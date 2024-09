In der Nations League stehen die Partien des 2. Spieltags an, dabei ist Kosovo auf Zypern zu Gast. Gibt es einen LIVE-STREAM?

Am Montagabend kommt es in der Nations League zum Duell zwischen Zypern und Kosovo. Die beiden Länder treffen am 2. Spieltag von Gruppe 2 in Liga C aufeinander.

Wer sich das Spiel live anschauen will, der kann das auch in Deutschland tun: Der Streamingdienst DAZN hat nämlich alle Spiele der Nations League, an denen das DFB-Team nicht beteiligt ist, live im Programm. Mit einem Abo bei DAZN könnt Ihr Zypern gegen Kosovo also heute (Montag, 9. September) ab 18 Uhr live schauen.

Zypern vs. Kosovo heute im LIVE STREAM: Uhrzeit und andere wichtige Daten

Spiel Zypern - Kosovo Wettbewerb UEFA Nations League, Liga C, Gruppe 2 Datum Montag, 9. September 2024 Uhrzeit 18 Uhr Spielort Larnaka (Zypern)

Wer zeigt / überträgt Zypern vs. Kosovo heute im LIVE STREAM und live im TV?

Kosovo auf Zypern heute im LIVE STREAM und live im TV: Vor dem Spiel

Zypern vor dem Spiel

Zypern konnte zum Auftakt der Nations League am vergangenen Freitag einen Achtungserfolg feiern. Dank des Tores von Ioannis Pittas siegte das Team von Trainer Temur Ketsbaia in Litauen mit 1:0.

Bei einem weiteren Erfolg zuhause gegen Kosovo heute würde sich Zypern zum Hauptkonkurrenten von Gruppenfavorit Rumänien mausern.

Kosovo vor dem Spiel

Gegen ebenjene Rumänen zog Kosovo am Freitag letztlich deutlich mit 0:3 den Kürzeren. Mit Spielern wie Milot Rashica, Elvis Rexhbecaj oder Vedat Muriqi in ihren Reihen ist die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda auf Zypern aber dennoch in der Favoritenrolle.

Zypern vs. Kosovo heute im LIVE STREAM: Der direkte Vergleich

Die zwei bisherigen Aufeinandertreffen konnte jeweils Kosovo für sich entscheiden.

Auch bei der Nations-League-Auflage 2022/23 spielten Zypern und Kosovo in Liga C gegeneinander, die Kosovaren siegten dabei einmal mit 2:0 und einmal mit 5:1.

Duelle insgesamt 2 Siege Kosovo 2 Siege Zypern 0 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Kosovo vs. Zypern 5:1 (Nations League, 27. September 2022)

Wer zeigt / überträgt Zypern vs. Kosovo heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links