo denkt auch mit 38 Jahren nicht an einen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft.

WAS WURDE GESAGT? "Ich werde es nie aufgeben, hierher zu kommen, denn das ist immer ein Traum", sagte der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner bei einer Pressekonferenz. Am Dienstag wird Ronaldo aller Voraussicht nach in Island sein 200. Länderspiel bestreiten und damit einen Meilenstein setzen.

"Das Erreichen von 200 Länderspielen ist nicht für jedermann, es zeigt die Liebe, die ich für mein Land und unsere Auswahl empfinde", erklärte Ronaldo, der mit 122 Treffen auch den Weltrekord für die meisten Länderspieltore hält.

"Ich jage nicht den Rekorden hinterher, sondern sie jagen mich", sagte Ronaldo: "Ich bin glücklich, denn das ist Teil meiner Motivation, mit der Nationalmannschaft auf höchstem Niveau weiterzumachen. Das ist etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es erreichen würde."

WIE GEHT ES WEITER? Für die Partie in Reykjavik in der EM-Qualifikation (20.45 Uhr) erhielt "CR7" von seinem Trainer Roberto Martinez eine Startelfgarantie. "Ein Spieler, der 200 Spiele erreicht, ist einzigartig. Das ist ein Grund, stolz auf den portugiesischen Fußball zu sein", sagte der Spanier.